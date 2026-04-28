https://spnfa.ir/20260428/40-هزار-مجروح-جنگی-رایگان-درمان-شدند-29142974.html

40 هزار مجروح جنگی رایگان درمان شدند

40 هزار مجروح جنگی رایگان درمان شدند

اسپوتنیک ایران

جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت ایران گفت: حدود 40 هزار مجروح در جنگ اخیر تحت درمان قرار گرفتند که خدمات درمانی به صورت رایگان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به... 28.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-28T20:34+0430

2026-04-28T20:34+0430

2026-04-28T20:35+0430

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1c/26216530_0:32:800:482_1920x0_80_0_0_9abdfd251ef3456ac57fae36ed3722e4.jpg

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، گفت:حدود 70 درصد قیمت دارو تابع تورم و نرخ ارز آزاد است و تنها نزدیک به 30 درصد آن به ارز ترجیحی وابسته است؛ به همین دلیل تغییرات ارزی، اثر مستقیمی بر قیمت دارو دارد.وی با تأکید بر اینکه پیش از جنگ کمبود جدی دارویی در کشور وجود نداشت، اظهار کرد: با تمهیدات وزارت بهداشت و تأمین ذخایر راهبردی، توانستیم شرایط را مدیریت کنیم، هرچند همچنان با چالش هایی از جمله محدودیت در واردات دارو و مواد اولیه مواجه هستیم.جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت ادامه داد: برای کاهش فشار بر مردم، وزارت بهداشت در تلاش است تا حمایت ها از طریق بیمه ها تقویت شود. پیشنهادهای لازم در این زمینه تهیه شده و تأمین منابع مالی آن در حال پیگیری است تا هزینه های درمانی برای مردم قابل تحمل باشد.جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: شهید پرستار احمد محمدی از همکاران پرستار وزارت بهداشت بود که در عرصه های مختلف از جمله دوران کرونا، دفاع از حرم و وطن حضور فعال داشت و در جنگ اخیر به شهادت رسید.وی خاطرنشان کرد: تاکنون 26 نفر از کادر سلامت شامل پزشکان، پرستاران، نیروهای اورژانس و حوزه بهداشت در جنگ اخیر به شهادت رسیده اند که نشان دهنده حضور مؤثر و ایثارگرانه این قشر در صحنه های خدمت است.جعفریان با اشاره به عملکرد نظام سلامت در جنگ اخیر تصریح کرد: حدود 40 هزار مجروح در این جنگ تحت درمان قرار گرفتند که خدمات درمانی به صورت رایگان و در کوتاه ترین زمان ممکن به آنان ارائه شد.جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت افزود: حوزه سلامت همواره یکی از ارکان اصلی خدمت رسانی در شرایط بحرانی بوده و کادر سلامت کشور در تمامی بحران ها، از جمله جنگ، بلایای طبیعی و همه گیری ها، با تمام توان در کنار مردم حضور داشته اند.وی در پایان تأکید کرد: حرفه سلامت بر پایه نوع دوستی و خدمت به مردم بنا شده و تجربه سال های گذشته نشان داده که کادر سلامت کشور در همه شرایط، مسئولانه در کنار مردم ایستاده اند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران