انفجار در فجیره/ بازخوانی دکترین فریب در جغرافیای تنشهای هیبریدی
اسپوتنیک ایران
در حالی که غبار ناشی از انفجارهای مشکوک در تأسیسات نفتی فجیره همچنان بر فضای ژئوپلیتیک خلیج فارس سنگینی میکند، تقابل روایتهای متناقض میان تهران و ابوظبی،... 05.05.2026, اسپوتنیک ایران
2026-05-05T18:43+0430
در حالی که غبار ناشی از انفجارهای مشکوک در تأسیسات نفتی فجیره همچنان بر فضای ژئوپلیتیک خلیج فارس سنگینی میکند، تقابل روایتهای متناقض میان تهران و ابوظبی، منطقه را در آستانه یک بازآرایی امنیتی قرار داده است که ریشههای ورای واقعیتهای میدانی و در اتاقهای ادراکسازی واشنگتن ریشه دارد.
انتساب شتابزده این حملات به ایران با وجود نبود شواهد متقن و تکذیب قاطع تهران، نشاندهنده اجرای دقیق عملیات پرچم دروغین با هدف برهم زدن توازن قوا است. چرا که با تکیه بر منطق واقعگرایی، ایجاد تنش در این سطح، آن هم در برههای که ایران به دنبال تثبیت نفوذ منطقهای و بازسازی اقتصادی است، با دکترین صبر و تاب آوری تهران همخوانی ندارد و صرفاً هزینههای سیاسی غیرضروری را به سیستم تحمیل میکند. تحلیل اهداف ایالات متحده نشان میدهد که واشنگتن از طریق این تحریکات کنترلشده، در پی مهندسی معکوس روندهای تنشزدایی میان ایران و همسایگان عرب خود است تا از فرسایش هژمونی امنیتیاش در منطقه جلوگیری کند. اینطور به نظر میرسد که آمریکا با برجستهسازی تهدیدات ادراکی و ناامن جلوه دادن شریانهای انرژی، به دنبال توجیه بازگشت به دکترین بازدارندگی یکپارچه و ایجاد یک بلوک دفاعی ناتوگونه است که در آن، کشورهای منطقه به جای همگرایی بومی، بار دیگر به چتر حمایتی پنتاگون پناه ببرند. در واقع، این سناریو بیشتر مسیرهای مذاکره و دیپلماسی نوپای فعلی را هدف قرار داده است تا با امنیتیسازی دوباره پرونده ایران، تهران را در یک بنبست و انزوای ژئوپلیتیک دائمی محصور نگه دارد. در پایان اینطور به نظر میرسد محتملترین چشمانداز اکنون تداوم جنگ در منطقه خاکستری است. یعنی فشارهای فرسایشی در قالب حملاتی همچون حملات سایبری پراکنده ادامه مییابد تا واکنشهای تدافعی ایران، به مثابه رفتار تهاجمی در رسانههای بینالمللی بازنمایی شود. واشنگتن احتمالا استراتژی فلجسازی دیپلماتیک را از طریق متهمسازی ایران دنبال میکند تا ظرفیتهای چانهزنی تهران را مستهلک سازد. در این کارزار پیچیده، شاید یکی از راهبردهای موثر برای خنثیسازی این تله افشای بهموقع لایههای پنهان این عملیاتهای روانی در مجامع بینالمللی است تا از تثبیت روایتهای جعلی به عنوان واقعیتهای سیاسی جلوگیری شود.