مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر در محدود کردن قدرت ترامپ برای جنگ علیه ایران شکست خورد
رسانههای آمریکایی گزارش دادند که مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر قطعنامهای را که توانایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای جنگ علیه ایران را محدود میکرد،... 15.05.2026, اسپوتنیک ایران
رسانههای آمریکایی گزارش دادند که مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر قطعنامهای را که توانایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای جنگ علیه ایران را محدود میکرد، رد کرد.این رأیگیری با نتیجه 212 در مقابل 212 به پایان رسید و از اکثریت لازم برای پیشبرد این طرح کمتر بود. این قطعنامه به رئیس جمهور دستور میداد تا نیروهای آمریکایی را ظرف 30 روز از درگیریها خارج کند.این سومین تلاش ناموفق در مجلس نمایندگان برای مهار اختیارات نظامی آمریکا علیه ایران بود. ابتکارات مشابهی پیش از این در ماه مارس و آوریل با شکست مواجه شده بودند، در حالی که سنا نیز چندین تلاش برای اختیارات جنگی را رد کرده است.این بحث پس از آن صورت گرفت که مهلت 60 روزه تحت قطعنامه اختیارات جنگی در اول ماه مه تصویب شد. دولت استدلال میکند که آتشبس، زمان را متوقف کرده است، در حالی که منتقدان میگویند کنگره هنوز مجوز جنگ را نداده است.با وجود نگرانی فزاینده در میان برخی از قانونگذاران، کنگره بار دیگر در متوقف کردن تجاوز نظامی غیرقانونی علیه ایران شکست خورد و ماشین جنگی واشنگتن را تا حد زیادی بدون کنترل گذاشت.
