Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
وزیر امور خارجه آمریکا: منطق وجود ناتو زیر سوال است
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که توجیه پذیری وجود ناتو با تردیدهایی مواجه شده است. 14.05.2026, اسپوتنیک ایران
وزیر امور خارجه آمریکا: منطق وجود ناتو زیر سوال است

08:29 14.05.2026
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که توجیه پذیری وجود ناتو با تردیدهایی مواجه شده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد: "کشورهایی مانند رومانی و بلغارستان و کشورهای دیگری مانند اسپانیا وجود دارند که عملکرد بسیار بدی داشته‌اند. بنابراین فکر می‌کنم سوالات مشروعی در مورد ناتو وجود دارد:: هدف از وجود این ائتلاف چیست؟"

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها گفته است که ایالات متحده ممکن است از این ائتلاف خارج شود، اما اوضاع خاورمیانه این موضوع را تشدید کرده است. در ماه مارس، ترامپ از اعضای ناتو خواست برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز، کشتی‌هایی را اعزام کنند. آلمان، فرانسه و اسپانیا با این درخواست مخالفت کردند و به گفته وی، بریتانیا نیز خیلی دیر موافقت کرد. رئیس‌جمهور آمریکا قول داد که موضع بزدلانه متحدان ناتو را به خاطر بسپارد.
