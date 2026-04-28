https://spnfa.ir/20260428/آیا-وقت-منافع-آمریکا-اول-به-جای-منافع-اسرائیل-اول-نرسیده-29139658.html

آیا وقت منافع آمریکا اول به جای منافع اسرائیل اول نرسیده؟

اسپوتنیک ایران

28.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-28T12:07+0430

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/07/27862007_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_691d62165cf70dab0638cefbe8e08048.jpg

اصلی ترین گره مذاکرات بین ایران و ایالات متحده این است که طرف آمریکایی طبق دستور العمل اسرائیل عمل می کند و نه طبق منافع ایالات متحده و جهان.امروزه کل جهان متفق القول هستند که بحران انرژی و افزایش قیمت ها که همه جهانیان با آن مواجه هستند به دلیل جنگ غیر قانونی ای که ایالات متحده به تبعیت از اسرائیل بر علیه ایران راه انداخته است و کل جهان به خاطر اصرار نتانیاهو بر بقا در قدرت دارند هزینه پرداخت می کنند.خون هزاران انسان بی گناه در منطقه خاورمیانه ریخته شده و هنوز نتانیاهو برای بقا در قدرت تلاش دارند جنگ های بی پایان راه بیاندازد و کشت و کشتارها را ادامه دهد تا شرایط جنگی ادامه یابد و نخست وزیر بماند و محاکمه و زندان نشود.جان کری وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در گفتگویی با یکی از رسانه های آمریکا هفته گذشته اظهار داشته بود که : "نتانیاهو بیش از بیست سال است تلاش می کند روسای جمهوری آمریکا را متقاعد کند با ایران وارد جنگ شوند و تا آخرین سرباز آمریکایی با ایران بجنگند اما نتوانسته رئیس جمهوری ای ابله تر از ترامپ پیدا کند که گول اش را بخورد".جک سالیوان مشاور سابق امنیت ملی آمریکا هم در گفتگویی اظهار داشته بود: " پیشنهادی که تیم ایرانی پای میز مذاکره قبل از جنگ گذاشته بود بی نهایت عالی و غیر قابل باور بود اما مشکل اصلی در این بود که طرف های آمریکایی (استیو ویتکاف و جراد کوشنر) تجربه و سواد سیاسی کافی را نداشتند تا متوجه ارزش این پیشنهاد شوند و آمریکا را به جنگ کشاندند".البته بسیاری از کارشناسان آمریکایی امثال تاکر کارلسون که جزو حامیان سر سخت ترامپ هم بود و اخیرا از اینکه مردم را تشویق کرده به ترامپ رای دهند، استیو ویتکاف و جرات کوشنر را عوامل نتانیاهو در کاخ سفید معرفی میکند.امروزه هم در آمریکا شدت انزجار از اسرائیل به حدی بی سابقه افزایش یافته.ابتدا این انزجار به دلیل کشتار در غزه شروع شد اما وقتی آمریکایی ها متوجه شدند که کشورشان به خاطر اسرائیل وارد جنگ با ایران شده و صدها سرباز آمریکایی به خاطر منافع نتانیاهو کشته و زخمی شده اند و امروزه هزینه های زندگی آنها به خاطر منافع اسرائیل افزایش یافته، به یکباره به خود آمدند که چرا سیاستمداران آنها منافع اسرائیل را بر منافع آمریکا مقدم می دانند و اصلا ورود به جنگ با ایران چه نفعی برای آمریکایی ها دارد؟در واقع ایران با بستن تنگه هرمز و منتقل کردن جنگ به داخل آمریکا موفق شد مردم آمریکا را متوجه کند که اگر کشورشان وارد جنگ شود دیگر مانند قبل نیست که آنها آن طرف دنیا در رفاه زندگی کنند و احساس نکنند که جای دیگری از جهان کشورشان دارد کشت و کشتار انجام می دهد.در همه جنگ های سابقی که آمریکا راه انداخت شرایط به گونه ای بود که داخل آمریکا مردم متوجه نبودند که جای دیگری دارد اتفاقی رخ می دهد مگر در شرایطی که سربازان کشته آمریکایی بر میگشتند و برخی رسانه ها سر و صدا می کردند اما اینبار چون جنگ به شکل اقتصادی به جیب آنها خورده دیگر تک تک آنها متوجه ماجرا شده اند.اصرار ایالات متحده بر زیادی خواهی های غیر قانونی طبق قوانین بین الملل در واقع خواسته هایی است که نتانیاهو در کاخ سفید در مقابل خبرنگاران از آن به عنوان سناریوی لیبی نام برد.تفکیک برنامه هسته ای و موشکی و قطع رابطه ایران با متحدین اش در منطقه.اینها دقیقا و واو به واو همان سناریوی لیبی هستند و همان خواسته هایی هستند که آمریکایی ها از لیبی داشتند وپس از اینکه قذافی به آنها تمکین کرد لیبی را نابود کردند.بدیهی است که ایرانی ها چنین شرایطی را نپذیرند و زیر بار نروند و اگر قبل تر ایرانی ها حاضر بودند پای میز مذاکرات امتیازاتی را بدهند تا از جنگ پرهیز کنند حالا که جنگ شده و پیروز میدان شدند دیگر حاضر نخواهند بود حتی همان امتیازها را بدهند و وقت آن رسیده که هیات حاکمه آمریکا منافع آمریکا را در اولویت قرار دهد وبپذیرد که درجنگ شکست خورده و با حفظ آبروی باقیمانده خودش را از این باتلاق خارج کند.ادامه تبعیت هیات حاکمه آمریکا از اسرائیل نه فقط به ضرر آمریکا خواهد بود بلکه حتی به ضرر خود همین هیات حاکمه است چرا که امروزه موج خودداری از رای دادن به عوامل ای پگ (لابی حامی اسرائیل در آمریکا) به شدت درآمریکا راه افتاده و تا اینها به خودشان بیایند همانند آنهایی که طرفدار جنگ ویتنام بودند به یکباره همه شان از کار بی کار خواهند شد و حتی ممکن است به دلیل تخطی از قوانین بین المللی و داخلی آمریکا و تشویق به خشونت و انجام جنایات جنگی و یا حتی انجام جنایات جنگی محاکمه هم شوند.در واقع به همین دلیل هم می باشد که بیش از 84 افسر ارشد ارتش آمریکا استعفا داده اند چون از آنها خواسته شده یا جان سربازان آمریکایی را به خاطر اسرائیل به خطر بیاندازند یا دست به جنایات جنگی بزنند اما آنها چون متوجه قوانین داخلی آمریکا هستند حاضر نشده اند چنین کاری کنند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

ایران