وزارت خارجه آمریکا: لاوروف و روبیو درباره روابط بین دو کشور و درگیری در اوکراین گفتگو کردند
اسپوتنیک ایران
گفتگوی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به درخواست وزیر روسیه انجام شد. 06.05.2026, اسپوتنیک ایران
به گفته تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، درگیری در اوکراین، روابط دوجانبه و ایران مورد بحث قرار گرفت. وزارت امور خارجه روسیه پیش از این درباره این گفتگو گزارش داده بود. آنها خاطرنشان کردند که وزرای امور خارجه "یادداشتهای هماهنگ" درباره وضعیت فعلی امور بینالملل و روابط روسیه و آمریکا را مطرح کردند و همچنین درباره برنامه تماسهای دوجانبه گفتگو کردند. این گفتگو سازنده و کاری بود.
