https://spnfa.ir/20260427/توازنسازی-فعال-ایران-و-بازی-چندلایه-دیپلماسی-با-روسیه-29132003.html
توازنسازی فعال ایران و بازی چندلایه دیپلماسی با روسیه
اسپوتنیک ایران
تهران این نکته را خوب میداند که شراکت جامع راهبردی که میان دو کشور امضا شده، بههیچوجه یک پیمان دفاعی کامل نیست. 27.04.2026, اسپوتنیک ایران
2026-04-27T13:06+0430
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/11/27022201_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_c4b1df3c3530d4d9ad20e0fd55363323.jpg
هیراد مخیری مدیرگروه روسیه و قفقاز مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: سفر عباس عراقچی به سنپترزبورگ و دیدارش با همتای روس سرگئی لاوروف و همچنين با ولادیمیر پوتین. یکی از اقدامات قطعی ایران در چارچوب ایجاد توازن فعال از سوی تهران ارزیابی میشود.به نظر میرسد ایران درصدد است در ادامه رایزنیهای خود با کشورهای همسایه به منظور ایجاد مناسبترین بستر برای مذاکرات صلح از جایگاه روسیه بهعنوان یک قدرت جهانی و دارای حق وتو استفاده کند تا فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی ناشی از جنگ را مهار کند و حتی جلوی محاصره دریایی را بگیرد.مخیری افزود، هماهنگی با مسکو بر سر تعریف یک چارچوب حقوقی تازه برای تنگه هرمز و تضمین امنیت تردد کشتیها، دقیقاً در جهت تأمین منافع ملی و با اتکا به شرکای شرقی انجام میشود.البته تهران این نکته را خوب میداند که شراکت جامع راهبردی که میان دو کشور امضا شده، بههیچوجه یک پیمان دفاعی کامل نیست و روسیه به دنبال آن نخواهد بود که مستقیماً با آمریکا وارد درگیری نظامی شود.به این ترتیب، انتظار میرود تحولات پیش روی سیاست خارجی ایران در سه عرصه پیگیری گردد. نخست، ادامه و قدرت بخشيدن به دیپلماسی در چند لایه و متنوعکردن دوستان و میانجیها از پاکستان و عمان گرفته تا چین تا ایران کاملاً به گوشه رینگ رانده نشود.دوم، استفاده هوشمندانه از برگهای راهبردی مثل برنامه هستهای و موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز برای چانهزنی در گفتوگوهای آینده با غرب، و سوم، حرکت به سمت یک عملگرایی حسابشده که در چهارچوب آن، تهران ضمن فاصله گرفتن از صفبندیهای خشک و انعطافناپذیر جهانی، چابکی و انعطاف تاکتیکی خود را برای پیشبرد منافع ملی و دفاع از حقوق هستهایاش افزایش میدهد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/11/27022201_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_0d7c1ed944d65a24e061750199b064e9.jpg
ایران
