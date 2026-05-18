چرا ایران حاضر نیست در مقابل آمریکا کوتاه بیاید؟

سال 2004 میلادی ایرانی ها توافقی با غربی ها به امضا رساندند که با نام توافق سعد آباد معروف شد. 18.05.2026, اسپوتنیک ایران

یکی از سوال هایی که امروزه بسیار مطرح می شود ومخصوصا در حین بحث در گفتگو ها با رسانه های بین المللی درباره آن سوال می شود این است که ترامپ می گوید خواستار دریافت پاسخ مورد تقاضایش از ایران می باشد و ایرانی ها حاضر نیستند کوتاه بیایند و آنچه را که ترامپ می خواهد بدهند تا قایله ختم شود و آمریکا و اسرائیل به ایران دوباره حمله نکنند.بسیار ساده لوحانه است که تصور کرد آمریکایی ها فقط یک خواسته از ایران دارند و اگر آن خواسته محقق شود همه چیز تمام است.گو اینکه تکلیف خواسته آنها مشخص نیست و به قول ترامپ او همه چیز را 100% می خواهد.بر عکس تصورهای ساده لوحان بحث اصلا مربوط به برنامه هسته ای ایران نمی باشد و مشکل آمریکا با ایران بر سر برنامه هسته ای یا اورانیوم های 60% ایران نمی باشد.اگر ایرانی ها مطمئن بودند همه دعوا سر همین موضوع است قطعا برای پایان یافتن قائله در این باره اقدامی می کردند اما آنها می دانند که ماجرا این نیست.شاید بسیاری فراموش کرده باشند که سال 2004 میلادی ایرانی ها توافقی با غربی ها به امضا رساندند که با نام توافق سعد آباد معروف شد ودر آن زمان آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و این توافق را امضا کرد و بنا بر این توافق ایران قبول کرد برای نشان دادن حسن نیت و کسب اعتماد همه تاسیسات هسته ای اش را با نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای مدت نا محدودی پلمپ کند و در مقابل کشورهای اروپایی تعهد کردند که آمریکا را مجاب کنند تحریم های ایران را بردارد وپرونده ایران به شورای امنیت نرود و تحریم های جدیدی بر علیه ایران وضع نشود.چه شد؟دو هفته بعد از اینکه ایران همه تعهداتش را انجام داد پرونده به شورای امنیت ارجاع شد و تحریم های جدید بر علیه ایران تصویب شد.به استناد خاطرات آقای روحانی وی با جک استرو که وزیر امور خارجه انگلیس بود تماس گرفت و اعتراض کرد که ما همه تعهدات خودمان را انجام دادیم و چرا چنین کاری کردید و وی در پاسخ به آقای روحانی گفت ما قول دادیم تلاش کنیم که کردیم اما آمریکا زیر بار نرفت.در توافق برجام، سال 2015 همین ماجرا تکرار شد و علیرغم اینکه ایران همه تعهدات خود را انجام داد ولی آمریکا از توافق خارج شد و حتی یک تعهد خود را انجام نداد واروپایی ها هم که بعد از خروج آمریکا از برجام یک نامه 19 بندی برای ایران نوشتند و تعهد کردند اگر ایران در برجام باقی بماند آنها این 19 بند را اجرا خواهند کرد حتی یک بند از 19 بند را اجرا نکردند.برخی ادعا کردند مشکل آمریکایی ها این است که ایران باید دوباره زیر چتر آمریکا برگردد و جزو متحدین آمریکا شود و برخی دیگر باور داشتند که مشکل آمریکا این بود که پس از برجام ایران 90% پروژه ها را به اروپایی ها داد و سر آمریکایی ها بی کلاه ماند و...