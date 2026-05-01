پادشاه بریتانیا در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید، گذشته را به او یادآوری کرد

01.05.2026, اسپوتنیک ایران

کرسی پادشاهی در انگلیس یک کرسی تشرفاتی به حساب می آید ومعمولا شاه انگلیس در سفر های خود به دیگر کشورها خیلی وارد سیاست نمی شود اما سفر اخیر شاه چارلز به واشنگتن به نوعی انعکاس دهنده حجم گسست به وجود آمده میان شرق وغرب آتلانتیک و ناتو را به نمایش گذاشت.بیش از دو ماه است که ترامپ از کشورهای عضو ناتو تقاضا می کند تا در جنگ بر علیه ایران به او بپیوندند و یا حد اقل برای باز کردن تنگه هرمز دست به کار شوند اما علیرغم هزینه های زیادی که بسته تنگه هرمز برای اعضای ناتو دارد ولی آنها حاضر نشده اند با ترامپ همراه شوند.پس از جنگ جهانی دوم تا به حال حد اقل انگلیس همیشه با آمریکا در همه جنگ ها همراهی می کرد اما اینبار حتی انگلیس هم حاضر نشده با ترامپ همراهی کند.توجه داشته باشید دو تعبیر متفاوت اینجا وجود دارد همراهی با "آمریکا" یا همراهی با "ترامپ".در واقع مشکل اکثر کشورهای جهان امروزه بحث همراهی با "ترامپ" است.رفتارهای ترامپ با دیگر کشورها از جمله متحدین سنتی آمریکا منجر به آن شده که تقریبا همه نسبت به ترامپ موضع منفی پیدا کنند و حاضر نباشند با او همراهی کنند.در واقع ماجرا از زمانی شروع شد که اسرائیل به بهانه عملیات 7 اکتبر قوانین بین المللی را زیر پا گذاشت و بسیاری از کشورهای جهان سکوت کردند امری که ترامپ را تشویق کرد پس از به قدرت رسیدن احساس کند که دیگر موازنه های بین المللی و قوانین بین المللی وجود ندارند و وی نیز میتواند آنها را نادیده بگیرد.از آن بد تر اینکه ترامپ شروع کرد به نوعی نیت های خود را بیان کردن.روزی در باره اینکه کانادا و مکسیک باید جزو آمریکا شوند صحبت کرد و روز دیگری در باره گرینلند و روز بعد در باره منافع معدنی کشورهای اروپایی و روز بعد تصرف منابق معدنی اوکراین به بهانه جبران هزینه های جنگی که به خاطر زیاده خواهی های آمریکا اتفاق افتاده بود.علیرغم اینکه ایالات متحده قدرت فوق العاده ای دارد اما هنوز جهانی وجود دارد که حاضر نمی باشد زیر بار این زورگویی ها و بی قانونی ها برود.پادشاه انگلیس در ابتدای حضور خود یک زنگوله باخود به کاخ سفید برد و آن را در وسط مراسم شام به ترامپ هدیه داد وگفت هروقت با ما کاری داشتید کافی است این زنگوله را به صدا در بیاورید.ترامپ متوجه این شوخی شاه انگلیس نشد اما در واقع این زنگوله یک زنگوله قدیمی مربوط به زیر دریایی های انگلیسی بود و پاسخی به ترامپ که ادعا داشت بهترین ناوگان دریایی جهان را در اختیار دارد و کشورهای اروپایی که حاضر نشده اند برای باز کردن تنگه هرمز به او کمک کنند جایگاهی در معادلات دریایی جهانی ندارند بود.چارلز با این کار خود به ترامپ یادآوری کرد که زمانی انگلیس بزرگترین نیروی دریایی جهان را در اختیار داشت و کل جهان از ناوهای انگلیس می ترسید اما فقط همان زنگوله از ناوگان عظیم انگلیس باقی مانده.شاه انگلیس به این امر بسنده نکرد و به ترامپ یادآوری کرد که دویست و پنجاه سال پیش انگلیس کاخ سفید و کنگره آمریکا را به آتش کشید و به نوعی به او یادآوری کرد که وی حاکم کشوری است که ریشه تاریخی ندارد و تاریخ اش وابسته به انگلیس است و در پاسخ به صحبت های قبلی ترامپ که به اروپایی ها گفته بود اگر ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم نبود الآن همه باید آلمانی حرف می زدند گفت که اگر انگلیس نبود الآن آمریکایی ها باید فرانسوی صحبت می کردند.وقتی هم ترامپ به او گفت که مادرش زمانی که چارلز بچه بود خاطرخواه او بود و فکر می کرد به این ترتیب می تواند به نوعی شاه انگلیس را کوچک کند چارلز در پاسخ به او گفت که ظاهرا همه خانواده شما به بچه کوچک ها علاقه دارند، به نوعی یک اشاره به پرونده ابستین.البته چندین مورد دیگر پیش آمد که نشان می داد آن دوستی و اتحاد قدیمی میان آمریکا و انگلیس و بالطبع دیگر کشورهای اروپای غربی امروزه به دلیل رفتارها و سیاست های ترامپ بسیار خدشه دار شده و دلیل اصلی ای که اینها حاضر نشده اند در جنگ با ایران با او همراهی کنند این بوده که می خواهند به قول معروف دماغ اش را از طریق ایران به زمین بمالند.صحبت های اخیر صدر اعظم آلمان در تمجید از اقتدار ایرانی ها در مقابله با آمریکایی ها (که خشم ترامپ را بر انگیخت) نیز به نوعی نشان می داد که اروپایی ها بسیار از اینکه آمریکا در مقابل ایران شکست خورده خرسند هستند و از سوی دیگر دیدیم که علیرغم همه فشارهای ترامپ برای وارد کردن اروپایی ها به جنگ با ایران بسیاری کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و ایتالیا مواضع بسیار تند بر علیه جنگ با ایران گرفتند و از سوی دیگر رئیس جمهوری فرانسه چندین بار با رئیس جمهوری ایران تماس گرفت تا درباره عوارض کشتی رانی در تنگه هرمز با او مذاکره کند و به نوعی به خواست ایران برای دریافت عوارض از تردد در تنگه هرمز مشروعیت ببخشد و همچنین مخالفت خود با سیاست های قلدرمعابانه ترامپ در جهان را به نمایش بگذارد.

دکتر عماد آبشناس

