وزیر انرژی کوبا: ذخایر سوخت در کشور به اتمام رسیده است
وزیر انرژی کوبا: کوبا از ماه دسامبر هیچ محموله سوختی دریافت نکرده و تنها یک محموله بزرگ (کمک روسیه به حجم تقریبی 100,000 تن نفت) پس از تقریباً چهار ماه وارد... 14.05.2026, اسپوتنیک ایران
وزیر انرژی کوبا: کوبا از ماه دسامبر هیچ محموله سوختی دریافت نکرده و تنها یک محموله بزرگ (کمک روسیه به حجم تقریبی 100,000 تن نفت) پس از تقریباً چهار ماه وارد شده است.
وینسنت دِ لا اوه لوی، وزیر انرژی کوبا، اعلام کرد: این ذخایر به طور موقت شدت خاموشیها را کاهش داد، اما تا آغاز ماه مه به طور کامل مصرف شد. پیش از این، دولت کوبا اعلام کرده بود که ایالات متحده از طریق محاصره انرژی به دنبال خفه کردن اقتصاد کوبا و غیرقابل تحمل کردن شرایط زندگی مردم این کشور است.