تحلیلگر: روابط روسیه و چین "موازنهای در برابر تکقطبی آمریکا" ایجاد میکند
پژوهشگر روابط بینالملل: نشست ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیک گستردهای دارد. 20.05.2026, اسپوتنیک ایران
تحلیلگر: روابط روسیه و چین "موازنهای در برابر تکقطبی آمریکا" ایجاد میکند
08:48 20.05.2026 (بروز رسانی شده: 08:51 20.05.2026)
پژوهشگر روابط بینالملل: نشست ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیک گستردهای دارد.
میشل بالدراس، پژوهشگر روابط بینالملل در دانشگاه ملی خودمختار مکزیک (UNAM) و کارشناس روسیه و فضای پساشوروی، به اسپوتنیک گفت که مهمترین جنبه آن، نشاندهنده سطح فزاینده همکاری راهبردی دو کشور در برابر افول هژمونی آمریکا است.
به گفته این پژوهشگر، "تقویت اتحاد روسیه و چین در 20 سال گذشته برای امنیت کلی منطقه اوراسیا حیاتی است و همچنین جایگزینی جهانی در برابر سلطه آمریکا محسوب میشود." بالدراس افزود که رابطه سالم مسکو و پکن "برای دستیابی به موازنه قدرت در برابر تکقطبی آمریکا حیاتی است"؛ نظامی که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، بیشتر قوانین خود را بر جهان تحمیل کرده است. به گفته وی، غرب همچنان "امنیت و حاکمیت خود را بر قدرت هژمونیک رو به زوال آمریکا شرطی میکند."