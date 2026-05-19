اتحاد ناگسستنی روسیه و چین

روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، در خصوص سفر ولادیمیر پوتین به چین، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران چنین گفت: 19.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-19T18:40+0430

در آستانه بیست‌وپنجمین سالگرد امضای معاهده حسن همجواری، روابط روسیه و چین امروز، به تعبیر رؤسای جمهور دو کشور، به مرحله‌ای فوق‌استراتژیک، درهم‌تنیده، ناگسستنی و با اشتراکات بسیار نزدیک در تمامی حوزه‌های مسائل کلان نظام بین‌الملل رسیده و دو قطب مشترک به یک ائتلاف کاملاً پویا دست یافته‌اند.در نظم جدید جهانی، همه جامعه جهانی می‌دانند که روسیه و چین قطب‌های غیرقابل انکار هستند و پکن مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی خودش را تعمیق مناسبات با مسکو می‌داند و پیام صریحی را به نظام جهانی می‌دهد که هیچ چیزی باعث اخلال در روابط چین با روسیه نخواهد شد و هیچ چیزی برای چین مهم‌تر از تعمیق مناسباتش با روسیه نیست.وی افزود:این درک صحیح و درست مقامات چینی از جایگاه ویژه روسیه در نظام بین‌المللی است؛ جایگاهی که غرب به هیچ وجه آن را ندارد و باکینگهام و الیزه همواره با استفاده از عناصر مزدور خودشان در جهان تلاش کردند مانع این روابط شوند، اما نتوانستند تأثیری بگذارند. برای همین، در حوزه رسانه به تخریب و فضاسازی ضدروسی می‌پردازند.این کارشناس مسائل روسیه ضمن تاکید بر اینکه تهران برای استفاده از ظرفیت چین، باید از روسیه استفاده کند، اظهار داشت:هر توصیه مثبت و دوستانه‌ای که از سوی کرملین به پکن ارسال شود، طرف چینی آن را می‌پذیرد. بنابراین، تهران برای رسیدن به روابط مناسب با چین باید از مسیر مسکو حرکت کرد و از طرف روسی درخواست کرد که روسیه کمک کند تا پکن مسیر همگرایی‌های خودش را با ایران افزایش بدهد.این نکته بسیار مهم و قابل توجهی است، چرا که پکن، مسکو را مهم‌ترین شریک خودش می‌داند و دیدیم که نوع مواجهه چینی‌ها با ترامپ و آقای پوتین بسیار متفاوت بود و چینی‌ها همه اولویت خودشان را روسیه قرار دادند. امضای 40 سند همکاری بین روسیه و چین بیانگر این برنامه جدی همکاری است، در شرایطی که بین چین و آمریکا هیچ سند همکاری امضا نشد. برای همین است که گام‌های اعتمادسازی بین روسیه و چین طی 25 سال گذشته به مسیر پرشتابی رسیده و چینی‌ها می‌دانند روسیه مهم‌ترین رکن نظام بین‌الملل است. به همین دلیل، با تمام توان تلاش می‌کنند روسیه را به عنوان مهم‌ترین و اولویت‌دارترین شریک خودشان حفظ کنند. این یک درس برای غربگرایان وابسته به الیزه و باکینگهام است تا متوجه شوند که روسیه مهم‌ترین رکن جهان و نظام جهانی است.

شیوا آبشناس

