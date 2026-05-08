https://spnfa.ir/20260508/تنها-راه-تعامل-با-آمریکایی-ها-مقابله-مقتدرانه-است-29237098.html

تنها راه تعامل با آمریکایی ها مقابله مقتدرانه است

تنها راه تعامل با آمریکایی ها مقابله مقتدرانه است

اسپوتنیک ایران

آمریکایی ها همچنین تلاش دارند از طریق شورای امنیت طرح قدیمی بحرین که با وتوی روسیه و چین متوقف شد را به نوعی دیگر مطرح کنند. 08.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-08T09:08+0430

2026-05-08T09:08+0430

2026-05-08T09:08+0430

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/04/11/29047528_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_506d0c06273f9fc00aa9fbd8cbfc094f.png

اواخر شب گذشته سه ناو شکن آمریکایی تلاش کردند از تنگه هرمز عبور کنند اما با واکنش مقتدرانه نیروهای مسلح ایران مواجه و مجبور به عقب نشینی شدند.در واقع هدف اینها به نوعی این بود که بررسی کننده به قول معروف مضنه گیرشان بیاید که وضعیت چطور است، آیا ایرانی ها آنها را رصد می کنند و یا واکنش نشان می دهند یا نه؟آنچه برای اینها غیر قابل باور بود نوع واکنش بسیار شدید ایران بود که طبق تصاویر منتشر شده نشان می دهد حد اقل دو ناوشکن آمریکایی به شدت آسیب دیدند و مجبور شدند فرار را بر قرار ترجیح دهند و از صحنه خارج شوند و حتی یکی از آنها تلاش کرد خود را به یکی از بنادر امارات عربی متحده برساند تا بلکه غرق نشود.معلوم هم نیست که آیا اینها موفق شده اند خودشان را به جایی برسانند که نجات پیدا کنند یا نه اما طبق گزارش ها هر سه ناو آخرین بار در انتهای جنوبی دریای عمان در حال فرار رصد شده اند.ابتدای هفته آمریکا طرحی با عنوان طرح صلح را راه انداخت وامیدوار بود که دیگر کشورها هم به آن بپیوندند و بتوانند تنگه هرمز را با زور باز کنند اما هیچ کشوری حاضر نشد خود را وارد این ماجرا جویی کند، البته به جز یکی دو کشور کوچک خلیج فارس، که آنها هم تلاش کردند خود را پشت پرده نگه دارند تا از آسیب های واکنش ایران مصون بمانند.دلیل اصلی که کشورهای جهان حاضر نیستند با آمریکا همراهی کنند این است که همه متفق القول باور دارند تنگه هرمز به صورت مسالمت آمیز و با تعامل با ایران و دیپلماسی باز می شود و نه با جنگ و درگیری چرا که اگر در این تنگه درگیری وجود داشته باشد هیچ کشتی تجاری ای جرئت عبور از تنگه را نخواهد داشت حال چه تضمین های آمریکا باشد چه نباشد.کافی است فقط تیر اندازی در این تنگه باشد، اصلا نه موشک و نه پهباد و نه مین دریایی نه...همین بس کافی است که همه از این تنگه دوری کنند.آمریکایی ها همچنین تلاش دارند از طریق شورای امنیت طرح قدیمی بحرین که با وتوی روسیه و چین متوقف شد را به نوعی دیگر مطرح کنند، بهانه باز کردن تنگه هرمز به زور است اما همه می دانند که هدف آمریکا این است که بتواند یک کلاه شرعی بین المللی برای جنگ غیر قانونی خود بر علیه ایران کسب کند.آنچه پیش بینی می شود این است که این طرح آمریکا با مخالفت روسیه و چین و شاید هم برخی کشورهای اروپایی مواجه شود چرا که این طرح به معنای مشروعیت بخشی به اقدامات نظامی غیر قانونی آمریکا به حساب می آید و به جای اینکه بحران را حل کند آن را پیچیده تر خواهد کرد.