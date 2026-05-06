ترامپ از توقف مأموریت پروژه آزادی خبر داد

ترامپ روز یکشنبه اعلام کرده بود که کشورهایی از سراسر جهان از آمریکا خواسته‌اند کشتی‌های مسدود شده در تنگه هرمز را آزاد کند و به همین دلیل دستور آغاز عملیات... 06.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-06T08:41+0430

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که با توجه به درخواست‌های پاکستان و سایر کشورها و همچنین پیشرفت قابل توجه به سمت توافق نهایی با نمایندگان ایران، طرفین به توافق متقابل رسیده‌اند که در حالی که محاصره دریایی به طور کامل پابرجاست، اجرای مأموریت "پروژه آزادی" برای مدت کوتاهی متوقف شود تا امکان نهایی‌سازی و امضای توافق فراهم گردد.بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، ناوگان آمریکایی باید "در مجاورت مستقیم" کشتی‌های تجاری قرار گیرد تا در صورت "حمله" نیروهای نظامی ایران، از آنها محافظت کند. همچنین آمریکا قصد دارد اطلاعاتی درباره مسیرهای امن عبور در اختیار ملوانان قرار دهد.ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، هشدار داد که هرگونه دخالت در روند کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، نقض آتش‌بس محسوب خواهد شد.

