دستیار رئیس جمهور روسیه: پوتین و شی جین پینگ مذاکراتی را در قالب‌های محدود و گسترده برگزارخواهند کرد

اسپوتنیک ایران

اوشاکوف در مورد سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور روسیه به چین گفت:

2026-05-18T16:49+0430

جهان

اوشاکوف در مورد سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور روسیه به چین گفت:🔸 به جای روند سخنرانی معمول پوتین در رسانه‌های چینی پیش از این سفر، سخنرانی ویدیویی او خطاب به شهروندان چینی منتشر خواهد شد.🔸 روسیه و چین در طول این سفر تقریباً 40 سند امضا خواهند کرد. این اسناد مربوط به تعمیق روابط در صنعت، حمل و نقل و انرژی هسته‌ای است.🔸 پوتین و شی جین پینگ بیانیه مشترکی در مورد تقویت مشارکت استراتژیک امضا خواهند کرد و همچنین در مراسم افتتاحیه سال‌های آموزشی بین سال‌های روسیه و چین شرکت خواهند کرد.🔸 در 20 مه، رهبران در مورد مسائل بین‌المللی جاری هنگام صرف چای بحث خواهند کرد.🔸پس از مذاکرات، پوتین و شی جین پینگ بیانیه‌ای را برای رسانه‌ها ایراد خواهند کرد.🔸هیچ ارتباطی بین سفرهای پوتین و ترامپ به چین وجود ندارد.

