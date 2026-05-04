بیش از 100 هزار رهبر جوان از 191 کشور برای شرکت در جشنواره بین‌المللی جوانان روسیه درخواست داده‌اند

بیش از 100 هزار رهبر جوان از 191 کشور برای شرکت در جشنواره بین‌المللی جوانان 2026 روسیه درخواست داده‌اند. 04.05.2026, اسپوتنیک ایران

ثبت‌نام اصلی برای جشنواره بین‌المللی جوانان روسیه (2026) به پایان رسیده است. این رویداد بزرگ بین‌المللی جوانان از 11 تا 17 سپتامبر در یکاترینبورگ به عنوان بخشی از پروژه ملی "جوانان و کودکان" برگزار می‌شود. این رویداد 100 هزار جوان از سراسر جهان را که آماده پذیرش مسئولیت آینده جهان، ایجاد گفتگوی آزاد، تبادل تجربیات و ایجاد همکاری بین‌المللی هستند، گرد هم می‌آورد. جوانان 14 تا 35 ساله از روسیه و خارج از کشور واجد شرایط شرکت در جشنواره بین‌المللی جوانان 2026 بودند. "گسترش فرصت‌ها برای خودشکوفایی جوانان، ایجاد روابط دوستانه و حرفه‌ای و راه‌اندازی پروژه‌های مشترک با همکاران بین‌المللی از اهداف اصلی جشنواره بین‌المللی جوانان 2026 است. ما 40231 درخواست از سراسر روسیه دریافت کردیم. علاوه بر این، برای اولین بار در تاریخ مدرن جشنواره‌های جوانان، 20 هزار درخواست بیشتر از روس‌ها از خارجی‌ها دریافت شد. گریگوری گوروف، رئیس روسمولودژ، خاطرنشان کرد: "این جشنواره با استقبال جهانی روبرو شده است: بیش از 62000 درخواست از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی، آفریقا، آسیا، خاورمیانه و حتی استرالیا دریافت شده است." جشنواره بین‌المللی جوانان بخشی از خانواده رویدادهای جشنواره جهانی جوانان خواهد شد که در سال 2024 در سیریوس آغاز شد.

