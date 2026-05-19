سفر پوتین به چین؛ تثبیت نظم شرقی و انزوای فزاینده آمریکا

اسپوتنیک ایران

اشکان ممبینی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص سفر رییس جمهوری روسیه به پکن، به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران چنین گفت: 19.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-19T22:53+0430

ورود رسمی پوتین به پکن را باید فراتر از یک سفر دوجانبه عادی ارزیابی کرد. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که منطقه غرب آسیا و نظام بین‌الملل در حال تجربه تحولات عمیق در موازنه قدرت هستند.همزمانی این سفر با پیامدهای شکست راهبردی آمریکا در مواجهه با ایران، حامل این پیام روشن است که محور شرقی متشکل از ایران، چین و روسیه در حال تثبیت جایگاه خود در نظم جدید جهانی است.وی افزود:امروز دیگر روشن شده که سیاست‌های فشار، تحریم و جنگ‌افروزی آمریکا نه‌تنها موجب تضعیف جمهوری اسلامی ایران نشده، بلکه به تقویت جایگاه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران انجامیده است. ایران پس از جنگ اخیر، بیش از گذشته به‌عنوان یک قدرت تعیین‌کننده در معادلات امنیتی و ژئوپلتیکی منطقه شناخته می‌شود؛ کشوری که توانست در برابر فشارهای گسترده آمریکا ایستادگی کرده و موازنه قدرت را تغییر دهد.در این چارچوب، روابط راهبردی میان ایران، روسیه و چین وارد مرحله‌ای جدید شده است. این سه قدرت امروز صرفاً شرکای سیاسی یا اقتصادی نیستند، بلکه در حال شکل‌دهی به یک همگرایی راهبردی برای ایجاد نظمی جدید در شرق هستند؛ نظمی که بر پایه چندقطبی‌گرایی و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا شکل می‌گیرد.این کارشناس مسائل بین الملل، سفر پوتین به چین را حامل این پیام مهم دانست که مسکو و پکن، ایران را بخشی جدایی‌ناپذیر از معادلات آینده منطقه و جهان می‌دانند و همچنین بیان کرد:چین و روسیه به‌خوبی آگاهند که بدون نقش‌آفرینی ایران، امکان تثبیت امنیت در غرب آسیا و همچنین تحقق پروژه‌های کلان اقتصادی و ژئوپلتیکی شرق وجود ندارد. از همین رو، تهران امروز به یکی از اضلاع اصلی نظم نوظهور آسیایی تبدیل شده است.وی تاکید کرد:این سفر همچنین می‌تواند به تقویت همکاری‌های سه‌جانبه ایران، روسیه و چین در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، انرژی و حمل‌ونقل راهبردی منجر شود. اتصال ظرفیت‌های ژئوپلتیکی ایران به قدرت اقتصادی چین و توان راهبردی روسیه، بلوکی قدرتمند را شکل خواهد داد که توان اثرگذاری بر اقتصاد جهانی و معادلات امنیتی بین‌المللی را دارد.

شیوا آبشناس

