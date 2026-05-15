عراقچی: ایران خواستار اصلاح جدی ساختار سازمان ملل است

اسپوتنیک ایران

وزیر خارجه ایران در دومین روز از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو بریکس: امروز اعمال تحریم‌ها تبدیل به سلاحی شده که حقوق اولیه انسان‌ها را از بین می‌برد. 15.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-15T09:27+0430

وزیر خارجه ایران در دومین روز از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو بریکس: امروز اعمال تحریم‌ها تبدیل به سلاحی شده که حقوق اولیه انسان‌ها را از بین می‌برد.ایران تاکید دارد که مقابله با تروریسم اقتصادی یعنی همان تحریم های یکجانبه ماموریت ضروری بریکس است.ایران خواستار اصلاح جدی ساختار سازمان ملل است. به طوری که موجب توزیع عادلانه قدرت شود و نه فقط تغییراتی در فرم ایجاد شود.شورای امنیت باید نماینده همه نقاط جهان و قاره ها باشد و نه صرفا منافع گروهی خاص را تامین کند.

