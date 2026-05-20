شناسنامهدار شدن دو قلاده پلنگ در منطقه حفاظتشده سبزکوه
"ستین" و "بردین" به جمع حیاتوحش ثبتشده پیوستند.
دو قلاده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظتشده سبزکوه با استفاده از دوربینهای تلهای شناسایی و ثبت شدند و کارشناسان پس از بررسی الگوهای منحصربهفرد خالهای بدن آنها، هویت این دو پلنگ را بهصورت جداگانه تشخیص داده و شناسنامه اختصاصی برای هر یک صادر کردند.
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این باره گفت:
این دو پلنگ با نامهای "ستین" و "بردین" نامگذاری شدهاند و اطلاعات مربوط به آنها شامل تصاویر، محل مشاهده، ویژگیهای ظاهری و دادههای میدانی در پرونده حفاظتیشان ثبت شده است.
وی افزود: شناسنامهدار شدن این دو پلنگ، گامی مهم در راستای پایش دقیقتر جمعیت پلنگ ایرانی و برنامهریزی علمی برای حفاظت از این گونه ارزشمند است.
پلنگ ایرانی از گونههای شاخص و در خطر انقراض کشور است و حفاظت از آن نیازمند برنامهریزی هدفمند، پایش مستمر و مشارکت همهجانبه دستگاههای اجرایی و جوامع محلی است.
محسن کریمی، در ادامه بیان کرد: در همین راستا، برنامه عمل ویژه حفاظت از پلنگ در استان در حال اجراست و با هدف کاهش تهدیدات، صیانت از زیستگاهها، کاهش تعارض انسان و حیاتوحش و ارتقای آگاهی عمومی دنبال میشود.
پایش زیستگاههای حساس، تقویت گشت و کنترل، نصب دوربینهای تلهای، آموزش جوامع محلی و مدیریت تعارضات احتمالی از جمله اقداماتی است که در چارچوب این برنامه در دستور کار قرار دارد.
