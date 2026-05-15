سرخوردگی ترامپ از سفر چین

اسپوتنیک ایران

عملا ایران موفق شده جهان را تحت فشار قرار دهد که در مقابل کاری که آمریکا و اسرائیل انجام دادند بایستند و امروزه کل جهان آمریکا و اسرائیل را متهم می کنند. 15.05.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

بر عکس آن چیزی که معمولا ترامپ عادت دارد در تویت های خود درباره موفقیت های بی نظیر اش منعکس کند اما واقعیت امر این است که سفر او به چین تا به حال یک سرخوردگی به حساب می آید.ترامپ قرار بود دو ماه پیش به چین سفر کند اما چون موفق نشده بود در مقابل ایران به دست آوردی برسد سفر را به تعویق انداخت تا با برگه موفقیت در کنترل انرژی خلیج فارس به پکن سفر کند و برگه ای برای چانه زنی با چینی ها داشته باشد اما در نهایت وی مجبور شد بدون داشتن این برگه به چین سفر کند.برگه ای که ترامپ امیدوار بود بتواند از آن در مقابل چینی ها بهره ببرد بحث تایوان بود اما اهمیت تایوان فقط در دو نکته خلاصه می شود یکی بحث وجود بزرگترین کارخانه ساخت تراشه های دنیا به نام TSMC در تایوان و دیگری بحث تنگه دریای جنوب چین و اهمیت معنوی تایوان به عنوان بخشی از سرزمین چین برای پکن می باشد.از سوی دیگر چین کنترل معادن کم یاب جهان را در اختیار دارد و تکنولوژی آمریکا و جهان بدون این معادن فلج می باشد.آن چیزی که بسیاری درباره تنگه هرمز روی آن متمرکز می شوند این است که این تنگه معبر حدود یک پنجم نفت جهان می باشد اما در عمل مواد ارزشمند تر دیگری از این تنگه عبور می کنند که حتی در شرایطی می توان گفت از نفت هم مهم تر هستند.حدود یک سوم هیلیوم جهان از این تنگه عبور می کند و این هیلیوم برای صنعت الکترونیک جهانی حیاتی است و کارخانه TSMCتایوان بیش از نیمی از هیلیوم مورد نیاز خود برای تولید تراشه ها را از این منطقه وارد می کند و این چیزی نیست که در جایی در حجم بالا انبار شده باشد تا بتوان به راحتی جایگزین کرد.بخش اعظم گاز جهان نیز از تنگه هرمز عبور می کند و از سوی دیگر بخش بزرگی از کودهای شیمیایی که کشاورزان آمریکایی هم به آن نیاز دارند نیز از همین تنگه عبور می کند و عملا کمبود این مواد روی صنعت وفناوری و همچنین کشاورزی جهانی تاثیر دارد.عملا ایران موفق شده جهان را تحت فشار قرار دهد که در مقابل کاری که آمریکا و اسرائیل انجام دادند بایستند و امروزه کل جهان آمریکا و اسرائیل را متهم می کنند که مسبب بحران هایی که در زمینه انرژی و صنعت و کشاورزی بین المللی ایجاد شده هستند.کار از حکومت ها گذشته و حتی به مردم معمولی رسیده و حتی ساده ترین شهروند آمریکایی امروزه ترامپ را متهم می کند که با بی تدبیری خود کار را به اینجا کشانده.در مقابل چین که رقیب اقتصادی آمریکا به حساب می آید مواد مورد نیاز خود را از متحدین ای مانند روسیه و ایران دریافت می کند و امروزه تولیدات کشورهای آسیای میانه هم به سمت چین سرازیر شده و عملا چینی ها در این باره احساس کمبود مشابه آمریکا را مشاهده نمی کنند و این مساله آنها را در موضع قویتری قرار داده و برگه های چین روز میز گفتگو بسیار قویتر از برگه های آمریکا بوده.ترامپ در این سفر حدود 30 شخصیت اقتصادی آمریکا را با خود به چین برد که بسیاری از این شخصیت ها از نظر قدرت و نفوذ حتی از خود ترامپ در آمریکا قدرتمند تر هستند اما ترامپ امیدوار بود به حضور اینها برگه قدرتمندی برای چانه زنی با چینی ها داشته باشد.