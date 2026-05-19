روسیه پشتوانه ی راهبردی چین

اسپوتنیک ایران

علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل در گفت و گو با شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران با بیان این که "مدل صف آرایی در معادلات کلان روابط بین الملل منجر به... 19.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-19T23:53+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

گره زدن سفر رئیس جمهوری آمریکا به سفر رئیس جمهوری روسیه به نوعی نادیده گرفتن ریشه های همگرایی استراتژیک پکن و مسکو است. مدل همکاری های چین و روسیه در شرایط پساجنگ سرد دچار نوسان شد اما ظرف حداقل یک دهه اخیر ما شاهد بازگشت به رویکردهای شراکت قدیمی با اعمال برخی تغییرات مبتنی بر منافع طرفین هستیم.وی در ادامه افزود:موقعیت زمانی سفر "ولادیمیر پوتین" در آستانه بیست و پنجمین سالگرد امضای "معاهده حسن همجواری، دوستی و همکاری" یک وضعیت ویژه محسوب می شود. اهمیت تاریخی این معاهده در آن است که اختلافات مرزی چندصد ساله میان مسکو و پکن را برای همیشه حل کرد و یک فونداسیون حقوقی پایدار ساخت. پوتین با برجسته کردن این مناسبت می‌خواهد نشان دهد که ائتلاف امروز روسیه و چین، یک تاکتیک موقت ناشی از بحران اوکراین یا فشارهای غرب نیست، بلکه امتداد یک استراتژی 25 ساله است.این کارشناس روابط بین الملل در خصوص ترکیب هیئت همراه، رئیس جمهوری روسیه بیان کرد:ما با یک "اتاق جنگ اقتصادی و امنیتی" روبه‌رو هستیم. حضور وزرای کلیدی روسیه نشان می‌دهد که برنامه دیدارها در پکن و سایر شهرها (مانند هاربین)، فراتر از پروتکل‌های تشریفاتی، روی عملیاتی کردن ساختارهای تاب‌آوری اقتصادی، دور زدن تحریم‌ها و تضمین امنیت انرژی زمینی متمرکز است.همپوشانی اقتصادی چین و روسیه ، مشخصا پس از درگیری اوکراین و در تقابل با تحریم های غربی شکل و شمایل جدی تری به خود گرفت.وی درباره توالی سفر ترامپ و پوتین اظهار داشت:فارغ روابط دوجانبه پکن و مسکو ،یک فاصله زمانی معنی دار 4 روزه وجود دارد. در سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین یک اتفاق ظریف رخ داد ؛ در دیدارهای ترامپ و شی، موضوع اوکراین غایب بزرگ بود. این یعنی چین نخواست روابطش با روسیه به کارت بازی و امتیازدهی به ترامپ تبدیل شود."شی جین پینگ" می خواهد سیگنالی مشخص به واشنگتن مخابره کند. این که "ما با شما گفتگو و تجارت می‌کنیم،اما ائتلاف‌های استراتژیک شرقی خود را فدا نخواهیم کرد." چین با این کار خود را در نقش موازنه‌گر عالی دیپلماسی جهانی تثبیت کرد؛ رهبری که هم می‌تواند با غرب معامله کند و هم‌زمان پشتوانه راهبردی مسکو را حفظ کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

