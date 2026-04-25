https://spnfa.ir/20260425/اهمیت-اورانیوم-های-غنی-سازی-شده-برای-موجودیت-ایران-29113254.html

اهمیت اورانیوم های غنی سازی شده برای موجودیت ایران

اسپوتنیک ایران

هیاهو این روزها درباره مذاکرات ایران و آمریکا زیاد است اما واقعیت امر این است که مشکل اساسی در غیر واقع بین بودن آمریکایی ها و اصرار آنها بر خواسته های اسرائیل... 25.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-25T17:19+0430

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/383/44/3834433_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e659d3eff2bd23d0eeebf1922b100e6b.jpg

علیرغم وعده وعید های ترامپ پیش از انتخابات مبنی بر اینکه پرونده اوکراین را ظرف 48 ساعت حل می کند و پرونده هسته ای ایران را طی یکی دو هفته و... و آمریکا وارد هیچ جنگ جدیدی نخواهد شد اما می بینیم هیچ کدام از این وعده ها تا به حال محقق نشده و بر عکس هم اتفاق افتاده ، آمریکا وارد جنگی شده که برای خروج از آن دست و پا می زند و نمی داند چطور خودش را از آن خارج کند.بسیاری اصلی ترین دلیل این ماجرا را فرستادن دو مامور بی تجربه به نمایندگی از ترامپ درمذاکراتی که باید افراد حرفه ای و متخصص در آن حضور دارند می دانند.جراد کوشنر و استیو ویتکاف فقط به دلیل نزدیکی به ترامپ مامور حل و فصل این پرونده ها شده اند در حالی که کمترین تجربه دیپلماتیک را ندارند و عملا دلیل اصلی ای که مذاکرات به هم می خورد هم ندانستن پیچیدگی ماجرا های پشت پرده توسط این دو نفر است.علاوه بر این مساله معروف است که این دو نفر که یهودی هم هستند وابسته به لابی های صهیونیستی و یهودی در آمریکا می باشند و علیرغم اینکه باید به خاطر منافع آمریکا کار کنند ولی در مواردی مانند ماجرای اختلافات با ایران اولویت آنها دستور العمل ها و منافع اسرائیل است ونه منافع آمریکا.همانگونه هم که مشاهده می شود آمریکایی ها واو به واو دستور العمل ها و خواسته های اسرائیل که بر مبنای آنچه به عنوان سناریوی لیبی است را مطرح می کنند و بدیهی است که ساده ترین سیاستمدار وقتی که این خواسته ها را می بیند کرنش کند وحاضر نباشد حتی مذاکره را بپذیرد چون نتیجه آن جلوی چشم اش است.قبل از جنگ رمضان مذاکره کننده های ایرانی، به گفته وزیر امور خارجه عمان که نقش میانجی را بازی می کرده، حاضر بودند امتیاز های زیادی را بدهند تا از وقوع جنگ پرهیز کنند اما حالا که جنگ شده دیگر حاضر نیستند آن امتیازها را بدهند.جک سالیوان مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در گفتگویی اخیرا اظهار داشته که کوشنر و ویتکاف اصلا درکی از آنچه ایرانی ها روی میز گذاشتند نداشتند و متوجه نبودند که این پیشنهاد های ایران چه قدر ارزشمند می باشند.قبل از جنگ مذاکره کنندگان ایرانی درباره اینکه اگر جنگ شود چه می شود دلواپس بودند ولی بعد از این جنگ دیگر دلواپسی ای ندارند.نیروهای مسلح ایران موفق شده اند بیش از 40 روز نه فقط در مقابل حملات دشمن مقاومت کنند بلکه ضربه های مهلکی را از نظر استراتژیکی و نظامی به دشمن وارد کنند و در مقابل ابرقدرت جهان با اقتدار بایستند، در حدی که بسیاری تحلیلگران امروزه ایران را قدرت چهارم جهان بعد از آمریکا و روسیه و چین معرفی می کنند و باور دارند کشوری که با این اقتدار توانسته در مقابل این هجمه تمام عیار آمریکا و اسرائیل بایستند لیاقت اش این رتبه است و حتی در رتبه بندی های نظامی جهانی نشریان نظامی رتبه ایران بالا رفته.