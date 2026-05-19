آیا واقعا کشورهای عربی روی نظر ترامپ تاثیر دارند؟

اسپوتنیک ایران

روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا در یک توییت اظهار داشت که به خاطر تقاضای ولیعهد عربستان و امیر قطر و شیخ امارات حمله به ایران که قرار بود ظاهرا امروز انجام شود را... 19.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-19T18:44+0430

شاید این گفته ترامپ برخی را گول بزند اما همه کارشناسان می دانند که این تویت پایه و اساسی از واقعیت ندارد و آخرین چیزی که برای رئیس جمهوری آمریکا مهم است نظرهمپیمانان عرب است.اگر اینگونه بود قطعا وی قبل از حمله به ایران به حرف های اینها گوش می داد و در دام نتانیاهو گیر نمی کرد.همه می دانند که وزیر دفاع عربستان سعودی و برادر ولیعهد این کشور شاهزاده خالد بن سلمان پس از مقالات با شهید خامنه ای به آمریکا سفر کرد و به ترامپ گفت که اگر به ایران حمله کنید ایران جنگ را منطقه ای خواهد کرد و همه پایگاه های آمریکا در کشورهای عربی را هدف قرار خواهد داد و تنگه هرمز را خواهد بست اما ترامپ در پاسخ به او گفته بود که آنها فرصت وجرئت چنین کاری را نخواهند داشت.وزیر امور خارجه عمان هم که به آمریکا سفر کرد تا آمریکایی ها را متقاعد کند ایران پیشنهاد های خوبی پای میز مذاکره گذاشته و بهتر است این فرصت را غنیمت بشمارند.امیر قطر هم بارها با ترامپ تماس گرفته بود و او را از عواقف احتمالی حمله به ایران بر حذر داشته بود و خواسته بود که اختلافات با ایران را از راه دیپلماتیک حل و فصل کند.مصر هم بارها ورود کرده بود وتلاش داشت نقشه میانجی را بازی کند.اگر ترامپ به خواسته های اینها توجه داشت چرا آن زمان توجه نداشت و حتی به قول خودشان بدون هماهنگی با متحدان عرب حمله به ایران را شروع کرد؟واقعیت امر این است که ترامپ به خوبی می داند هر حمله ای به ایران با واکنش شدید این کشور مواجه خواهد شد و این واکنش میتواند روی بازارهای انرژی و بورس آمریکا و همچنین نظر رای دهندگان آمریکایی تاثیر بگذارد.طی حدود دو ماه از جنگ آمریکایی ها موفق نشدند دست آوردی داشته باشند و آنها خوب می دانند که ایرانی ها خود را برای مقابله آماده کرده اند و احتمالا غافلگیری هایی را داشته باشند که قابل انتظار آنها نیست.ترامپ و وزیر جنگ اش به صراحت در ابتدای جنگ اظهار داشته بودند که سربازان آمریکایی را به پیک نیک فرستاده اند و کار سریع ظرف چند روز جمع می شود و وقتی ظرف چند روز جمع نشد ترامپ مهلت شش هفته را اعلام کرد و حالا ماجرا به حدود دوازده هفته کش پیدا کرده و هنوز نمی داند چطور از این مخمصه خارج شود.تجدید حمله به ایران نمی تواند دست آوردهای جدیدی را در بر داشته باشد بلکه می تواند ماجرا را پیچیده تر کند.طبق اعلام خودشان آمریکا و اسرائیل طی 40 روز حدود 22 هزار بمباران بر علیه ایران انجام دادند (13 هزار توسط آمریکا و 9 هزار توسط اسرائیل) در این بمباران ها اینها موفق نشدند موفقیتی که بتوان روی آن حساب باز کرد به دست آورند.اینکه اینها مدرسه و بیمارستان و مسجد و کلیسا و خانه مسکونی و کارخانه و پل وزیر بناهای اقتصادی و... را بمباران کنند دست آورد به حساب نمی آید، اینها جنایات جنگی است که متاسفانه به دلیل سکوت جامعه بین المللی و مجامع بین المللی امروزه دیگر دست اسرائیل و آمریکا در انجام جنایات جنگی باز شده.