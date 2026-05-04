تبدیل شدن ایران به یک ابر قدرت

04.05.2026, اسپوتنیک ایران

امروز یکی از خبرنگاران از دکتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سوال کرد که چرا ایران در مقابل ابر قدرتی مانند آمریکا کوتاه نمی آید و آقای بقایی پاسخ دادند : "ایران هم ابر قدرت است".شاید برخی ماجرا را یک پرسش و پاسخ میان سخنگو و یک خبرنگار تلقی کنند اما عمق پاسخ آقای بقایی بسیار بیش از پنج کلمه و یا یک جمله بسیار کوتاه بود.این صحبت فقط مربوط به آقای بقایی نیست بلکه امروزه بسیاری از نشریات تخصصی نظامی بین المللی ایران را در رده چهارمین ابرقدرت جهان قرار داده اند.هیچ وقت یک ابر قدرت از ابتدا به عنوان یک ابر قدرت در تاریخ ظهور نکرده بلکه به یکباره ابر قدرت ها از زیر خاکستر ظاهر می شوند، خاکستر جنگ و رویارویی و مبارزه و...هیچ وقت هم ابرقدرت ها به راحتی اجازه نمی دهند ابر قدرتی میان آنها قد علم کند و وارد باشگاه ابر قدرت ها شود بلکه یک کشور باید خیلی بجنگد و مبارزه کند و ضربه بخورد و بلند شود و خودی نشان دهد تا بتواند جواز حضور در باشگاه ابر قدرت ها را به دست آورد.بگذارید ماجرا را به شکلی ساده تر توضیح دهم.در مسابقات مشت زنی یا همان بوکس بسیاری وقت ها فردی برای سالیان سال کمربند قهرمانی را دور کمر خود می بندند و روی عرش قهرمانی می نشیند.هر کس بخواهد که قهرمان شود باید تلاش کند بتواند لیاقت مبارزه با قهرمان جهان را پیدا کند و نتیجه آن مبارزه قهرمان را مشخص می کند.معمولا هم نتیجه مبارزه در دو وضعیت معلوم می شود.یا اینکه یکی از دو طرف بتواند طرف مقابل را ضربه فنی کند.یا اینکه راند های بازی تمام شود و در نهایت داوران امتیاز ها را می شمارند وهر کس امتیاز بیشتری به دست آورد برنده اعلام می شود.در این بین ممکن است آنکه قهرمان را به چالش کشیده ضربه های بسیار زیاد و سنگینی را متحمل شده باشد اما وسط بازی ضربه های فنی اصلی و امتیاز گیری را وارد کرده باشد تا بتواند امتیاز ها را کسب کند و قهرمان شود.حتی در صورتی که تساوی اعلام شود در واقع برنده آن است که قهرمان را به چالش کشیده چرا که به تساوی با او رسیده و این قهرمان است که در مقابل چالش کننده شکست خورده چون نتوانسته او را ضربه فنی کند.حالا ماجرای جنگ اخیر ایران و آمریکا را با همان شرایط مبارزه مشت زنی مقایسه کنید.اینکه آمریکا توانمندی و تسلیحات زیادی دارد و توانسته بسیاری از اماکن آموزشی و مسکونی و درمانی و عبادتی و... را هدف قرار دهد که دست آورد نیست.اینکه ایران موفق شده 18 پایگاه نظامی آمریکا در منطقه را با خاک یکسان کند و چند روز پیش سی ان ان گزارشی از این پایگاه ها منتشر کرد که نشان می دهد بسیاری از اینها دیگر قابل استفاده نیستند، دست آورد است.اینکه ایران موفق شده طبق گفته ترامپ ناو هواپیما بر آمریکایی را از هفده طرف سوراخ سوراخ کند و آن هم بیش از دو هزار کیلومتر دورتر از مرزهایش دست آورد است.اینکه ایران موفق شده جنگ نظامی را به جنگ اقتصادی با آمریکا تبدیل کند و آن را از منطقه خاورمیانه به آمریکا بکشاند و جیب تک تک آمریکایی ها را هدف قرار دهد، یک دست آورد است.اینکه ایران تمام سامانه های دفاع زود هنگام از خلیج همیشه فارس گرفته تا اسرائیل را نابود کرده و موشک ها و پهباد های ایرانی موفق شده اند با عبور از پیشرفته ترین سامانه های دفاعی جهان در اسرائیل نقطه زنی کنند، یک دست آورد است.اینکه ایران موفق شده به کل جهان بگوید اگر ایرانی ها آرامش نداشته باشند هیچ کدام شما آرامش نخواهید داشت و کاری کند که این را با پوست و استخوان از طریق جیب خود لمس کنند، یک دست آورد است.اینکه علیرغم ترور عالیرتبه ترین مقامات ایرانی این کشور دو ماه با استقامت کامل ایستاد و با جنگ تمام عیار آمریکا و اسرائیل مقابله کرد، یک دست آورد است.اینکه مردم ایران همه یکپارچه ایستادند تا به نیروهای مسلح پشتوانه بدهند از مرز و بومشان دفاع کند، یک دست آورد است.اینکه آمریکا علیرغم همه ادعاهایش نتوانست به اورانیوم های غنی سازی شده ایران برسد و عملیات زمینی اش با شکست مفتضحانه در اصفهان مواجه شد و به قول فرمانده ارتش آمریکا تک تک ایرانی ها با هر سلاحی داشتند به آمریکایی ها حمله ور شدند، یک دست آورد است.اینکه امریکایی ها علیرغم همه تحریم ها و جنگ تمام عیار و تخریب خانه و کاشانه مردم ایران موفق نشدند عزم ملت ایران برای مقابله با دشمن را بشکنند، یک دست آورد برای ایرانی ها است.اینکه تمدن ایرانی در مقابل بی تمدنی دشمن ایستاد و دشمنی که به دنبال نابودی تمدن ایرانی بود ناکام ماند، یک دست آورد است.اینکه مردم ایران ثابت کردند وقتی دشمن به آنها حمله می کند همه اختلافات را کنار می گذارند و برای دفاع از وطن متحد می شوند، یک دست آورد است.اینکه رزمندگان ایرانی حاضر نباشند جای خالی به دشمن بدهند و تا آخرین نفس و حتی در شرایطی که جانشان در مقابل پرتاب یک موشک به دشمن در خطر بود بایستند، یک دست آورد است.می خواهید دست آوردهای دیگر را نیز بشمارم؟این امتیاز ها است که در نهایت توسط داوران محاسبه می شود و در نهایت فردی مانند صدر اعظم آلمان بیرون می آید و می گوید: "ایرانی ها آمریکایی ها را در جنگ به ذلت کشاندند" یک دست آورد است.البته صدر اعظم آلمان که متحد آمریکا به حساب می آید این را بیان کرد ولی امروزه کل دنیا کلاه شان را برای ایران و ملت ایران بلند می کنند و در مقابل عظمت ملت ایران تعظیم می کنند، چون ایران با اقتدار جاودانه به باشگاه ابر قدرت ها پیوسته.

دکتر عماد آبشناس

