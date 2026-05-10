شاهد از غیب رسید

آمریکایی هایی که بر حریم هوایی عراق تسلط دارند یک دالان هوایی امن برای جنگنده های اسرائیلی ایجاد کرده اند تا از طریق آن راحت بتوانند به ایران حمله کنند. 10.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-10T12:56+0430

روز گذشته نشریه وال استریت ژورنال گزارشی را منتشر کرد که در آن تاکید شده اسرائیل یک پایگاه نظامی در صحرای جنوب غربی عراق نزدیک مرزهای اردن و سوریه ایجاد کرده بود و از آن پایگاه دست به عملیات نظامی می زد.سیاست دولت عراق همیشه مبنی بر این بوده که به هیچ وجه اجازه استفاده از خاک و حریم هوایی خود برای حمله به ایران را نمی دهد اما چه کسی است که نداند آسمان عراق جولانگاه جنگنده های اسرائیلی و آمریکایی برای حمله به ایران بوده و علیرغم شکایت عراق به سازمان ملل در این باره سازمان ملل هم هیچ اقدامی انجام نداده و حتی شکستن حریم هوایی یک کشور مستقل توسط اسرائیل و آمریکا را محکوم هم نکرده.همه گزارش ها هم تاکید می کنند آمریکایی هایی که بر حریم هوایی عراق تسلط دارند یک دالان هوایی امن برای جنگنده های اسرائیلی ایجاد کرده اند تا از طریق آن راحت بتوانند به ایران حمله کنند.آنچه برای همه محرز است این می باشد که این پایگاه اسرائیلی هم با هماهنگی آمریکایی ها ایجاد شده و دولت عراق هیچ اطلاعی از آن نداشته وطبق گزارش همین نشریه حتی زمانی که یک چوپان به صورت تصادفی تحرکات نظامی اسرائیل را مشاهده کرده و به نیروهای امنیتی عراق گزارش داده آمریکایی ها و اسرائیلی ها نیروهای امنیتی عراق که برای بررسی وضعیت اعزام شده بودند را هدف بمباران هوایی قرار داده اند و یک افسر عراقش کشته و چند نفر دیگر هم مجروح شده اند.وقتی هم هلیکوپتر ها و جنگنده های عراقی می خواسته اند بلند شوند تا منطقه را رصد کنند آمریکایی ها از طریق ماهواره اینها را خاموش کرده اند.اما اینجا چند نکته بسیار مهم وجود دارد که شاید بد نباشد به آن اشاره کرد.اولا احتمال اینکه چند پایگاه دیگر اسرائیلی به صورت سری در عراق و یا کشورهای دیگر با هماهنگی آمریکا برای انجام عملیات بر علیه ایران ایجاد شده باشند بسیار زیاد است.وقتی ایران خاک برخی کشورهای همجوار را هدف قرار می داد و اعلام می کرد که از خاک اینها بر علیه ایران عملیات انجام شده و این کشورها انکار می کردند در واقع به احتمال زیاد همین ماجرا بوده، یعنی آمریکایی ها و اسرائیلی ها بدون اطلاع این کشورها روی خاک آنها پایگاه های نظامی ایجاد کرده اند و شاید بدون اطلاع آنها از خاکشان عملیات انجام می دادند.در برخی موارد هم حمله هایی به کشورهای عرب منطقه انجام شد که ایرانی ها تاکید می داشتند که این حملات از طرف آنها نبوده و به نظر می رسد حملات از همین پایگاه ها انجام می شده و حتی در مواردی هم اسرائیلی ها و آمریکایی ها اقدام به ساخت موشک و پهباد شبیه موشک و پهباد های ایرانی نموده اند و به قول خودشان در عملیات پرچم دروغین از آنها بر علیه این کشورها استفاده می کردند تا میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تفرقه بیاندازند و یا حتی موجبات راه افتادن یک جنگ را ایجاد کنند.ترکیه به آمریکاییها اجازه استفاده از پایگاه انجرلیک را نداده بود اما در حین جنگ دو بار گزارش شده بود که به سمت ترکیه موشک و یا پهباد پرتاب شده و ایران پرتاب پهباد و موشک به سمت ترکیه را تکذیب کرده بود، حالا معلوم شده که پهباد ها و موشک ها از کجا پرتاب می شده.در مواردی هم حملاتی به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از خاک عراق شد و گروه های متحد ایران متهم به انجام این حملات شده بودند در حالی که آنها این مورد را بارها تکذیب کردند.حالا معلوم شده که این حملات از کجا انجام می شده و مسئول این حملات آمریکا و اسرائیل بودند.در گزارش دیگری که واشنگتن پست منتشر کرده آمده ایران 268 پایگاه و مکان استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده و بسیاری اظهار می داشتند کلا آمریکا 18 پایگاه در منطقه داشته و معلوم نیست 250 پایگاه دیگر از کجا آمده اند.معلوم است که آن 250 پایگاه همان پایگاه هایی بوده اند که آمریکا و اسرائیل با اطلاع یا بدون اطلاع دولت های منطقه در خاک آنها ایجاد کرده بودند و احتمالا ایرانی ها توانسته بودند آنها را پیدا کنند و هدف قرار دهند.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

