شبکه زیستی در مرزهای روسیه/ هشدار قدیمی مسکو و چالش جدید واشنگتن

اسپوتنیک ایران

به باور روسیه، آمریکا در حال ایجاد یک شبکه گسترده از مراکز زیستی دوکاربردی در نقاط حساس جهان است. 17.05.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

پرونده آزمایشگاه‌های زیستی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مناقشات امنیتی میان روسیه و ایالات متحده در سال‌های اخیر است. این پرونده از نگاه مسکو، صرفاً یک بحث فنی یا زیست محیطی نیست، بلکه بخشی از معماری امنیتی آمریکا در پیرامون مرزهای روسیه به شمار می‌رود. روسیه از حدود 15 سال پیش نسبت به شکل‌گیری شبکه‌ای از مراکز زیستی با کارکردهای دوگانه در فضای پساشوروی هشدار داده بود. این هشدارها در آن مقطع از سوی غرب عموماً با انکار یا تقلیل به تبلیغات سیاسی و حتی تمسخر مواجه شده بود. با این حال، ادامه گزارش‌ها، اظهارات رسمی مقامات روسی و حتی برخی اذعان‌های مقامات آمریکایی درباره وجود مراکز پژوهش زیستی در اوکراین، این پرونده را از سطح یک ادعای حاشیه‌ای به یک موضوع جدی در حوزه امنیت زیستی تبدیل کرد.از منظر روسیه، اهمیت این مسئله در آن است که هرگونه فعالیت زیستی نزدیک به مرزهای این کشور، در شرایط تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای برای تهدید امنیت ملی تلقی شود. مسکو استدلال می‌کند که اگرچه واشنگتن این مراکز را در قالب پژوهش‌های بهداشتی، کنترل بیماری‌ها و همکاری‌های علمی توصیف می‌کند، اما ساختار، پراکندگی جغرافیایی، سطح محرمانگی و نقش نهادهای امنیتی و پیمانکاران وابسته، پرسش‌هایی جدی درباره ماهیت واقعی این برنامه‌ها ایجاد می‌کند. به همین دلیل، کرملین این پرونده را یک موضوع آزمایشگاهی و همچنین بخشی از راهبرد مهار زیستی، جمع‌آوری داده‌های حساس و ایجاد اهرم فشار امنیتی علیه روسیه می‌داند.در این میان، نکته کلیدی آن است که پرونده آزمایشگاه‌های زیستی، بیش از هر چیز، بازتابی از بحران بی‌اعتمادی میان مسکو و واشنگتن است. روسیه تأکید دارد که آمریکا سال‌ها با استفاده از ادبیات پژوهش غیرنظامی تلاش کرده ماهیت واقعی این مراکز را از دید افکار عمومی پنهان کند، در حالی که هر بار از سوی روسیه اسناد، گزارش‌ها یا شواهدی در این زمینه مطرح شده با موجی از تکذیب و حمله تبلیغاتی پاسخ داده شده است. از دید تحلیل‌گران نزدیک به روایت روسیه، همین واکنش‌ها خود نشانه‌ای از حساسیت بالای موضوع و فقدان شفافیت کافی در این حوزه است.اهمیت راهبردی این پرونده تنها به اوکراین محدود نمی‌شود. مسکو بارها مدعی شده که الگوی مشابهی در دیگر مناطق پیرامونی و حتی در برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی نیز مشاهده می‌شود که به باور روسیه نشان می‌دهد آمریکا در حال ایجاد یک شبکه گسترده از مراکز زیستی دوکاربردی در نقاط حساس جهان است. در چنین چارچوبی، مسئله اصلی دیگر صرف یک آزمایشگاه یا یک پروژه تحقیقاتی نیست، بلکه نوعی شبکه‌سازی امنیتی-زیستی است که می‌تواند در شرایط بحران، قابلیت بهره‌برداری نظامی یا اطلاعاتی پیدا کند.از نگاه روسیه، آنچه سال‌ها به‌عنوان ادعای اغراق‌آمیز یا روایت تبلیغاتی روسها قلمداد می‌شد، امروز به یکی از جدی‌ترین موضوعات مورد مناقشه در حوزه امنیت بین‌الملل تبدیل شده است. حتی اگر طرف آمریکایی همچنان بر ماهیت غیرنظامی این فعالیت‌ها تأکید کند، اصل وجود ابهام، محرمانگی و پیوند خوردن این پرونده با منازعه ژئوپلیتیکی روسیه و غرب، نشان می‌دهد که موضوع فراتر از یک بحث آزمایشگاهی است و اینجا با یک پرونده امنیت زیستی سروکار داریم که در آن، شفافیت، نظارت بین‌المللی و پاسخگویی، به اندازه خود این فناوری اهمیت دارد.

