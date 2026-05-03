https://spnfa.ir/20260503/آیا-با-رفت-اسلامی-می-شود-با-ستون-پنجمی-ها-برخورد-کرد-29187750.html

آیا با رأفت اسلامی می شود با ستون پنجمی ها برخورد کرد

آیا با رأفت اسلامی می شود با ستون پنجمی ها برخورد کرد

اسپوتنیک ایران

این روزها بحث مصادره اموال و یا لغو تابعیت افرادی که بر علیه منافع ملی کشور فعالیت می کنند در همه جای دنیا مرسوم است. 03.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-03T13:27+0430

2026-05-03T13:27+0430

2026-05-03T13:27+0430

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/27/77/277706_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b84471d07bd66ad875d10a1d0319f1ab.jpg

از زمانی که تاریخ تاریخ بوده کشورها جاسوسانی در کشورهای دیگر داشتند و دارند و برخورد با جاسوسان توسط کشورها همیشه در همه دنیا و در همه عرصه های تاریخی اشد مجازات بوده.بسیاری باور دارند که هیچ جرم و جنایتی بد تر از جاسوسی نیست اما چرا از آن هم بد تر وجود دارد و آن ستون پنجمی بودن.یعنی علاوه بر اینکه فرد جاسوس می باشد بر علیه هموطنان خود به نفع دشمن کار کند.حال این کار می تواند در رسته های اداری باشد، یعنی عمدا اخلال در ساختار حکومتی و یا اداری کشور ایجاد کند و یا اینکه روی زمین باشد و طرف دست به انجام ترور و یا تخریب و یا ... به نفع دشمن بزند.در واقع خیانت ستون پنجمی ها به مراتب بیشتر از خود جاسوسان می باشد چرا که آنها هم جاسوسی می کنند هم اینکه کارهای کثیف دشمن را بر علیه هموطنان خود انجام می دهد و سوالی که اینجا مطرح می باشد این است که آیا اشد مجازات برای اینها کافی است؟مضاف بر اینها بحث دیگری مطرح می باشد و آن این است که آیا خانواده و اطرافیان از کارهایی که اینها انجام می دادند بی اطلاع بوده اند یا اطلاع داشته اند اما روی کار آنها سرپوش گذاشته اند؟خوب اگر مطلع بودند و سرپوش گذاشته اند که آنها نیز شریک جرم هستند و باید مجازات شوند.در برخی کشورها اگر فردی دست به جاسوسی بزند و یا ستون پنجمی باشد نه فقط خودش مجازات می شود بلکه کل خاندان و طایفه و نزدیکانش مورد بازجویی و مسائله قرار می گیرند تا بررسی شود که آیا آنها از عملکرد او مطلع بوده اند یا نه واگر معلوم شوند مطلع بودند آنها نیز مورد مجازات قرار می گیرند.این روزها بحث مصادره اموال و یا لغو تابعیت افرادی که بر علیه منافع ملی کشور فعالیت می کنند در همه جای دنیا مرسوم است.حتی در برخی کشورها مثل همین کشورهای عرب همجوار خودمان، اگر فردی برود تابعیت کشور دیگری را بگیرد بلا فاصله تابعیت او لغو می شود و کل حق و حقوق خود در کشور اصلی را از دست می دهد.می دانید چرا؟چون فرد برای اینکه تابعیت کشور دیگری را دریافت کند برای آن کشور قسم می خورد تا وفادار آن باشد و اگر آن کشور روزی روزگاری با کشور مبدا اختلافی پیدا کند معلوم نیست که این فرد وفادار به کدام طرف است.بسیاری از کشورها برای اینکه بتوانند عوامل نفوذی در میان دشمنان خود پیدا کنند عمدا اعطای هویت را برای برخی شهروندان آن کشور تسهیل می کنند تا بتوانند ستون پنجمی داشته باشند.در همین کویت که کنار ما است طی دو سه سال اخیر تابعیت حدود 400 هزار نفر لغو شده.با توجه به جمعیت اتباع کویت که حدود 1.5 ملیون نفر است یعنی حدود یک سوم جمعیت.هر کس تابعیت خود را از دست داده همه آنهایی که مرتبط با او می باشند نیز تابعیتشان را از دست داده اند واگر بخواهند بروند کویت دیگر باید با ویزا بروند وکل حق وحقوق خود در کویت از جمله تملک دارایی ها را نیز از دست داده اند.ما در کشور هنوز علیرغم اینکه می دانیم بسیاری رفته اند آن طرف تابعیت دریافت کرده اند و می دانیم طرف ضد کشور و ملت دارد فعالیت می کند (توجه داشته باشید ضد کشور و ملت و نه فقط ضد نظام) اما هنوز تابعیت او پا برجا است و وقتی می آید ایران فقط به او می گویند که با هویت ایرانی باید وارد شود.یا اینکه می بینیم در بسیاری از کشورها امروزه شما لحظه ورود اطلاعات بیومتریک تان ثبت می شود وهر جا می روید تحرکات تان رصد می شود.در همین کشورهای کوچک جنوب خلیج فارس شما از بدو ورود تا لحظه خروج رصد می شوید و هر جا می روید دوربین های مدار بسته تشخیص هویت درحال رصد تحرکات شما هستند و سامانه های هوش مصنوعی تحرکات شما را رصد می کنند.برخی ممکن است بگویند اینها کشورهای کوچک با جمعیت کم هستند، اینگونه نیست، در چین که دهه ها است چنین سامانه هایی راه افتاده و بیش از 1.6 ملیارد نفر را رصد می کنند و مساحت این کشور چندین برابر ایران می باشد.این سامانه ها نه فقط برای مسایل امنیتی استفاده می شوند بلکه برای جلوگیری از سرقت نیز استفاده می شوند.به نظر می رسد امروز برای ما از آب واجب تر این است که به فکر مقابله با ستون پنجمی هایی که در کشور زیاد شده اند باشیم چرا که دشمن خیلی روی اینها سرمایه گذاری کرده و مقابله با اینها چند راهکار بیشتر ندارد.1 - تقویت سامانه های نظارتی با استفاده از هوش مصنوعی.2 – برخورد قاطع و بدون اغماض با ستون پنجمی ها و هر کس با آنها مرتبط است، چرا که حکومت نمی تواند شبانه روز همه را رصد کند اما مردم همدیگر را رصد می کنند و باید بفهمند اگر دشمن را معرفی نکنند خودشان هم شریک جرم هستند و خودشان هم با اشد مجازات مواجه خواهند شد و حتی ممکن است تابعیت وحق وحقوق شهروندی و اموال خودشان را نیز از دست بدهند.این مورد باید از موارد رأفت اسلامی در قوانین مستثنا شود چون طرفی که به مملکت و مردم خیانت می کند بویی از اسلام نبرده تا رأفت اسلامی شامل حال اش شود.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران