مذاکرات ترامپ و شی جین پینگ در تالار بزرگ خلق در پکن در حال برگزاری است

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آغاز مذاکرات با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، در تالار بزرگ خلق پکن اعلام کرد که برایش افتخار است دوست شی جین پینگ باشد. 14.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-14T08:13+0430

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که روابط دو کشور بهتر از همیشه خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که آینده فوق‌العاده‌ای در انتظار آمریکا و چین است.وی وعده داد که تجارت با چین بر اساس کاملاً متقابل انجام خواهد شد و از همراهی 30 تاجر بزرگ جهان در این سفر خبر داد. ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که ایالات متحده و چین همواره به دلیل ارتباط مستقیم او با شی جین پینگ بر مشکلات غلبه کرده‌اند.شی جین پینگ نیز در ابتدای مذاکرات به ترامپ گفت که از دیدار با او در پکن بسیار خوشحال است. شی جین پینگ تأکید کرد که منافع مشترک چین و آمریکا بر اختلافات آنها برتری دارد و دو کشور باید شریک باشند، نه رقیب، و به موفقیت و شکوفایی مشترک دست یابند. رئیس‌جمهور چین به ترامپ گفت که سال 2026 باید سالی تاریخی و قابل توجه برای روابط چین و آمریکا باشد.

