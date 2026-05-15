میروشنیک: نیروهای مسلح اوکراین چندین اسیر جنگی را در مرز مرگ و زندگی به روسیه بازگرداندند
15.05.2026, اسپوتنیک ایران
2026-05-15T09:24+0430
میروشنیک گفت: چندین نفر در شرایط بحرانی به ما تحویل داده شدند. او تأکید کرد که طرف روسی در آخرین تبادل، دهها نفر از افراد قطع عضو شده را دریافت کرد. رادیون میروشنیک فرستاده ویژه وزارت امور خارجه روسیه در امور جنایات رژیم کییف افزود: "متخصصان پزشکی مشخص خواهند کرد که این اتفاق چگونه رخ داده است - اینکه آیا نتیجه اقدامات طرف مقابل بوده است یا خیر. همه این موارد نیاز به تحقیق دارد، اما قابل توجه است که چند ده سربازی که مبادله میشوند با جراحات جدی بازمیگردند." میروشنیک بارها در مورد شکنجه توسط نیروهای مسلح اوکراین علیه اسیران روسیه برای اسپوتنیک تعریف کرده است. او در ماه فوریه گفت که آنها مورد خشونت جنسی، شکنجههای پیچیده و سوءاستفاده عاطفی قرار گرفتهاند. میروشنیک خاطرنشان کرد که سازمانهای بینالمللی که از اسرای جنگی روسیه بازدید میکنند، وظایف خود را نسبتاً رسمی انجام میدهند و نمیخواهند به حقیقت شکنجه توسط نیروهای مسلح اوکراین توجه کنند.
