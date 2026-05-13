موشک سارمات 2026 زمین را دور می‌زند تا پدافند آمریکا را خاکستر کند

اسپوتنیک ایران

آرش مرزبانمهر، عضو اندیشکده مشکات، در گفتگو با اسپوتنیک اظهارداشت: نیروهای موشکی راهبردی روسیه در 12 مه 2026 یک آزمایش موفق دیگر از موشک بالستیک قاره‌پیمای... 13.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-13T13:37+0430

گزارش و تحلیل

فرمانده این نیروها اعلام کرد نخستین هنگ مجهز به سامانه سارمات تا پایان سال در پایگاه اوژور کراسنویارسک وارد آماده‌باش رزمی خواهد شد.مرزبانمهر در ادامه گفت، این هیولا ادامه‌دهنده نسل موشک‌های فوق‌ سنگین سوخت مایع قاره‌پیماست که از سیلو پرتاب می‌شوند. ساخت موشک‌هایی با توان حمل محموله عظیم و بردی فوق‌العاده بلند اکنون نیز به‌صورت رسمی برد 35000 کیلومتری برای این سامانه اعلام شده است تا تضمین کند حتی تعداد محدودی از موشک‌هایی که از سامانه‌های دفاعی عبور می‌کنند بتوانند خسارتی گسترده و بازدارنده وارد کنند.وی تصریح کرد، این موشک قاره‌پیما جدید به‌عنوان سپری در برابر پیشرفت‌های آینده سامانه‌های دفاع موشکی از جمله طرح‌هایی مانند گنبد طلایی آمریکا در نظر گرفته می‌شود.تقریبا تمام موشک‌های قاره‌پیمای شوروی از نسل دوم به بعد، به‌طور فزاینده‌ای به اهداف کاذب و سامانه‌های فریب و نفوذ به پدافند موشکی مجهز شده‌اند. در واقع، یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها برای تبلیغ و توجیه پروژه سارمات در داخل روسیه نیز همین بوده و اینکه موشک‌های سبک‌تر فضای کافی برای حمل هم‌زمان کلاهک‌های واقعی و تجهیزات فریب‌دهنده پیشرفته را ندارند.مرزبانمهر در پایان خاطر نشان کرد، روند توسعه موشک‌های بالستیک سنگین و فوق‌ سنگین صرفا محدود به روسیه نیست. خبرها حاکی از آن است که پاکستان در مقابل تهدید توسعه توان ضدبالستیک هند به دنبال توسعه موشک‌های سنگین‌تر با توان حمل کلاهک‌ها و تجهیزات فریب‌دهنده پیشرفته بیشتر بوده است. بدون شک ایران نیز این روند را به دقت دنبال می‌کند و توسعه موشک‌های سنگین‌تر منطقی‌ست.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