آمریکایی ها به خوبی می دانند که اگر بخواهند حمله جدیدی انجام دهند و زیر بناهای اقتصادی ایران را هدف قرار دهند ایران هم احتمالا زیر بناهای اقتصادی اسرائیل و کشورهای عرب همجوار را نابود خواهد کرد.تا به حال بازارهای جهانی ومخصوصا بازارهای نفت امیدوار هستند به زودی تنگه هرمز باز شود و نفت و گاز و هیلیوم و کود شیمیایی و... دوباره به بازارهای جهانی سرازیر شود اما اگر زیربناهای کشورهای منطقه نابود شود دیگر امیدی به بازگشت این کالا به بازارها نخواهد بود و قطعا این ماجرا می تواند موجب بالارفتن عجیب و غریب قیمت ها شود.طی دو سه هفته آتی مسابقات جهانی فوتبال و بعد از آن انتخابات درآمریکا و اسرائیل برگزار خواهد شد و اگر اینها دست آوردی نداشته باشند ترامپ و نتانیاهو قدرت را از دست خواهند داد.تحلیلگران باور دارند که کار نتانیاهو تقریبا تمام شده است و حتی متحدین اسرائیل دارند روی مخالفین نتانیاهو سرمایه گذاری می کنند.در باره ترامپ هم در صورتی که حزب جمهوریخواه قدرت را در مجلسین آمریکا از دست بدهد به آنچه به آن اردک لنگ میگویند تبدیل خواهد شد و دو سال بعدی ریاست جمهوری اش را لنگان لنگان باید ادامه دهد و حتی برخی باور دارند که ممکن است دمکرات ها در صورت کسب تعداد قابل قبول کرسی ها در مجلسین ماده 25 قانون اساسی آمریکا را اجرا کنند و ترامپ را به بهانه ای برکنار کنند و بسیاری از دمکرات ها چنین وعده ای را به رای دهندگان داده اند.امروز هم یک گزارشگر اسرائیلی گزارشی منتشر کرده بود مبنی بر اینکه نقشه حمله آمریکا و اسرائیل بر این مبنا بود که یک عملیات زمینی در محدوده اصفهان انجام شود تا اورانیوم های غنی سازی شده ایران ربوده شود و بعد آمریکا با اعلام پیروزی خودش را از ماجرا بیرون بکشد و به محاصره دریایی ایران ادامه دهد تا اقتصاد ایران فرو بپاشد و تا زمان فروپاشی کامل ایران اسرائیل به حملات و ترور های خود در ایران ادامه دهد تا ایران تضعیف شود و نتواند روی پای خود بایستد.بر اساس این گزارش که به دستور مقامات نظامی اسرائیل حذف شد و باز نشر آن متوقف گردید لحظه آخر این شک و شبهه به وجود آمد که شاید ایرانی ها اورانیوم ها را پخش کرده باشند در حالی که گزارش موساد تاکید می کرد که اورانیوم ها در مکانی در اصفهان هستند و حتی زیر صد متر آوار هم نیستند و کافی است که دربهای ورودی آن مکان تخریب شود تا بتوانند وارد شوند و سریع اورانیوم ها را خارج کنند.البته حدود دو ماه پیش هم آمریکایی ها عملیاتی در محدوده اصفهان انجام دادند که مدعی شدند برای آزادی خلبان جنگنده سرنگون شده بود اما همه کارشناسان نظامی تاکید کردند که بر اساس هیچ منطقی این حرف آمریکایی ها را نمی توان باور کرد و آمریکایی ها با یک شکست مفتضحانه مواجه شدند.بدیهی است در صورتی که دوباره چنین اتفاقی تکرار می شد اوضاع بسیار برای ترامپ بد تر می شد و حتی بحث پیاده سازی نیرو در جزایر ایرانی نیز بسیار پر مخاطره به حساب می آید چون قطعا ایرانی ها اجازه نخواهند داد یک سربازی که وارد جزایر ایرانی شود ایستاده و روی پایش از آنجا خارج شود.در پایان می توان گفت همه هیاهویی که ترامپ راه انداخته بود و تهدید هایی که مطرح می کرد برای فشار آوردن به ایران جهت بازگشت به میز مذاکرات و امتیاز دادن بود و عقب نشینی اش به این دلیل بود وهست که مزه قدرت میدان ایران را چشیده و می داند چه در انتظارش است.کل خانواده ایران در انتظار سربازهایش خواهند بود.

اسپوتنیک ایران

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

