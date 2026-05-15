آمریکا و اسرائیل از کشور های عربی سو استفاده کردند
دبیر کل انجمن صلح و دوستی ایران: کشورها متوجه شدند که علیرغم حضور آمریکا و اسرائیل در بسیاری از کشورهای مسلمان و همسایه ما و استقرار پایگاههای نظامی در آن کشورها، از این پایگاهها علیه دولت و مردم ایران استفاده شد.
مهدی مقسومی، دبیر کل انجمن صلح و دوستی ایران در حاشیه ی پرفورمنس "کفشهای جامانده" به یاد یاسمینهای میناب، به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: ما در اسلام عبارتی داریم که میگوید "لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام" که یک قاعده فقهی بسیار عمیق است و پیامبر اسلام آن را مطرح کردند. ما دیدیم کشورها پایگاههای خود را عامل ضرر به کشور ایران قرار دادند.
همچنین در نظام حقوقی اسلام، کودک جایگاه ویژهای دارد. نقل شده زمانی که حسنین در هنگام نماز بر دوش پیامبر اسلام سوار شدند، حضرت سجده خود را طولانیتر کردند تا کودکان با آرامش پایین بیایند و سپس نماز را ادامه دهند. این نشان میدهد که اعتبار کودک در اسلام تا چه اندازه بالاست.
وی افزود: کشورهای اسلامی باید عبرت بگیرند که یک اسرائیل و آمریکا از خاک آنها برای آسیب رساندن به کودکان یک کشور مسلمان استفاده میکند و این واقعاً جای تأسف دارد. این کشورها باید متوجه باشند که حضور این دولتها در سرزمینشان نهتنها عامل جنایتآفرینی، بلکه عامل عقبماندگی خود آنها نیز هست. شاید در ظاهر نشانههایی از پیشرفت وجود داشته باشد، اما در واقعیت دیدیم که آمریکا و اسرائیل فقط به دنبال منافع خودشان بودند و آن کشورها صرفاً به ابزاری در دست آنها تبدیل شدند. این میتواند چراغ راهی برای آینده رفتار آن کشورها با آمریکا و اسرائیل باشد.
