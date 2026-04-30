ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20260430/ترویج-دموکراسی-آمریکایی-با-ابزار-دیکتاتوری-از-کودتای-1953-تا-محاصره-تنگه-هرمز-29163362.html
ترویج دموکراسی آمریکایی با ابزار دیکتاتوری از کودتای 1953 تا محاصره تنگه هرمز
ترویج دموکراسی آمریکایی با ابزار دیکتاتوری از کودتای 1953 تا محاصره تنگه هرمز
اسپوتنیک ایران
پژوهشگر مسائل بین‌الملل: کودتای اوت 1953 نوعی پاسخی قهرآمیز به بازیگری مستقل ایران در بازار انرژی بود چون دکتر محمد مصدق با ملی کردن صنعت نفت، ستون فقرات... 30.04.2026, اسپوتنیک ایران
2026-04-30T20:14+0430
2026-04-30T20:14+0430
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/300/84/3008488_0:0:2872:1615_1920x0_80_0_0_7d5b0fdd58a5cada441d65fffc39c55e.jpg
راحله چترسفید، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک گفت: کودتای اوت 1953 نوعی پاسخی قهرآمیز به بازیگری مستقل ایران در بازار انرژی بود چون دکتر محمد مصدق با ملی کردن صنعت نفت، ستون فقرات استعمار بریتانیا را هدف گرفت.لندن که قدرت نظامی خود را برای مقابله مستقیم فرسوده می‌دید رهبری عملیات را به واشنگتن واگذار کرد. این واقعه نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی بود چون نشان داد از دیدگاه آنگلوساکسون‌ها، حق تعیین سرنوشت ملل تا زمانی محترم است که با جریان ارزان انرژی و خطوط انتقال ثبات جهانی تداخل نداشته باشد.عملیات سیا و MI6 در تهران، نخستین آزمایشگاه مدرن برای تاکتیک‌های تغییر رژیم بود که بعدها در گواتمالا، شیلی و دیگر نقاط جهان تکثیر شد. واشنگتن با ترکیب دیپلماسی اجبار، دلارهای کثیف برای خرید اراذل و اوباش خیابانی و ایجاد جنگ روانی از طریق رسانه‌های وابسته، دموکراسی نوپای ایران را از درون متلاشی کرد.این کارشناس اذعان داشت، لندن و واشنگتن با جایگزینی یک نظام پارلمانی متکثر با یک استبداد فردی وفادار، نشان دادند که ثبات دست‌نشانده را بر دموکراسی غیرقابل پیش‌بینی ترجیح می‌دهند. این رویکرد پارادوکس ابدی سیاست خارجی آمریکا یعنی ترویج دموکراسی با ابزار دیکتاتوری را بنیان نهاد.وی در پایان خاطرنشان کرد، پیامدهای بلندمدت این مداخله، فراتر از سقوط یک دولت و به نابودی اعتماد تاریخی ملت‌های خاورمیانه نسبت به لیبرال دموکراسی غربی منجر شد. امروزه، بازخوانی وقایع 1953 حتی در رسانه‌های مستقل جهان، پرده از استانداردهای دوگانه غرب برمی‌دارد و ثابت می‌کند که واشنگتن هرگز یک داور بی‌طرف در بازی حقوق بشر نبوده، بلکه معمار اصلی ساختارهایی است که در آن نفت همواره وزنی بیش از رأی مردم داشته است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/300/84/3008488_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_231386194bbb0bc8dc6868a9c6553441.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

ترویج دموکراسی آمریکایی با ابزار دیکتاتوری از کودتای 1953 تا محاصره تنگه هرمز

20:14 30.04.2026
© AP Photoمحمد مصدق نخست وزیر ایران سال 1951، تهران
محمد مصدق نخست وزیر ایران سال 1951، تهران - اسپوتنیک ایران , 1920, 30.04.2026
© AP Photo
اشتراک
پژوهشگر مسائل بین‌الملل: کودتای اوت 1953 نوعی پاسخی قهرآمیز به بازیگری مستقل ایران در بازار انرژی بود چون دکتر محمد مصدق با ملی کردن صنعت نفت، ستون فقرات استعمار بریتانیا را هدف گرفت.
راحله چترسفید، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک گفت: کودتای اوت 1953 نوعی پاسخی قهرآمیز به بازیگری مستقل ایران در بازار انرژی بود چون دکتر محمد مصدق با ملی کردن صنعت نفت، ستون فقرات استعمار بریتانیا را هدف گرفت.
لندن که قدرت نظامی خود را برای مقابله مستقیم فرسوده می‌دید رهبری عملیات را به واشنگتن واگذار کرد. این واقعه نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی بود چون نشان داد از دیدگاه آنگلوساکسون‌ها، حق تعیین سرنوشت ملل تا زمانی محترم است که با جریان ارزان انرژی و خطوط انتقال ثبات جهانی تداخل نداشته باشد.
Плакат о переговорах между Ираном и США в Пакистане - اسپوتنیک ایران , 1920, 22.04.2026
گزارش و تحلیل
از کودتا تا بحران هسته‌ای/ داستان پرتنش تهران–واشنگتن
22 آوریل, 16:39
عملیات سیا و MI6 در تهران، نخستین آزمایشگاه مدرن برای تاکتیک‌های تغییر رژیم بود که بعدها در گواتمالا، شیلی و دیگر نقاط جهان تکثیر شد. واشنگتن با ترکیب دیپلماسی اجبار، دلارهای کثیف برای خرید اراذل و اوباش خیابانی و ایجاد جنگ روانی از طریق رسانه‌های وابسته، دموکراسی نوپای ایران را از درون متلاشی کرد.
این کارشناس اذعان داشت، لندن و واشنگتن با جایگزینی یک نظام پارلمانی متکثر با یک استبداد فردی وفادار، نشان دادند که ثبات دست‌نشانده را بر دموکراسی غیرقابل پیش‌بینی ترجیح می‌دهند. این رویکرد پارادوکس ابدی سیاست خارجی آمریکا یعنی ترویج دموکراسی با ابزار دیکتاتوری را بنیان نهاد.
وی در پایان خاطرنشان کرد، پیامدهای بلندمدت این مداخله، فراتر از سقوط یک دولت و به نابودی اعتماد تاریخی ملت‌های خاورمیانه نسبت به لیبرال دموکراسی غربی منجر شد. امروزه، بازخوانی وقایع 1953 حتی در رسانه‌های مستقل جهان، پرده از استانداردهای دوگانه غرب برمی‌دارد و ثابت می‌کند که واشنگتن هرگز یک داور بی‌طرف در بازی حقوق بشر نبوده، بلکه معمار اصلی ساختارهایی است که در آن نفت همواره وزنی بیش از رأی مردم داشته است.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала