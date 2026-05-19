سخنرانی رسمی ولادیمیر پوتین،رئیس جمهور روسیه، خطاب به مردم جمهوری خلق چین پیش از سفرش به چین
ولادیمیر پوتین: 19.05.2026, اسپوتنیک ایران
2026-05-19T04:12+0430
ولادیمیر پوتین: دوستان عزیز چینی، درود!خوشحالم که بار دیگر به دعوت دوست قدیمی و خوبم، رئیس جمهور محترم جمهوری خلق چین، شی جین پینگ، از پکن بازدید میکنم.تبادل منظم سفرهای متقابل و مذاکرات سطح بالای روسیه و چین بخش مهم و جداییناپذیر تلاشهای مشترک ما برای توسعه طیف کاملی از روابط بین دو کشور و شکوفا کردن پتانسیل واقعاً بیحد و حصر ماست.یادآوری میکنم که ۲۵ سال پیش، روسیه و چین پیمان حسن همجواری، دوستی و همکاری را امضا کردند که پایه محکمی برای شکلگیری تعامل استراتژیک واقعی و مشارکت جامع به نفع کشورها و مردم ما ایجاد کرد.و امروز، روابط روسیه و چین واقعاً به سطح بیسابقهای رسیده است. ویژگی منحصر به فرد آنها در فضایی از درک و اعتماد متقابل، تمایل به همکاری بر اساس منافع متقابل و برابر، مشارکت در گفتگوی محترمانه و حمایت از یکدیگر در مسائلی که بر منافع اساسی دو کشور تأثیر میگذارد، از جمله حفاظت از حاکمیت و وحدت ملی، بارز و آشکار است.روسیه و چین با اطمینان به آینده مینگرند و به طور فعال در حال توسعه ارتباطات در حوزههای سیاسی، اقتصادی و دفاعی، گسترش تبادلات بشردوستانه و تشویق ارتباطات مردمی هستند. به عبارت دیگر، آنها برای تعمیق همکاریهای دوجانبه و پیشبرد توسعه همه جانبه کشورهای خود با یکدیگر همکاری میکنند. نکته مهم این است که این مسائل در دستور کار مذاکرات آتی در پکن قرار خواهد گرفت.من صمیمانه از تعهد رئیس جمهور شی جین پینگ به همکاری بلندمدت با روسیه قدردانی میکنم. معتقدم که ارتباطات خوب و دوستانه ما به ما کمک میکند تا جسورانهترین برنامههای خود را برای آینده ترسیم کنیم و آنها را به ثمر برسانیم.بدین ترتیب، گردش مالی تجاری روسیه و چین همچنان در حال افزایش است و مدتهاست که از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار گذشته است. تسویه حسابها تقریباً به طور کامل با روبل و یوان انجام میشود. ابتکارات بزرگی در حوزههای مهم و کلیدی همکاری در حال اجرا هستند. پس از سپری سال موفقیتآمیز همکاریهای بین فرهنگی، سال همکاری آموزشی روسیه و چین در ژانویه آغاز شد که دهمین پروژه بین دولتی از این دست در حوزه بشردوستانه است.مایلم خاطرنشان کنم که روسیه برای تاریخ چند صد ساله چین و دستاوردهای آن در فرهنگ، هنر و علم احترام زیادی قائل است. و ما علاقهمندیم که مردم ما به هم نزدیکتر شوند، یکدیگر را بهتر درک کنند و تمام خوبیهایی را که در سنتها و میراث غنی دو کشور نهفته است، بپذیرند.بنابراین، ما از اجرای متقابل رژیم لغو روادید بین کشورهایمان استقبال میکنیم. این امر نه تنها تبادلات تجاری و گردشگری را تسهیل میکند، بلکه فرصتهای جدیدی را برای ارتباط و برقراری تماس و رابطه بین شهروندان روسیه و چین ایجاد میکند.اتحاد استراتژیک تنگاتنگ روسیه و چین نقش مهم و ثباتبخشی در صحنه جهانی ایفا میکند. در عین حال، دوستی ما علیه کسی نیست، بلکه برای آرمان صلح و رفاه جهانی تلاش میکنیم.با همین منطق است که مسکو و پکن به طور هماهنگ برای دفاع از حقوق بینالملل و مفاد منشور سازمان ملل متحد در تمامیت، جامعیت و روابط متقابل آنها اقدام میکنند و همکاری فعال خود را از طریق سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، بریکس و سایر ساختارهای چندجانبه حفظ میکنند و سهم قابل توجهی در حل مسائل و مشکلات مبرم جهانی و منطقهای دارند.من مطمئنم که ما به همراه یکدیگر، تمام تلاش خود را برای تعمیق مشارکت روسیه و چین و روابط حسن همجواری به منظور توسعه پویای دو کشور و رفاه مردممان، در راستای حفظ امنیت و ثبات جهانی، ادامه خواهیم داد.به امید دیدار زود در پکن! از توجه شما سپاسگذارم.
