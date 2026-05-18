دستیار رئیس جمهور روسیه: پوتین و شی جین پینگ مذاکراتی را در قالب‌های محدود و گسترده برگزارخواهند کرد
دستیار رئیس جمهور روسیه: پوتین و شی جین پینگ مذاکراتی را در قالب‌های محدود و گسترده برگزارخواهند کرد
اوشاکوف در مورد سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور روسیه به چین گفت:🔸 به جای روند سخنرانی معمول پوتین در رسانه‌های چینی پیش از این سفر، سخنرانی ویدیویی او خطاب به... 18.05.2026, اسپوتنیک ایران
اوشاکوف در مورد سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور روسیه به چین گفت:🔸 به جای روند سخنرانی معمول پوتین در رسانه‌های چینی پیش از این سفر، سخنرانی ویدیویی او خطاب به شهروندان چینی منتشر خواهد شد.🔸 روسیه و چین در طول این سفر تقریباً 40 سند امضا خواهند کرد. این اسناد مربوط به تعمیق روابط در صنعت، حمل و نقل و انرژی هسته‌ای است.🔸 پوتین و شی جین پینگ بیانیه مشترکی در مورد تقویت مشارکت استراتژیک امضا خواهند کرد و همچنین در مراسم افتتاحیه سال‌های آموزشی بین سال‌های روسیه و چین شرکت خواهند کرد.🔸 در 20 مه، رهبران در مورد مسائل بین‌المللی جاری هنگام صرف چای بحث خواهند کرد.🔸پس از مذاکرات، پوتین و شی جین پینگ بیانیه‌ای را برای رسانه‌ها ایراد خواهند کرد.🔸هیچ ارتباطی بین سفرهای پوتین و ترامپ به چین وجود ندارد.
دستیار رئیس جمهور روسیه: پوتین و شی جین پینگ مذاکراتی را در قالب‌های محدود و گسترده برگزارخواهند کرد

16:49 18.05.2026
اوشاکوف در مورد سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور روسیه به چین گفت:

🔸 به جای روند سخنرانی معمول پوتین در رسانه‌های چینی پیش از این سفر، سخنرانی ویدیویی او خطاب به شهروندان چینی منتشر خواهد شد.

🔸 روسیه و چین در طول این سفر تقریباً 40 سند امضا خواهند کرد. این اسناد مربوط به تعمیق روابط در صنعت، حمل و نقل و انرژی هسته‌ای است.

🔸 پوتین و شی جین پینگ بیانیه مشترکی در مورد تقویت مشارکت استراتژیک امضا خواهند کرد و همچنین در مراسم افتتاحیه سال‌های آموزشی بین سال‌های روسیه و چین شرکت خواهند کرد.

🔸 در 20 مه، رهبران در مورد مسائل بین‌المللی جاری هنگام صرف چای بحث خواهند کرد.

🔸پس از مذاکرات، پوتین و شی جین پینگ بیانیه‌ای را برای رسانه‌ها ایراد خواهند کرد.

🔸هیچ ارتباطی بین سفرهای پوتین و ترامپ به چین وجود ندارد.
