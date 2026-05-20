شی پاسخ ترامپ را در کنار پوتین داد

اسپوتنیک ایران

حدود یک هفته از سفر ترامپ به پکن میگذرد، سفری که آمریکایی ها تلاش کردند با هیاهوی بسیار آن را بزرگ نمایی کنند اما سفر پرزیدنت بدون پیش هیاهوی ولادیمیر پوتین به...

2026-05-20T16:56+0430

مقایسه سفرها از لحظه ورود دو رئیس جمهوری به فرودگاه پکن شروع شد و برای همه ناظران پر واضع بود که استقبال از ترامپ به صورت پروتوکولی و سرد بود در حالی که استقبال از پوتین با گرمی قابل توجهی انجام شد.قبل از سفر ترامپ به پکن آمریکایی ها هیاهوی بسیار زیادی درباره این سفر راه انداختند و سطح توقع ها از سفر را بسیار بالا بردند در حالی که روسها هیچ هیاهویی راه نیانداختند و فقط هفته گذشته به یکباره اعلام کردند که پرزیدنت پوتین قرار است به چین سفر کند ولی وقتی به خروجی دو سفر نگاه می کنید می بینید که نتیجه سفر آقای پوتین بسیار پر بار بوده درحالی که سفر ترامپ عملا به نوعی تشریفاتی بوده و خروجی قابل توجهی از آن سفر حاصل نشده.رهبران روسیه و چین ده ها توافقنامه و قرارداد استراتژیک به امضا رساندند در حالی که در پی سفر ترامپ توافقنامه های قابل توجهی به امضا نرسید وتوافقات فرمالیته بود.در حالی که چینی ها به صورت شفاهی قول دادند نفت و گاز بیشتری از آمریکا خریداری کنند با روسیه پیمان رسمی امضا کردند تا خط لوله های جدیدی از روسیه به چین برای ارسال انرژی وصل شود.بحث لغو روادید سفر میان روسیه و چین که آقای پوتین به آن اشاره کرد و موجب آن شده که بیش از 2 ملیون توریست روس و معادل همین تعداد توریست چینی راحت به دو کشور سفر کنند عملا به نوعی نشان از آن دارد که روابط میان دو کشور تا چه حد صمیمی شده که ملیونها تن از شهروندان دو کشور هر سال از دو طرف بازدید می کنند.امروزه می توان گفت که روابط روسیه و چین در اوج تاریخی خود قرار دارد درحالی که روابط چین با آمریکا فعلا در حد تعاملات اقتصادی ومحدودیت های سیاسی قرار دارد.بحث تلاش آمریکا برای سلطه بر جهان با استفاده از زور یکی از نکاتی بود که شی جین پی رهبر چین به آن اشاره کرد و طبق اظهاراتش این مساله مورد نکوهش دو ابر قدرت جهان یعنی چین و روسیه بوده و خواستار آن شدند تا جنگ در خاورمیانه پایان یابد (بر علیه ایران) و اختلافات پای میز گفتگوها حل و فصل شود.عملا این بحث رهبران روسیه و چین به نوعی حمایت از موضع ایران مبنی بر ضرورت پایان جنگ واعمال خشونت آمیز قبل از ورود به هرگونه مذاکرات تلقی گردید.از سوی دیگر رهبران چین و روسیه به شدت از زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی انتقاد کردند، امری که به نوعی انتقاد از آمریکا و اسرائیل بابت حمله به ایران و یا گروگان گرفتن رهبر ونزولا و... که تخطی از قوانین و مقررات بین المللی به حساب می آید تلقی شد.امروزه همه جهانیان بر این باور می باشند که خودداری آمریکا و اسرائیل از تمکین به قوانین ومقررات بین المللی عملا جهان را به آشوب کشیده و باید با این رویه مقابله کرد و رهبر چین به صراحت درکنار رهبر روسیه به این نکته اشاره کرد و بر ضرورت بازگشت همه به قوانین بین الملل و مجامع بین المللی تاکید داشتند.این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا طی هفته قبل به نوعی با استفاده از ابزار پروپاگاندای رسانه ای تلاش داشت وانمود کند که حمله اش به ایران و یا نقشه اش برای انجام عملیات جدید بر علیه ایران برای بازکردن تنگه هرمز مورد حمایت چین بوده، پاسخ از زبان رهبر چین بسیار واضح بود، همه این بحران ها به دلیل تخطی آمریکا از قوانین بین المللی بوده و آمریکا باید به قوانین بین المللی تمکین کند و نمی تواند با استفاده از ابزار زور و قدرت رای خود را بر دیگران تحمیل کند.بسیاری تحلیلگران باور دارند تاخیر رهبر چین در پاسخ به صحبت های ترامپ به خاطر این بود که وی با سیاست آرامی که دارد منتظر بود که پوتین کنارش باشد تا این صحبت ها از زبان دو ابر قدرت جهانی انعکاس داده شود و به نوعی به ترامپ بگویند دیگر جهان تک قطبی تمام شده و چند قطبی گری شروع شده و اجازه ندارد با سیاست زورگویی جهان را به آشوب بکشد.در پایان هم شاید بد نباشد به این نکته اشاره کرد که مقاومت ایران در مقابل آمریکا و اسرائیل و شکست آمریکا در تحقیق خواسته هایش موجب آن شد که موضع جهانیان امروزه هم نسبت به ایران وهم نسبت به آمریکا تغییر کند و امروزه همه به قول معروف به احترام ایرانی ها کلاه از سر بر می دارند اما در مقابل دیگر تهدید های آمریکا درباره استفاده از زور بر علیه دیگران برایشان پشیزی ارزش ندارد.همین بس کافی است که توجه داشت ترامپ قرار بود دوماه پیش به چین سفر کند و جنگ بر علیه ایران را راه انداخت وامیدوار بود که طی چند روز کار را تمام کند و با استفاده از برگه ایران به چینی ها فشار بیاورد تا به خواسته هایش تمکین کنند، بعد از دو ماه مجبور شد سربه زیر به چین سفر کند واینبار تلاش کند از برگه چین برای فشار به ایران استفاده کند، چینی ها هم ظاهرا دست رد به سینه او زده اند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

