https://spnfa.ir/20260520/تحلیلگر-روابط-روسیه-و-چین-موازنهای-در-برابر-تکقطبی-آمریکا-ایجاد-میکند-29411327.html

تحلیلگر: روابط روسیه و چین "موازنه‌ای در برابر تک‌قطبی آمریکا" ایجاد می‌کند

تحلیلگر: روابط روسیه و چین "موازنه‌ای در برابر تک‌قطبی آمریکا" ایجاد می‌کند

اسپوتنیک ایران

پژوهشگر روابط بین‌الملل: نشست ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیک گسترده‌ای دارد. 20.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-20T08:48+0430

2026-05-20T08:48+0430

2026-05-20T08:51+0430

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/05/14/29411727_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_7d7cb30dbc678cee616efc90bc96a0d5.jpg

میشل بالدراس، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه ملی خودمختار مکزیک (UNAM) و کارشناس روسیه و فضای پساشوروی، به اسپوتنیک گفت که مهم‌ترین جنبه آن، نشان‌دهنده سطح فزاینده همکاری راهبردی دو کشور در برابر افول هژمونی آمریکا است.به گفته این پژوهشگر، "تقویت اتحاد روسیه و چین در 20 سال گذشته برای امنیت کلی منطقه اوراسیا حیاتی است و همچنین جایگزینی جهانی در برابر سلطه آمریکا محسوب می‌شود." بالدراس افزود که رابطه سالم مسکو و پکن "برای دستیابی به موازنه قدرت در برابر تک‌قطبی آمریکا حیاتی است"؛ نظامی که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، بیشتر قوانین خود را بر جهان تحمیل کرده است. به گفته وی، غرب همچنان "امنیت و حاکمیت خود را بر قدرت هژمونیک رو به زوال آمریکا شرطی می‌کند."

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان