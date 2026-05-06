دیدار وزرای خارجه چین و ایران در پکن
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و وانگ یی، وزیر خارجه چین، در تاریخ 6 مه در پکن دیدار و گفتگو کردند.
سفر عراقچی در حالی انجام می‌شود که تهران در بحبوحه تجاوز آمریکا و اسرائیل، دیپلماسی خود را تقویت می‌کند. سفر وزیر امور خارجه ایران به چین پس از سفرهای اخیر به روسیه، عمان و پاکستان با هدف پیشبرد تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ انجام می‌شود. پکن بارها خواستار آتش‌بس و آزادی دریانوردی شده و در عین حال بر حمایت خود از ایران در حفظ حاکمیت و امنیت آن تأکید کرده است. این سفر همچنین پیش از سفر مورد انتظار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به پکن انجام می‌شود که احتمالاً بحران خاورمیانه در صدر دستور کار آن قرار خواهد داشت. در همین حال، چین در برابر فشار آمریکا بر سر نفت ایران مقاومت کرده و اعلام داشته است که تجارت خود با تهران در چارچوب قوانین بین‌المللی انجام می‌شود.
08:58 06.05.2026
Аракчи и Ванг Пи
Аракчи и Ванг Пи - اسپوتنیک ایران , 1920, 06.05.2026
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و وانگ یی، وزیر خارجه چین، در تاریخ 6 مه در پکن دیدار و گفتگو کردند.
سفر عراقچی در حالی انجام می‌شود که تهران در بحبوحه تجاوز آمریکا و اسرائیل، دیپلماسی خود را تقویت می‌کند. سفر وزیر امور خارجه ایران به چین پس از سفرهای اخیر به روسیه، عمان و پاکستان با هدف پیشبرد تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ انجام می‌شود.
پکن بارها خواستار آتش‌بس و آزادی دریانوردی شده و در عین حال بر حمایت خود از ایران در حفظ حاکمیت و امنیت آن تأکید کرده است. این سفر همچنین پیش از سفر مورد انتظار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به پکن انجام می‌شود که احتمالاً بحران خاورمیانه در صدر دستور کار آن قرار خواهد داشت. در همین حال، چین در برابر فشار آمریکا بر سر نفت ایران مقاومت کرده و اعلام داشته است که تجارت خود با تهران در چارچوب قوانین بین‌المللی انجام می‌شود.
