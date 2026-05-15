https://spnfa.ir/20260515/مجلس-نمایندگان-آمریکا-بار-دیگر-در-محدود-کردن-قدرت-ترامپ-برای-جنگ-علیه-ایران-شکست-خورد-29324162.html

مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر در محدود کردن قدرت ترامپ برای جنگ علیه ایران شکست خورد

مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر در محدود کردن قدرت ترامپ برای جنگ علیه ایران شکست خورد

اسپوتنیک ایران

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر قطعنامه‌ای را که توانایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای جنگ علیه ایران را محدود می‌کرد،... 15.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-15T09:30+0430

2026-05-15T09:30+0430

2026-05-15T09:30+0430

آمریکا

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/0c/27941098_1:0:739:415_1920x0_80_0_0_04408e3ca6a4617cb38a98b9b3590d44.jpg

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر قطعنامه‌ای را که توانایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای جنگ علیه ایران را محدود می‌کرد، رد کرد.این رأی‌گیری با نتیجه 212 در مقابل 212 به پایان رسید و از اکثریت لازم برای پیشبرد این طرح کمتر بود. این قطعنامه به رئیس جمهور دستور می‌داد تا نیروهای آمریکایی را ظرف 30 روز از درگیری‌ها خارج کند.این سومین تلاش ناموفق در مجلس نمایندگان برای مهار اختیارات نظامی آمریکا علیه ایران بود. ابتکارات مشابهی پیش از این در ماه مارس و آوریل با شکست مواجه شده بودند، در حالی که سنا نیز چندین تلاش برای اختیارات جنگی را رد کرده است.این بحث پس از آن صورت گرفت که مهلت 60 روزه تحت قطعنامه اختیارات جنگی در اول ماه مه تصویب شد. دولت استدلال می‌کند که آتش‌بس، زمان را متوقف کرده است، در حالی که منتقدان می‌گویند کنگره هنوز مجوز جنگ را نداده است.با وجود نگرانی فزاینده در میان برخی از قانونگذاران، کنگره بار دیگر در متوقف کردن تجاوز نظامی غیرقانونی علیه ایران شکست خورد و ماشین جنگی واشنگتن را تا حد زیادی بدون کنترل گذاشت.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

آمریکا