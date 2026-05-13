سفر وزیر خارجه آمریکا به چین با لباسی عجیب
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، برای سفر به چین لباسی انتخاب کرد که مشابه لباس نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، پس از ربوده شدنش بود.
استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، عکس روبیو را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و در شرح آن نوشت: "نایکی تک مثل مادورو". این پست یک روز پس از مصاحبه دونالد ترامپ (رئیس‌جمهور آمریکا) منتشر شد که در آن ایده الحاق ونزوئلا به عنوان 51مین ایالت آمریکا را مطرح کرده بود. ترامپ همچنین امروز نقشه ونزوئلا را با عنوان "51مین ایالت" در تروث سوشال منتشر کرد.روابط آمریکا و ونزوئلا پس از آن در مسیر بازسازی قرار گرفت که در اوایل ژانویه، واشنگتن با هدف دستگیری نیکولاس مادورو، به کاراکاس حمله هوایی کرد و مادورو و همسرش را به نیویورک منتقل نمود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد خود را برای کنترل نفت ونزوئلا اعلام کرد. آمریکا مادورو را متهم به "تروریسم مواد مخدر" کرده و دلسی رودریگز (معاون پیشین رئیس‌جمهور) به عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا منصوب شد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، برای سفر به چین لباسی انتخاب کرد که مشابه لباس نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، پس از ربوده شدنش بود.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، برای سفر به چین لباسی انتخاب کرد که مشابه لباس نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، پس از ربوده شدنش بود.
استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، عکس روبیو را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و در شرح آن نوشت: "نایکی تک مثل مادورو". این پست یک روز پس از مصاحبه دونالد ترامپ (رئیس‌جمهور آمریکا) منتشر شد که در آن ایده الحاق ونزوئلا به عنوان 51مین ایالت آمریکا را مطرح کرده بود. ترامپ همچنین امروز نقشه ونزوئلا را با عنوان "51مین ایالت" در تروث سوشال منتشر کرد.

روابط آمریکا و ونزوئلا پس از آن در مسیر بازسازی قرار گرفت که در اوایل ژانویه، واشنگتن با هدف دستگیری نیکولاس مادورو، به کاراکاس حمله هوایی کرد و مادورو و همسرش را به نیویورک منتقل نمود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد خود را برای کنترل نفت ونزوئلا اعلام کرد. آمریکا مادورو را متهم به "تروریسم مواد مخدر" کرده و دلسی رودریگز (معاون پیشین رئیس‌جمهور) به عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا منصوب شد.
