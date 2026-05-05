بن بست هرمز برای آمریکایی ها

اسپوتنیک ایران

زمانی که آمریکا با تروریسم اقتصادی و سوء استفاده از دلار به عنوان ابزار تروریسم اقتصادی ایران را تحریم کرد بسیاری از کشورهای جهان سکوت اختیار کردند. 05.05.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

طبق نظر همه کارشناسان روز گذشته ایالات متحده با شعار طمطراق "پروژه آزادی" تلاش داشت که سد شکنی کند و نیروهای خود را از تنگه هرمز عبور دهد تا عملیات فریب خود را محقق کند اما با واکنش قاطع ایران مواجه شد و علاوه بر اینکه این اقدام موجب کاهش قیمت نفت، آنگونه که آمریکا امیدوار بود، نشد بلکه موجب افزایش قیمت آن و بالا رفتن تنش در منطقه گردید وحتی احتمال شروع مجدد جنگ و درگیری ها را نیز ایجاد کرد.البته بر کسی پوشیده نیست که آمریکایی ها نیاز به بهانه برای انجام حمله ندارند و حتی در حین مذاکرات هم به طرف مقابل حمله می کنند و حتی اگر هم توافقی با آنها امضا شود به آن پایبند نمی مانند و با تفکر همان وسترن وحشی دارند در جهان عمل می کنند.حکومت آمریکا هم که با تآسی از تفکر های مافیایی همه قوانین و مقررات بین المللی را زیر پا گذاشته و حاکمیت را به یک تشکیلات فامیلی تبدیل کرده که بر اساس آن وفاداری به سرکرده مافیا از سوابق و توانمندی ها و لیاقت افراد اعتبار بیشتری دارد.زمانی که آمریکا با تروریسم اقتصادی و سوء استفاده از دلار به عنوان ابزار تروریسم اقتصادی ایران را تحریم کرد بسیاری از کشورهای جهان سکوت اختیار کردند و تصور می کردند این شتر فقط درب خانه ایران می نشیند اما غافل بر اینکه این شتر سیاه از درب این خانه بلند می شود و درب خانه های دیگر هم می نشیند.عادی سازی حمله غیر قانونی به کشورهای دیگر و ترور و دزدیدن وگروگان گرفتن و ربایش و... رهبران و مقامات دیگر کشورها چیزی نیست که فقط مربوط به ایران یا ونزولا یا ... باشد اگر کشورهای جهان سکوت کنند قطعا در آینده ایالات متحده و اسرائیل تشویق می شوند همین کارها را بر علیه آنها هم انجام دهند و هر کسی در هر کشوری نظری مخالف آنها را داشته باشد را در روز روشن با خانواده ترور کنند یا بربایند.بحث تهدید به نابودی یک کشور و یا تمدن فقط به خاطر اینکه می خواهد مستقل باشد و حاضر نیست به خواست آمریکا تمکین کند و یا اینکه می خواهد از منافع خود دفاع کند ماجرایی است که می تواند در آینده همه کشورها را در بر گیرد.آن زمان که اینها به عراق و لیبی و یمن و افغانستان و صومالی و... حمله کردند و این کشورها را نابود کردند تا منابع خدادادی این کشورها را سرقت کنند بسیاری سکوت اختیار کردند و هر بار اینها تشویق شدند تروریسم مافیایی خود را به دیگر کشورها تسری دهند و یکی پس از دیگری به دنبال سرقت منابع دیگر کشورها بروند و حتی امروزه دیگر حاشا نمی کنند که به دنبال سرقت منابع دیگر کشورها هستند و حتی ادعای مالکیت بر اراضی دیگران دارند مانند تقاضای ضمیمه کردن گرین لند و یا کانادا یا مکسیک به خاک آمریکا و یا تصرف نفت ونزولا و یا اشغال کوبا و یا تلاش برای تصرف منابع خدادادی ملت ایران و نابودی ایران و...