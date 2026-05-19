وزارت دفاع روسیه: از 19 تا 21 مه، رزمایش‌های آماده‌سازی و استفاده از نیروهای هسته‌ای برگزار می شود

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهایی از نیروهای موشکی استراتژیک، ناوگان اقیانوس آرام و ناوگان شمالی در این رزمایش‌ها شرکت داشته‌اند. 19.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-19T09:49+0430

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهایی از نیروهای موشکی استراتژیک، ناوگان اقیانوس آرام و ناوگان شمالی در این رزمایش‌ها شرکت داشته‌اند.بیانیه‌های کلیدی وزارت دفاع در مورد رزمایش‌های نیروی هسته‌ای:بیش از 64000 پرسنل نظامی و بیش از 7800 قطعه تجهیزات در رزمایش‌های نیروی هسته‌ای نیروهای مسلح روسیه شرکت خواهند کرد.نیروهای مسلح روسیه رزمایش مشترک آماده‌سازی و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای مستقر در بلاروس را تمرین خواهند کرد.واحدهایی از نیروهای موشکی استراتژیک، ناوگان اقیانوس آرام و ناوگان شمالی در این رزمایش‌ها شرکت دارند.اهداف رزمایش‌های هسته‌ای نیروهای مسلح روسیه، تمرین بازدارندگی در برابر دشمن و آزمایش آمادگی نیروهای درگیر است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

