عبدالطيف نظرى: افغانستان آماده ایفای نقش اتصالی خود در تحولات اقتصادی و تجاری منطقه است

عبدالطيف نظرى معين مسلكى وزارت اقتصاد افغانستان در مصاحبه اختصاصى به اسپوتنيک كفت: 18.05.2026

2026-05-18T12:41+0430

عبدالطيف نظرى معين مسلكى وزارت اقتصاد افغانستان در مصاحبه اختصاصى به اسپوتنيک كفت: افغانستان یک موقعیت خاص ژئواکونومیک دارد و به عنوان حلقه وصل منطقه است، هم نسبت به آسیای مرکزی، هم جنوب آسیا و هم غرب آسیا یا خاورمیانه. به همین دلیل می‌تواند در اتصال منطقه و در تقویت کریدور اقتصادی منطقه نقش بسیار مهم و اساسی ایفا کند. بنابراین آمادگی را دارد که این نقش اتصالی خود را نسبت به تحولات اقتصادی و تجاری منطقه ایفا کند.