میگویند اگر یک آفتابه دزد دستگیر شود همه می ریزند سرش و او را کتک می زنند و پلیس او را به زندان می اندازد اما اگر همان دزد کشوری را بدزدد آنوقت هم مردم هم پلیس را کتک می زند و هر کس که با نظرش همسو نباشد را به عنوان تروریست یا خطر برای جامعه و ... یا ترور می کند یا زندان می اندازد.امروزه این رویه در جهان در حال جا افتادن می باشد اما برخی دیگر به دنبال دزدیدن کشور نیستند بلکه به دنبال دزدیدن جهان هستند و عناوین را برای کشورها می سازند.بهانه هم الی ما شاء الله، آنها به راحتی می توانند بهانه های کاذب و واهی ایجاد کنند تا هر کار تروریستی بخواهند بر علیه دیگر کشورها انجام دهند.در چنین شرایطی بقا فقط گرو آن است که طرف مقابل چه قدر توانمندی داشته باشد تا از خود دفاع کند وهزینه های حمله کننده را بالا ببرد تا طرف در نهایت مجبور شود از خواسته های بنا حق خود کوتاه بیاید و متوجه شود این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست.علیرغم همه ادعاهای آمریکا مبنی بر اینکه محاصره بنادر ایرانی نتیجه بخش بوده اما خودشان به خوبی متوجه هستند که این محاصره هیچ فایده ای برای آنها ندارد بلکه هزینه های آن برایشان بسیار سنگین است و اینها در طولانی مدت نمی توانند این هزینه را تحمل کنند و کمرشان می شکند.طبق آمار و ارقامی که رسانه های خودشان منتشر می کنند این محاصره دریایی چیزی حدود 2.5 ملیارد دلار برای ارتش آمریکا خرج دارد و در مقابل ایران که تجربه مقابله با تحریم ها و محاصره های دریایی و دزدی دریایی ( شاید بهتر است به گفته خود ترامپ استناد کنیم که این ماجرا را به دزدی دریایی ربط داد و ارتش آمریکا را به دزدان دریایی تشبیه کرد) را دارد و عملا می تواند خیلی راحت با این دزدی دریایی مقابله کند و به این دلیل اینها به فکر راهکار دیگری افتاده اند و آن گرفتن برگه تنگه هرمز از ایران و احتمالا تصرف برخی جزایر ایرانی در خلیج همیشه فارس ویا اینکه حتی اگر بتوانند به برخی سواحل مشرف بر تنگه هرمز در ایران هم نفوذ کنند.اینها باور دارند اگر بتوانند چنین کاری کنند و جزایر استراتژیک ایرانی و همچنین جزیره خارک را تصرف کنند آنوقت کار تمام است چون دیگر می توانند جلو صادرات و داد و ستد های تجاری ایران را بگیرند و این کشور را وادار کنند تا به آنچه به عنوان سناریوی لیبی معروف است تن دهد و در نهایت ایران را تجزیه و نابود کنند.آنها تصور می کردند که با توجه به آتش بس یک طرفه که ترامپ اعلام کرده ایرانی ها بسیار مشتاق خواهند بود که این آتش بس ادامه پیدا کند و از مقابله و یا درگیری با نیروهای آمریکایی پرهیز خواهند کرد اما واکنش مقدرانه نیروهای مسلح ایران نشان داد که ایرانی ها به هیچ وجه اجازه نخواهند داد دشمن تحرکی که می خواهد را انجام دهد و بر عکس کاری می کنند که همه نقشه هایش به هم بریزد.امروزه این ایران است که یک توافق را تدوین کرده و روی میز گذاشته و به آمریکا می گوید یا همین توافق را امضا می کنید و یا کاسه کوزه هایت را جمع می کنی و می روی و اگر هم خواستی که دوباره شکست های جنگ ماه رمضان را تجربه کنی ما در خدمت هستیم که از نیروهایت پذیرایی لازم را به عمل آوریم و به قول آقای قالیباف یک عروسی تمام عیار برایشان راه بیاندازیم تنگه هرمز هم بدون اراده و اجازه ایران باز نخواهد شد و فشارها بر آمریکا و کشورهایی که با آن همراه می شوند ادامه خواهد یافت.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس

دکتر عماد آبشناس

ایران