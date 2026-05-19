وزارت دفاع روسیه: از 19 تا 21 مه، رزمایش‌های آماده‌سازی و استفاده از نیروهای هسته‌ای برگزار می شود
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهایی از نیروهای موشکی استراتژیک، ناوگان اقیانوس آرام و ناوگان شمالی در این رزمایش‌ها شرکت داشته‌اند.
بیانیه‌های کلیدی وزارت دفاع در مورد رزمایش‌های نیروی هسته‌ای:بیش از 64000 پرسنل نظامی و بیش از 7800 قطعه تجهیزات در رزمایش‌های نیروی هسته‌ای نیروهای مسلح روسیه شرکت خواهند کرد.نیروهای مسلح روسیه رزمایش مشترک آماده‌سازی و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای مستقر در بلاروس را تمرین خواهند کرد.واحدهایی از نیروهای موشکی استراتژیک، ناوگان اقیانوس آرام و ناوگان شمالی در این رزمایش‌ها شرکت دارند.اهداف رزمایش‌های هسته‌ای نیروهای مسلح روسیه، تمرین بازدارندگی در برابر دشمن و آزمایش آمادگی نیروهای درگیر است.
09:49 19.05.2026
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهایی از نیروهای موشکی استراتژیک، ناوگان اقیانوس آرام و ناوگان شمالی در این رزمایش‌ها شرکت داشته‌اند.
بیانیه‌های کلیدی وزارت دفاع در مورد رزمایش‌های نیروی هسته‌ای:
بیش از 64000 پرسنل نظامی و بیش از 7800 قطعه تجهیزات در رزمایش‌های نیروی هسته‌ای نیروهای مسلح روسیه شرکت خواهند کرد.
نیروهای مسلح روسیه رزمایش مشترک آماده‌سازی و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای مستقر در بلاروس را تمرین خواهند کرد.
واحدهایی از نیروهای موشکی استراتژیک، ناوگان اقیانوس آرام و ناوگان شمالی در این رزمایش‌ها شرکت دارند.
اهداف رزمایش‌های هسته‌ای نیروهای مسلح روسیه، تمرین بازدارندگی در برابر دشمن و آزمایش آمادگی نیروهای درگیر است.