اما در مقابل وی در چین با رفتاری مواجه شد که به نوعی نشان از آن داشت که چینی ها خواستند به او بفهمانند تحت تاثیر این رفتارهای قدیمی قرار نمی گیرند.رفتار وزیر امور خارجه آمریکا که چشم به سقف تالار جلسه ای که چندین برابر آمریکا قدمت دارد خیره شده بود تا ثروتمند ترین فرد جهان ایلان ماسک که به دنبال سلفی گرفتن با کاخ ممنوعه بود به خودی خود نشان از آن داشت که چینی ها موفق شده بودند با فرهنگ و تمدن خود آمریکایی ها را بیشتر تحت تاثیر قرار دهند تا آمریکایی ها با ثروت خود.و بد نیست به این نکته اشاره کرد که چینی ها حتی حاضر نشدند تحریم های مارکو روبیو برای ورود به چین را لغو کنند و به نوعی کلاه شرعی موقت برای تحریم ها بر علیه وزیر امور خارجه آمریکا گذاشتند و نام او را به لوبیو تغییر دادند تا بتواند فقط همین چند روز را همراه ترامپ به پکن سفر کند و به سقف تالار های چینی خیره شود.اما نکته دیگری که قابل تامل بود این بود که رهبر چین خود به استقبال ترامپ در فرودگاه نرفت و معاون او به استقبال ترامپ رفت.گو اینکه این کار طبق عرف دیپلماتیک به حساب می آید و عملا استقبال رسمی از رهبران و روسا در کاخ ریاست جمهوری انجام می شود اما آنهایی که با چین و رهبری آن آشنایی دارند می دانند که وی معمولا برای استقبال از مهمانانی که عزیز می داند شخصا به فرودگاه می رود و مثلا برای استقبال از رئیس جمهوری روسیه به فرودگاه می رود و یا حتی برای استقبال از رهبر کره شمالی هم به ایستگاه قطار رفت و...علیرغم انکار هایی که انجام می شد و اظهار نظر های ترامپ مبنی بر اینکه نیازی به ورود چین به مناقشه آمریکا و ایران ندارد اما طبق صحبت های وزیر امور خارجه آمریکا با فاکس نیوز آمریکایی ها تلاش کردند بحث ایران را با چینی ها مطرح کنند و تلاش داشتند چین را وسط بیاندازند تا به قول خودشان چینی ها به ایران فشار بیاورند کوتاه بیاید و برگه ای به ترامپ بدهد که موجب خرید آبروی از دست رفته اش در ایران شود اما چینی ها فقط به کلیات اکتفا کردند و حاضر نشدند که نوشته و یا حتی صحبتی علنی در این باره داشته باشند و همه ادعاها واظهار نظر ها فقط از طرف آمریکایی ها بوده و هست.امروز هم که شنیدیم ترامپ تهدید کرده که دوباره به ایران حمله کند و کار خود را تا نابودی ایران ادامه دهد، امری که به خودی خود نشان از سر افکندگی شدید او در ملاقات با چینی ها در رابطه با ایران دارد.از سوی دیگر هم می توان گفت ایرانی ها هم خیلی به اینکه آمریکایی ها به دنبال صلح هستند امیدوار نبودند و همانگونه که در دوره آتش بس آمریکایی ها و اسرائیلی ها خودشان را برای حمله جدید به ایران آماده می کردند ایرانی ها هم خودشان را برای تقابل با آنها آماده کرده اند و احتمالا آمریکا و اسرائیل با شگفتی های جدیدی که به فکر آن نبودند مواجه شوند.آنچه برخی باور دارند این است که آمریکا پس از شکست دیپلماتیک در چین تلاش داشته باشد شانس خود را مجددا امتحان کند و تلاش کند تنگه هرمز را مجددا به زور باز کند و یا اینکه با انجام بمباران هایی داخل خاک ایران این کشور را مجاب کند به خواسته های آمریکا تن دهد.اما همه کارشناسان متفق القول هستند که معلوم نیست ایرانی ها چه غافلگیری هایی را برای آمریکا و اسرائیل آماده کرده باشند و عملا مهم حمله قابل پیش بینی آمریکا و اسرائیل به ایران نیست بلکه غالفگیری هایی است که ایرانی ها آماده کرده اند و می تواند پایان عمر نسل سیاسی ترامپ و نتانیاهو را در پی داشته باشد.

دکتر عماد آبشناس

