روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
میروشنیک: نیروهای مسلح اوکراین چندین اسیر جنگی را در مرز مرگ و زندگی به روسیه بازگرداندند
میروشنیک گفت: چندین نفر در شرایط بحرانی به ما تحویل داده شدند. او تأکید کرد که طرف روسی در آخرین تبادل، ده‌ها نفر از افراد قطع عضو شده را دریافت کرد.
09:24 15.05.2026
میروشنیک گفت: چندین نفر در شرایط بحرانی به ما تحویل داده شدند. او تأکید کرد که طرف روسی در آخرین تبادل، ده‌ها نفر از افراد قطع عضو شده را دریافت کرد.
رادیون میروشنیک فرستاده ویژه وزارت امور خارجه روسیه در امور جنایات رژیم کی‌یف افزود: "متخصصان پزشکی مشخص خواهند کرد که این اتفاق چگونه رخ داده است - اینکه آیا نتیجه اقدامات طرف مقابل بوده است یا خیر. همه این موارد نیاز به تحقیق دارد، اما قابل توجه است که چند ده سربازی که مبادله می‌شوند با جراحات جدی بازمی‌گردند."
میروشنیک بارها در مورد شکنجه توسط نیروهای مسلح اوکراین علیه اسیران روسیه برای اسپوتنیک تعریف کرده است. او در ماه فوریه گفت که آنها مورد خشونت جنسی، شکنجه‌های پیچیده و سوءاستفاده عاطفی قرار گرفته‌اند.
میروشنیک خاطرنشان کرد که سازمان‌های بین‌المللی که از اسرای جنگی روسیه بازدید می‌کنند، وظایف خود را نسبتاً رسمی انجام می‌دهند و نمی‌خواهند به حقیقت شکنجه توسط نیروهای مسلح اوکراین توجه کنند.