ایران بارها به آمریکایی ها اعلام کرد که اگر می خواهند پروژه هایی را در ایران داشته باشند درب برایشان باز است و می توانند تشریف بیاورند و هیچ مشکلی از طرف ایران نیست وخودشان باید تحریم هایشان را بردارند تا شرکت هایشان بتوانند با ایران کار کنند.در باره اینکه ایران زیر چتر آمریکا برود هم ایران نیاز به چتر ندارد و خود امروزه چتر است اما ایرانیها حتی بارها در جلسات متعدد با آمریکایی ها اعلام کردند که هیچ مشکلی برای بازگشت روابط بین دو کشور و حتی همکاری و تعامل در باره مسایل مختلف ندارند و شاید بتوان گفت یکی از همکاری های مثمر الثمر ایران وآمریکا همکاری در مبارزه با داعش در عراق بود که همه باور دارند بدون همکاری و همراهی دو طرف امکان پذیر نبود ونیروهای الحشد الشعبی که روز زمین بودند پشتیبانی هوایی آمریکا را داشتند و این بدین معنا است که اینها با هم هماهنگ بودند.چه شد؟بلا فاصله پس از اینکه سردار سلیمانی اعلام کرد کار داعش تمام شده او را ترور کردند و زیر قول خود زدند.علیرغم همه این مسایل و بی اعتمادی که وجود داشت ایرانی ها برای اینکه به میانجی گرها و جهان ثابت کنند که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و به همه خیانت می کنند رفتند دوباره پای میز مذاکرات با آنها نشستند وعلیرغم اینکه طبق گفته وزیر امور خارجه عمان ایرانی ها حاضر بودند در مذاکرات امتیازهای بسیار خوبی به آمریکایی ها بدهند اما آمریکایی ها وسط مذاکرات به ایران حمله کردن، آن هم نه یک بار بلکه دو بار.حال سوالی که مطرح می باشد این است که اصلا خواست آمریکایی ها چیست، اگر مساله اختلاف بر سر برنامه هسته ای ایران و صلح آمیز بودن یا غیر صلح آمیز بودن آن است اینها که پای میز مذاکرات می توانستند امتیاز های زیادی را بگیرند و ایران حاضر بود طبق پروتوکل های سازمان بین المللی انرژی هسته ای امتیاز های زیادی را بدهد؟مساله اصلا این نیست.آنچه آمریکا می خواهد کل ما یملک ایران است و این را به صراحت گفته.همانگونه که ترامپ اعلام کرد که نفت ونزولا مال آمریکا است وی باور دارد ما یملک ملت ایران هم مال آمریکا است و چون زور دارد حق دارد همه چیز ایرانی ها را بدزدد.حتی در یک گفتگو در پاسخ به سوال کننده که سوال کرده بود چرا تاسیسات جزیره خارک را نابود نکردید گفته بود چون بعدها به این تاسیسات برای برداشت نفت ایران نیاز داریم.آنها فقط نفت ایران را نمی خواهند بلکه همه منابع طبیعی وخدادادی ایران را می خواهند وعلاوه بر آن موقعیت ژئوپولیتیک و ما یملک تک تک ایرانی ها را میخواهند و آنچه ترامپ از آن به عنوان 100% نام می برد همین است.حتی پول توی جیب مردم ایران را مال خود می داند و رئیس خزانه داری اش یک بار گفته بود که طبق بر آوردها چیزی حدود 200 ملیارد دلار پول نقد و معادل آن طلا امروزه در دست مردم ایران است و اینها نباید دست مردم ایران باشد و فقط آمریکایی ها هستند که می دانند با این پولها چه کار کنند.آنچه آمریکایی ها امروزه مطالبه می کنند این است که ایران هر آنچه در برنامه هسته ای دارد تحویل دهد و موشکها و پهباد هایش را نابود کند و بعد ارتباط خود با متحدین منطقه ای اش را قطع کند تا کاملا خلع سلاح شود و اینها راحت همانگونه که به لیبی حمله کردند وآن را نابود کردند و در حال غارت آن هستند به ایران هم حمله کنند و طبق گفته نتانیاهو سناریو لیبی را در ایران اجرا کنند.

دکتر عماد آبشناس

