عراقچی: ایران خواستار اصلاح جدی ساختار سازمان ملل است
وزیر خارجه ایران در دومین روز از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو بریکس: امروز اعمال تحریمها تبدیل به سلاحی شده که حقوق اولیه انسانها را از بین میبرد. 15.05.2026, اسپوتنیک ایران
2026-05-15T09:34+0430
09:27 15.05.2026 (بروز رسانی شده: 09:34 15.05.2026)
وزیر خارجه ایران در دومین روز از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو بریکس: امروز اعمال تحریمها تبدیل به سلاحی شده که حقوق اولیه انسانها را از بین میبرد.
ایران تاکید دارد که مقابله با تروریسم اقتصادی یعنی همان تحریم های یکجانبه ماموریت ضروری بریکس است.
ایران خواستار اصلاح جدی ساختار سازمان ملل است. به طوری که موجب توزیع عادلانه قدرت شود و نه فقط تغییراتی در فرم ایجاد شود.
شورای امنیت باید نماینده همه نقاط جهان و قاره ها باشد و نه صرفا منافع گروهی خاص را تامین کند.