مردم ایران هم مقاومت دلیرانه از خود نشان دادند و تمام قد پشت حکومت و نیروهای مسلح خود ایستادند و همه اختلافات را به خاطر "ایران" کنار گذاشتند، امری که هیچ کس باور نداشت اتفاق افتد و همه تحلیلهای اتاق های فکر و سازمان های اطلاعاتی دشمنان ایران بر این باور بودند که پس از اتفاقات دی ماه کار تمام است و فقط یک ضربه یا به قول معروف تلنگر کافی است تا کشور فروبپاشد و وارد آشوب و جنگ داخلی گردد.ترامپ هم علنا و رسما اعتراف کرد که برای اغتشاشگران اسلحه ارسال کرده تا ایران را وارد آشوب کند و ثابت کرد حرف حکومت ایران در اینکه ماجرای دی ماه اعتراضات نبود بلکه اعتراضاتی بود که با سوء استفاده دشمنان به اغتشاشات تبدیل شد درست بود واینکه تعداد زیادی شهروندان ایرانی کشته شدند دلیل اش تروریست های مسلح ای بودند که آمریکا و اسرائیل به ایران فرستاده بودند.کجای دنیا کشوری می پذیرد که تعداد زیادی تروریست مسلح در کشورش حضور داشته باشند و کاری به کارشان نداشته باشد؟به هر حال طی جنگ رمضان اتفاقات دیگری هم رخ داد که مهم ترین اینها تهدید هایی بود که ترامپ و نتانیاهو بر علیه ایران مطرح کردند و همین دو روز پیش هم اسرائیل کاتس وزیر جنگ اسرائیل هم تکرار کرد وادعا کرد که منتظر چراغ سبز آمریکا برای برگرداندن ایران به عصر حجر است.ترامپ هم که علاوه بر تهدید به بازگرداندن ایرانی ها به عصر حجر ادعا کرده بود که ظرف 4 ساعت می خواهد ایران را از نقشه روزگار محو کند و تهدید کرده بود که یک شبه یک تمدن را نیست و نابود کند.آنهایی که دانا هستند متوجه هستند منظور از این تهدید ها چیست.استفاده از تسلیحات هسته ای و کشتار جمعی بر علیه 90 ملیون ایرانی.وگرنه چگونه می خواهید یک کشور 1.64 ملیون کیلومتر مربعی را ظرف 4 ساعت نیست ونابود کنید؟اگر هم نتانیاهو و ترامپ دست به چنین کاری بزنند آیا فکر می کنید مرجعی در جهان وجود دارد که آنها را مورد مواخذه و یا سوال قرار دهد؟اسرائیل بیش از یکصد هزار غیر نظامی فلسطینی را با تسلیحات آمریکایی قتل عام کرده و همه قوانین و مقررات بین المللی را در روز روشن زیر پا گذاشت و هیچ کس از اسرائیل سوال هم نمی کند که هیچ بلکه امروزه غربی ها تلاش می کنند روابط صمیمی خود با اسرائیل را حفظ کنند و از حق اسرائیل برای دفاع ازخود صحبت میکنند و به نوعی میگویند از قتل عام بیشتر هم حمایت می کنند.ترامپ هم که علنا ادعا کرد می خواهد دست به کارهایی بزند که طبق قوانین بین المللی وحتی قوانین آمریکا جنایات جنگی به حساب می آید و همه فرماندهان نظامی آمریکا که با این نظر او و نظر وزیر جنگ اش مخالف بودند را برکنار کرد.در چنین شرایطی به نظر می رسد تنها مانع موجود وجود اورانیوم های غنی سازی شده در سطح بالا در ایران می باشد اورانیومهایی که به نوعی یک موازنه ایجاد می کنند مبنی بر اینکه اگر دست به استفاده از تسلیحات هسته ای و یا کشتار جمعی بر علیه ملت ایران بزنید ممکن است ایرانی ها هم تسلیحات هسته ای بسازند و از آن برعلیه شما استفاده کنند.آنچه مسلم است این می باشد که ایرانی ها به هیچ وجه راه لیبی را نخواهند رفت و اگر موجودیت ایران در خطر باشد راه کره شمالی راخواهند رفت و مذاکره کنندگان آمریکایی باید متوجه باشند که نباید بر دستور العمل های اسرائیلی اصرار کنند و باید واقع بین باشند که امروزه موجودیت کل ایران به دلیل وجود تسلیحات هسته ای در اختیار اسرائیل و خودداری اسرائیل از تمکین به قوانین بین المللی در خطر می باشد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60