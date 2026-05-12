تولید اورانیوم 90% حق مسلم ایران است

مرکز تحقیقات هسته ای دانشگاه تهران تجهیزاتی در اختیار دارد که اتفاقا توسط آمریکایی ها قبل از انقلاب به ایران ارسال شده واین تجهیزات با اورانیوم 95% کار می کند. 12.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-12T12:44+0430

آقای ابراهیم رضایی سخنگوی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بیاناتی اخیرا اظهار داشته اند که اگر آمریکا و اسرائیل مجددا به ایران حمله کنند یکی از گزینه های ایران غنی سازی اورانیوم به سطح 90% می باشد.طبق قوانین و مقررات بین المللی کشورهای عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای موسوم به ان پی تی می توانند بنا به نیاز خود برای اهداف صلح آمیز در هر سطحی که مناسب می بینند غنی سازی انجام دهند و فقط باید آژانس بین المللی انرژی هسته ای در جریان باشد و این غنی سازی تحت نظارت آن قرار گیرد.با توجه به تحریم های بین المللی که ایران با آن مواجه می باشد بسیاری از داروها و ایزوتوپ های درمانی و پزشکی امروزه به ایران نمی رسد و بدیهی است که ایران مجبور می باشد بنا به نیاز خود اقدام به ساخت این داروها و رادیو داروها نماید و برای تولید برخی ایزوتوپ ها که جهت درمان سرطان و مریضی های صعب العلاج استفاده می شوند نیاز به اورانیوم با خلوص 95% می باشد.جالب این است که مرکز تحقیقات هسته ای دانشگاه تهران تجهیزاتی در اختیار دارد که اتفاقا توسط آمریکایی ها قبل از انقلاب به ایران ارسال شده واین تجهیزات با اورانیوم 95% کار می کند.به دلیل تحریم های بین المللی و مخصوصا آمریکا و اروپا ایران تلاش کرد که این تجهیزات را تعدیل کند تا با اورانیوم 20% کار کند و در دو توافق سعد آباد سال 2004 و برجام در سال 2015 آمریکایی ها و غربی ها متعهد شدند اورانیوم های مورد نیاز ایران را تامین کنند اما بعد از اینکه ایران همه تعهدات خود را انجام داد از تامین اورانیوم های مورد نیاز برای درمان مریضی های صعب العلاج سر باز زدند و ایالات متحده کشورهای دیگر را تهدید کرد در صورتی که این اورانیوم را به ایران تحویل دهند تحت تحریم قرار گیرند.ایران عضو کنسرسیوم غنی سازی اورانیوم در فرانسه می باشد و طبق توافقی که امضا کرده 10% تولیدات این کنسرسیوم طبق سهام مربوط به ایران می باشد اما فرانسوی ها پس از انقلاب حتی یک گرم اورانیومی که حق ایران است را به این کشور تحویل نداده اند، حتی حاضر نشده اند سهم مالی ایران از این کنسرسیوم را پرداخت کنند.با توجه به شرایط موجود هیچ راهی برای ایران باقی نمانده مگر اینکه بخواهد اورانیوم مورد نیاز خود را خود تولید و غنی سازی کند.طبق اظهار نظر دو هفته پیش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای این آژانس حتی یک مستند مبنی بر اینکه برنامه هسته ای ایران خارج از چهارچوب صلح آمیز بودن است در اختیار ندارد و فقط گمانه زنی های اسرائیل و آمریکا مبنی به اینکه ایران نیت ساخت تسلیحات هسته ای را دارد وجود دارد.در هیچ محکمه ای در جهان حکمی بر اساس نیت واهی صادر نمی شود در حالی که امروزه آمریکا و اسرائیل با استفاده از پروپاگاندای تبلیغاتی این مساله را در ذهن بسیاری جا انداخته اند که ایران در صدد ساخت تسلیحات هسته ای می باشد.آمریکا در حالی به ایران حمله کرده که ایران تسلیحات هسته ای در اختیار ندارد و در مقابل اسرائیل که همپیمان ایالات متحده در حمله غیر قانونی بر علیه ایران می باشد طبق هزاران گزارش تسلیحات هسته ای در اختیار دارد و از قوانین بین المللی تبعیت نمی کند.با توجه به تهدید های ایالات متحده و اسرائیل بر علیه ایران مخصوصا تهدید هایی مانند محو تمدن ایرانی و یا نابودی ملت ایران ظرف 4 ساعت یا تغییر نقشه ایران و... که توسط ترامپ مطرح شده و یا تهدید به حمله هسته ای بر علیه ایران که دو سال پیش توسط نتانیاهو پشت تریبیون مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده امروزه حتی بسیاری باور دارند که ایران مجبور است حتی به سمت تولید تسلیحات هسته ای برود و حتی اگر این تسلیحات را تولید نکند حد اقل همه چیز را برای تولید چنین تسلیحاتی آماده کند تا اگر خدای نکرده دشمن به فکر حمله اتمی به ایران افتاد مجبور باشد دوبار فکر کند و این را هم در ذهن خود داشته باشد که شاید به یکباره ایران هم چنین تسلیحاتی تولید کند و پاسخ حمله را بدهد.با توجه به اینکه هیچ قانون و یا مرجع بین المللی وجود ندارد که بتواند ترامپ و یا نتانیاهو را مورد بازخواست قرار دهد و حتی اگر اینها نود ملیون ایرانی را قتل عام کنند جهان تماشا چی خواهد ماند به نظر می رسد ایران مجبور است به این سمت و سو برود و هیچ گزینه دیگری ندارد چون طرف مقابل پایبند هیچ قانون و قاعده و عرف و سنت و... نیست و فعلا قانون جنگل در جهان حکم فرما است و در این قانون فقط اگر قدرت داشته باشی زنده می مانی.

دکتر عماد آبشناس

