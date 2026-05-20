https://spnfa.ir/20260520/شناسنامهدار-شدن-دو-قلاده-پلنگ-در-منطقه-حفاظتشده-سبزکوه-29416644.html

شناسنامه‌دار شدن دو قلاده پلنگ در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه

شناسنامه‌دار شدن دو قلاده پلنگ در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه

اسپوتنیک ایران

"ستین" و "بردین" به جمع حیات‌وحش ثبت‌شده پیوستند. 20.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-20T13:26+0430

2026-05-20T13:26+0430

2026-05-20T13:26+0430

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/0c/1d/14001490_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_77b8650547894c64b305153f629d4044.jpg

دو قلاده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه با استفاده از دوربین‌های تله‌ای شناسایی و ثبت شدند و کارشناسان پس از بررسی الگوهای منحصربه‌فرد خال‌های بدن آن‌ها، هویت این دو پلنگ را به‌صورت جداگانه تشخیص داده و شناسنامه اختصاصی برای هر یک صادر کردند.به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این باره گفت: این دو پلنگ با نام‌های "ستین" و "بردین" نام‌گذاری شده‌اند و اطلاعات مربوط به آن‌ها شامل تصاویر، محل مشاهده، ویژگی‌های ظاهری و داده‌های میدانی در پرونده حفاظتی‌شان ثبت شده است.وی افزود: شناسنامه‌دار شدن این دو پلنگ، گامی مهم در راستای پایش دقیق‌تر جمعیت پلنگ ایرانی و برنامه‌ریزی علمی برای حفاظت از این گونه ارزشمند است.پلنگ ایرانی از گونه‌های شاخص و در خطر انقراض کشور است و حفاظت از آن نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، پایش مستمر و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی است.محسن کریمی، در ادامه بیان کرد: در همین راستا، برنامه عمل ویژه حفاظت از پلنگ در استان در حال اجراست و با هدف کاهش تهدیدات، صیانت از زیستگاه‌ها، کاهش تعارض انسان و حیات‌وحش و ارتقای آگاهی عمومی دنبال می‌شود.پایش زیستگاه‌های حساس، تقویت گشت و کنترل، نصب دوربین‌های تله‌ای، آموزش جوامع محلی و مدیریت تعارضات احتمالی از جمله اقداماتی است که در چارچوب این برنامه در دستور کار قرار دارد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60