در طرح قبلی بحرین هم برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه مخالف بودند اما چون دلواپس غضب آمریکا بودند جسارت استفاده از حق وتو را نداشتند و ماجرا را به روسیه و چین پاس دادند.وقتی در محافل دیپلماتیک با دیپلمات های دیگر کشورها صحبت می کنید متوجه می شوید امروزه همه کشورهای جهان در مقابل اقتدار ملت ایران در مقابله با هجمه آمریکا و اسرائیل انگشت به دهان مانده اند و در واقع ایرانی ها موفق شده اند با مقاومت مقتدرانه خود در مقابل اول ابر قدرت جهان احترام تمام جهانیان را کسب کنند و به قول بسیاری از دیپلمات ها این اتفاق جایگاه ایران در جامعه جهانی را به شکل غیر قابل باوری ارتقا داد و امروزه همه جهان کلاهشان را برای اقتدار ملت ایران بالا برده اند و سر تعظیم در مقابل ملت ایران بلند کرده اند.اینکه کشوری پس از حدود 50 سال شدید ترین تحریم ها نه فقط به یکباره در مقابل هجمه بزرگترین ارتش جهان بایستد بلکه بتواند ضربات مهلکی به آن وارد کند برای هیچ کس قابل باور نمی باشد.آنچه بیشتر برای همه اینها غیر قابل باور بود این بود که ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران آنقدر مستحکم بوده و هست که علیرغم شهید شدن عالیرتبه ترین مقامات نظامی و سیاسی این کشور نه فقط ساختار سیاسی آن به هم نریخته بلکه نیروهای مسلح بدون هیچ ریزش و یا درنگ در کار خود به دفاع می پردازند و جنگ را همانند اینکه فرمانده کل قوا حضور دارند ادامه می دهند.در هر جای جهان چنین اتفاقی رخ داده بود کشور حد اقل دچار سکته می شد.حتی بسیاری با فروپاشی مواجه می شدند.اتفاقا چند روز پیش بود که با چند کارشناس بین المللی که اتفاقا برخی حتی مخالف ایران بودند در میز گردی بحث و گفتگو داشتیم یکی از آنها بسیار جالب گفت سال 57 وقتی شاه از ایران خارج شد طی کمتر از 10 روز کل ساختار کشور به هم ریخت و همه سران و مقامات سیاسی و نظامی فرار کردند اما اینبار رهبر کشور شهید شد و کشور با یک جنگ تمام عیار مواجه بود و بسیاری پیش بینی می کردند به خاطر حوادث دی ماه احتمالا شرایط داخلی هم به هم بریزد اما دیدیم کشور با یک وحدت ملی مواجه شد و از سیاست مداران گرفته تا نیروهای مسلح تا مردم همه با هم متحد شدند تا از کشور دفاع کنند و حتی یک نفر ریزش هم در ساختار کشور مشاهده نشد.و به من می گفت این چه سیستمی است که (شهید) خامنه ای و خمینی درست کرده اند که اینقدر استوار است؟ و به نظر می رسد الان همه کشورهای جهان در حال تجدید نظر در باره رابطه خود با ایران می باشند چون دیگر همه یقین پیدا کرده اند که ایران بسیار مقتدر تر واستوار تر از آن است که فکر می کردند و از این پس باید با احترام خاص ای با این کشور نشست و برخواست داشت.به قول صدر اعظم آلمان آمریکا با حمله به ایران کاری کرد که آبروی ارتش آمریکا ریخته شود و این کشور اعتبار نظامی خود را در مقابل دیگر جهانیان از دست دهد اما ایرانی ها موفق شدند با مقاومت مقتدرانه خود احترام همه را کسب کنند.این کار ایرانی ها منجر به آن شده که کل جهان متوجه شوند تنها راه مقابله با زورگویی های آمریکا مقابله مقتدرانه و ایستادگی در مقابلشان است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران