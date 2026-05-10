کارشناس: پایان قطعی جنگ یک عبارت زیبا برای بیانیه‌های دیپلماتیک

اسپوتنیک ایران

علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل، در رابطه با احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران، گفت: 10.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-10T22:27+0430

گزارش و تحلیل

ایران

پیش از ورود به بحث مذاکرات باید دقت داشته باشیم که تهران و واشنگتن همچنان در وضعیت آتش بس موقت هستند؛ ادامه این وضعیت علی رغم تساعد تنش در تنگه هرمز نشان دهنده عدم تمایل طرفین برای از سرگیری جنگ به شکل فوری است. البته این شرایط نه به دلیل تعهد "دونالد ترامپ" به دیپلماسی که به دلیل حفظ موازنه وحشت و چالش های داخلی کاخ سفید است. وی در بررسی احتمال موفقیت مذاکرات افزود: بدون تعارف در دنیای قانون جنگ در روابط بین الملل، "پایان قطعی جنگ" یک عبارت زیبا برای بیانیه‌های دیپلماتیک است، اما در میدان واقعیت، ما با چیزی به نام "آنارشی ساختاری" روبرو هستیم. وقتی می‌پرسید احتمال موفقیت چقدر است، من باید از شما بپرسم: "موفقیت از دید کدام بازیگر؟" این کارشناس روابط بین الملل درادامه تاکید کرد: مدل وزن کشی تهران و واشنگتن همزمان با تلاش های میانجی گران ، امکان برگزاری دور جدید مذاکرات را جدی می کند. باید دقت داشته باشید که وضعیت "نه جنگ ، نه صلح" برای ترامپ یک مخمصه پرهزینه است که قدرت آمریکا در سایر چالش های استراتژیک را دچار فرسایش هزینه و قدرت نظامی می کند. علاوه بر این ،ترامپ در آستانه انتخابات، به یک ویترین دیپلماتیک نیاز دارد تا بگوید"بزرگ‌ترین معامله‌گر جهان" است . ترامپ امروز به این فهم رسیده که جنگ با ایران صورتحساب گرانی برای واشنگتن دارد . هرچند الگوریتم "مرد دیوانه" ، ترامپ را غیر قابل پیش بینی می کند. وی در ادامه اظهار داشت: تهران در بازی "نه جنگ ، نه توافق فوری" با حفظ قدرت مانور در تنگه هرمز و خط آتش ، امکان تاب آوری خود را حفظ کرده است. این یعنی تهران با استراتژی "صلح برای همه ، جنگ برای همه" در حال پیاده سازی فرآیندی است که مبتنی بر بالانس قدرت امکان دیپلماسی را حفظ کرده است.

