دست و پا زدن آمریکا با خبرهای دروغین

اسپوتنیک ایران

در آمریکا هم افرادی که رانت خواری می کنند با مجازات های بسیار سنگین که می تواند به اعدام هم بکشد مواجه می شوند. 08.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-08T13:01+0430

ایران

پس از شکست مفتضحانه ای که آمریکا و اسرائیل در جنگ بر علیه ایران خوردند و نتوانستند طی 40 روز جنگ تمام عیار به هیچ یک از اهداف خود برسند امروزه می بینیم که آمریکایی ها تلاش دارند سیستم جنگ را تغییر دهند و به سمت جنگ تبلیغاتی و روانی و اقتصادی روی آورده اند.در باره مساله جنگ اقتصادی که چیز جدیدی نیست و حدود 50 سال است که راه انداخته اند اما خوب متاسفانه امروزه برخی سودجویان و رانت خواران داخل کشور تلاش دارند با سوء استفاده از شرایط پس از جنگ با بالا بردن کاذب قیمت ها در راستای اهداف دشمن برای شکستن وحدت ملی ملت ایران عمل کنند که خوب دولت و قوه قضائیه هم اعلام کردند که در صدد برخورد با اینها هستند و امید است اینبار به صورت جدی و قاطعانه با اینها برخورد شود چرا که اینها کم از آن دشمنانی که بر سر مردم بمب می ریختند نیستند و چه بسا بسیاری از اینها جزو همان ستون پنجمی ها هستند که برخی کارشان جاسوسی و ترور است و برخی دیگر ماموریت شان به هم ریختن اوضاع اقتصادی و روانی جامعه می باشد.به این دلیل می باشد که به نظر می آید برخورد با این افراد به عنوان مفسد اقتصادی و خیانتکار باید همانند جاسوسان دشمن اشد مجازات باشد، و این مساله در همه جای دنیا مرسوم است، مخصوصا اگر این افراد در سیستم دولتی باشد و پست و مقام داشته باشند یا با افرادی که پست و مقام دارند مرتبط باشند و یا برای اهداف سیاسی دست به چنین کاری می زنند.به هر حال می بینیم که از سوی دیگر آمریکایی ها با انتشار اخبار دروغین درباره مذاکرات و گفتگو ها میان ایران و ایالات متحده تلاش دارند در فضای داخلی کشور تفرقه ایجاد کنند و موضع مذاکره کنندگان ایرانی را تضعیف کنند.آنچه مسلم است این می باشد که مذاکره کنندگان ایرانی بدون هماهنگی با مقامات ارشد نظام هیچ اقدامی انجام نمی دهند و هر کاری انجام می دهند و یا در باره هم موضوعی صحبت می کنند قبل از آن با شورای عالی امنیت ملی و مقامات ارشد کشور هماهنگی های لازم را انجام داده اند و باید متوجه بود که انتشار اخبار دروغین توسط رسانه های دشمن به این دلیل می باشد که آنها در مذاکرات با ناکامی مواجه شده اند.برخی هم باور دارند که امروزه در آمریکا بسیاری به دنبال آن هستند که با انتشار این اخبار و بورس بازی و سوء استفاده از فضای روانی موجود در بورس و قیمت های سوخت جهانی سود های کلان به جیب بزنند.حتی کار به جایی رسیده که در کنگره وزیر جنگ آمریکا هم مورد مسائله قرار می گیرد که چه ارتباطی با این بورس بازی ها داشته و بسیاری حاشیه ترامپ را متهم می کنند که با استفاده از رانت اطلاعاتی ملیاردها دلار به جیب زده اند چرا که می بینند مثلا یک ربع قبل از اینکه ترامپ مساله ای را اعلام کند به یکباره چندصد ملیار دلار جابه جایی بورسی انجام می شود و برخی سودهای ملیاردی به جیب می زنند امری که نشان می دهد اینها از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده اند.در این راستا برخی باور دارند سرمایه گذاران رسانه های آمریکایی ها در بورس بازی افتاده اند و با انتشار اخبار کاذب رد رسانه های خود موجبات ایجاد آشفتگی در بورس می شوند و در نهایت سود های ملیاردی به جیب می زنند.البته طبق قوانین ایالات متحده در صورتی که چنین چیزی ثابت شود اینها می توانند با مصادره کل اموال و حتی زندان ابد و اعدام هم مواجه شوند.توجه داشته باشید حتی در آمریکا هم افرادی که رانت خواری می کنند با مجازات های بسیار سنگین که می تواند به اعدام هم بکشد مواجه می شوند.اما آنچه جالب است این می باشد که امروزه اعتماد به رسانه های آمریکایی مخصوصا آنهایی که به دولت آمریکا نزدیک هستند به شدت کاهش یافته و همه به دنبال رصد صحبت های مقامات ایرانی هستند تا صحت و سقم اخبار مرتبط با ایران را به دست بیاورند و به نظر می رسد ما در ایران هم باید همین کار را کنیم و به آنچه در رسانه های دشمن منتشر می شود توجه نکنیم.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

