کارشناس: احتمال مذاکرات بین ایران و آمریکا همچنان بعید است

اسپوتنیک ایران

کارشناس مسائل بین الملل: در خصوص بحث احتمال مذاکرات بین ایران و آمریکا که از سوی یک رسانه نزدیک به منابع اسرائیل و همچنین برخی رسانه‌های جریان اصلی غربی مطرح... 07.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-07T22:22+0430

گزارش و تحلیل

محمد مهدی ملکی، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص مذاکرات ایران و آمریکا، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: در گام اول، در صورت صحت ادعای مطرح‌شده از سوی رسانه‌های غربی نزدیک به منابع اسرائیل، باید تأکید کرد که کماکان ایران نسبت به طرف آمریکایی کاملاً بی‌اعتماد است. نباید فراموش کرد که دو جنگ 12 روزه و 40 روزه در میانه مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا رخ داده است. آمریکایی‌ها همواره پیش، حین و پس از مذاکرات، زیاده‌خواهی‌ها و مطالبات خود را به‌عنوان یک دستورکار ثابت و جدی دنبال کرده‌اند و آنچه در میز مذاکره مطرح می‌کنند، با آنچه در رسانه‌ها و عملیات روانی بازتاب می‌دهند کاملاً متفاوت است و معمولاً فراتر از موارد مطرح‌شده در جلسات مذاکره، مطالبی را در فضای رسانه‌ای ارائه می‌کنند تا نوعی فشار بر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی وارد کنند.وی در ادامه تاکید کرد: نکته بعدی این است که ایران پیش‌شرط‌هایی برای مذاکره دارد که هنوز محقق نشده‌اند. ایران در واقع پیشنهادات 14 بندی خود را به طرف آمریکایی ارسال کرده بود و چندی پیش نیز پاسخ طرف آمریکایی دریافت شده است و اکنون مقامات مسئول و تصمیم‌گیر در تهران در حال بررسی این پاسخ هستند تا پاسخ مجدد از سوی ایران از طریق پاکستان به‌عنوان میانجی بین دو طرف ارائه شود. بنابراین موضوع مذاکره فعلاً صرفاً در حد ادعاها و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای قابل ارزیابی است.این کارشناس مسائل بین الملل ضمن تاکید بر اینکه ایران فعلا قصدی برای مذاکره بر سر مسائل هسته ای ندارد، اظهار داشت: نکته دیگر اینکه درباره موضوع هسته‌ای که رسانه‌های غربی مطرح کرده‌اند، ایران مواضع کاملاً مشخصی دارد و فعلاً قصد ورود به مذاکرات هسته‌ای با طرف آمریکایی را ندارد، چراکه معتقد است ابتدا باید توقف جنگ، پایان درگیری‌ها و ارائه تضمین‌های لازم برای عدم وقوع مجدد جنگ و تجاوز علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران از سوی طرف آمریکایی و متجاوزان، به‌طور مشخص اسرائیل و آمریکا، محقق شود. همچنین رفع محاصره دریایی که یک اقدام یک‌جانبه و غیرقانونی از سوی آمریکا تلقی می‌شود نیز باید انجام شود تا این موارد به‌عنوان پیش‌شرط‌ها و مطالبات ایران فراهم گردد و سپس زمینه مذاکره شکل بگیرد.وی افزود: با این حال، در دنیای دیپلماسی و سیاست هر موضوعی محتمل است و می‌تواند نزدیک یا دور از تحقق باشد، اما آنچه در حال حاضر به نظر می‌رسد این است که با توجه به شرایط موجود، تحولات میدانی، زیاده‌خواهی‌های طرف آمریکایی و فضاسازی‌های رسانه‌های غربی و نزدیک به آمریکا و اسرائیل، احتمال مذاکرات بین ایران و آمریکا همچنان بعید به نظر می‌رسد.تاکنون نیز هیچ موضع‌گیری رسمی از سوی مقامات تهران در خصوص این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره مذاکرات مشاهده نشده و هیچ خبر رسمی در این زمینه وجود ندارد. همچنین هیچ اطلاعات موثقی مبنی بر سفر آقای عراقچی به اسلام‌آباد در این خصوص در دست نیست و اگر سفری هم انجام شود، احتمالاً در چارچوب برخی موضوعات دوجانبه با طرف پاکستانی و مباحث مرتبط با چگونگی پایان جنگ خواهد بود؛ همان دستورکاری که آقای عراقچی و هیئت همراه ایشان در سفر اخیرشان به پکن با طرف چینی نیز مطرح کرده و سپس به تهران بازگشته‌اند.

شیوا آبشناس

