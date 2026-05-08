https://spnfa.ir/20260508/نکاتی-در-خصوص-تنش-نظامی-در-قشم-و-فجیره-امارات-29243872.html
نکاتی در خصوص تنش نظامی در قشم و فجیره امارات
نکاتی در خصوص تنش نظامی در قشم و فجیره امارات
اسپوتنیک ایران
نيروی دريايی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای نوشت که ناوهای امريکایی با تجاوز به يک نفتکش ايرانی و يک شناور ديگر، آغازگر درگيری بوده است. 08.05.2026, اسپوتنیک ایران
2026-05-08T14:05+0430
2026-05-08T14:05+0430
2026-05-08T14:05+0430
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/04/11/29047700_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17501974683028d2fa4bc06ff49958c9.png
اردشیر پشنگ کارشناس مسائل خاورميانه در گفتوگو با اسپوتنیک گفت: در ساعات پایانی 69مین روز از آتشبس، شاهد تبادل آتش میان نیروهای آمریکایی و جاایران در تنگه هرمز و نیز تنشهایی با امارات متحده عربی بودیم. در این خصوص روایتهای مختلفی منتشر شد از جمله اینکه دونالد ترامپ ادعا کرد، سه ناوشکن در کلاس جهانی امريکا با موفقيت از تنگه هرمز عبور کردهاند، آن هم در حالی که تحت آتش قرار داشتند اما هيچ آسيبی به اين سه ناوشکن وارد نشده، اما خسارات بزرگی به مهاجمان ايرانی وارد شده است با وجود این درگیری دریایی، از نظر من آتشبس میان این کشور و ایران همچنان پابرجاست.از سویی پنتاگون در روایت خود اعلام داشت که ناوشکنهای نيروی دريايی آمريکا که در حال خروج از خليج فارس از طريق تنگه هرمز بودند، هدف حمله تحريکنشده موشکها، پهپادها و قايقهای کوچک ايرانی قرار گرفتند. آمريکا در پاسخ، تاسيسات نظامی ايران از جمله محلهای پرتاب موشک و مراکز فرماندهی (در قشم و بندرعباس) را هدف قرار داده است.در این میان امارات متحده عربی اعلام کرد، سامانههای پدافند هوايی در حال مقابله با يک تهديد موشکی هستند. سپس امارات رسما ایران را به حملات اخیر علیه تاسیسات نفتی خود در فجیره متهم کرده و بارها از درگیر شدن سیستم پدافند خود با آنچه موشکها و پهپادهای ایرانی خوانده خبر داده است.قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران نیز اعلام داشت آمریکا با همکاری چند کشور منطقه حملاتی به نفتکشهای ایرانی صورت داد که با آن مقابله کردیم. همچنین نيروی دريايی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای نوشت که ناوهای امريکایی با تجاوز به يک نفتکش ايرانی و يک شناور ديگر، آغازگر درگيری بوده و ايران در واکنش، به سمت کشتیهای امريکايی موشک و پهپاد شليک کرده است.اردشیر پشنگ خاطر نشان کرد، آنچه که در تنگه هرمز اتفاق افتاد یک نقض آتشبس به شمار میرود که با پایان آتشبس متفاوت است این یعنی همچنان وضعیت نه جنگ و نه صلح برقرار است، به نظر میرسد آمریکا هر از گاهی میخواهد با اعمال فشاری بر ایران، این پیام را منتقل کند که در پیگیری شروطش در حین مذاکره جدی است و ایران هم با واکنش میخواهد مانع از ایجاد زیادهخواهی طرف مقابل شود اما در این بین، به نظر برخی از منابع قدرت در داخل ایران و نیز در منطقه مایلاند سطح تنش با برخی بازیگران منطقهای و بطور خاص امارات متحده عربی همچنان بالا باقی بماند وضعیتی که دیگر از حالت تعارف، ادعا و پنهانکاری خارج شده و در حال تجربه شرایطی جدید و شدیدا پرتنش است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/04/11/29047700_276:0:1716:1080_1920x0_80_0_0_02c973f0b8e93553accd40e923aa2408.png
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
نکاتی در خصوص تنش نظامی در قشم و فجیره امارات
نيروی دريايی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای نوشت که ناوهای امريکایی با تجاوز به يک نفتکش ايرانی و يک شناور ديگر، آغازگر درگيری بوده است.
اردشیر پشنگ کارشناس مسائل خاورميانه در گفتوگو با اسپوتنیک گفت: در ساعات پایانی 69مین روز از آتشبس، شاهد تبادل آتش میان نیروهای آمریکایی و جاایران در تنگه هرمز و نیز تنشهایی با امارات متحده عربی بودیم. در این خصوص روایتهای مختلفی منتشر شد از جمله اینکه دونالد ترامپ ادعا کرد، سه ناوشکن در کلاس جهانی امريکا با موفقيت از تنگه هرمز عبور کردهاند، آن هم در حالی که تحت آتش قرار داشتند اما هيچ آسيبی به اين سه ناوشکن وارد نشده، اما خسارات بزرگی به مهاجمان ايرانی وارد شده است با وجود این درگیری دریایی، از نظر من آتشبس میان این کشور و ایران همچنان پابرجاست.
از سویی پنتاگون در روایت خود اعلام داشت که ناوشکنهای نيروی دريايی آمريکا که در حال خروج از خليج فارس از طريق تنگه هرمز بودند، هدف حمله تحريکنشده موشکها، پهپادها و قايقهای کوچک ايرانی قرار گرفتند. آمريکا در پاسخ، تاسيسات نظامی ايران از جمله محلهای پرتاب موشک و مراکز فرماندهی (در قشم و بندرعباس) را هدف قرار داده است.
در این میان امارات متحده عربی اعلام کرد، سامانههای پدافند هوايی در حال مقابله با يک تهديد موشکی هستند. سپس امارات رسما ایران را به حملات اخیر علیه تاسیسات نفتی خود در فجیره متهم کرده و بارها از درگیر شدن سیستم پدافند خود با آنچه موشکها و پهپادهای ایرانی خوانده خبر داده است.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران نیز اعلام داشت آمریکا با همکاری چند کشور منطقه حملاتی به نفتکشهای ایرانی صورت داد که با آن مقابله کردیم. همچنین نيروی دريايی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای نوشت که ناوهای امريکایی با تجاوز به يک نفتکش ايرانی و يک شناور ديگر، آغازگر درگيری بوده و ايران در واکنش، به سمت کشتیهای امريکايی موشک و پهپاد شليک کرده است.
اردشیر پشنگ خاطر نشان کرد، آنچه که در تنگه هرمز اتفاق افتاد یک نقض آتشبس به شمار میرود که با پایان آتشبس متفاوت است این یعنی همچنان وضعیت نه جنگ و نه صلح برقرار است، به نظر میرسد آمریکا هر از گاهی میخواهد با اعمال فشاری بر ایران، این پیام را منتقل کند که در پیگیری شروطش در حین مذاکره جدی است و ایران هم با واکنش میخواهد مانع از ایجاد زیادهخواهی طرف مقابل شود اما در این بین، به نظر برخی از منابع قدرت در داخل ایران و نیز در منطقه مایلاند سطح تنش با برخی بازیگران منطقهای و بطور خاص امارات متحده عربی همچنان بالا باقی بماند وضعیتی که دیگر از حالت تعارف، ادعا و پنهانکاری خارج شده و در حال تجربه شرایطی جدید و شدیدا پرتنش است.