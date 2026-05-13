سفیر چین: روسیه و چین از دور جدید تنش در خاورمیانه جلوگیری کردند
اسپوتنیک ایران
ژانگ هانهویی، سفیر چین در روسیه، در مصاحبه با رسانههای روسی اعلام کرد که در 7 آوریل، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامهای درباره تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه...
ژانگ هانهویی، سفیر چین در روسیه، در مصاحبه با رسانههای روسی اعلام کرد که در 7 آوریل، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامهای درباره تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به رأی گذاشت.
چین و روسیه به دلیل نامتعادل بودن سند، به آن رأی منفی (وتو) دادند که از تشدید تنش در منطقه جلوگیری کرد و شرایط مساعدی برای دستیابی به آتشبس موقت و آغاز روند مذاکرات فراهم نمود.
به گفته این دیپلمات، مواضع چین و روسیه در طول رأیگیری مبتنی بر اصول بیطرفی و عدالت بوده است. وی همچنین یادآور شد که از زمان تشدید اوضاع در خاورمیانه، چین و روسیه تماسهای نزدیک و هماهنگی خود را در مورد تحولات منطقه حفظ کردهاند.