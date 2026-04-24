تأکید سرکنسول ایران در کازان بر نقش بریکس و سازمان شانگهای در مقابله با بیثباتی افتصاد جهانی
2026-04-24T20:57+0430
سرکنسول ایران در کازان در همایش "افقهای نو" در استان زابایکالسکی گفت: جهان امروز با بیثباتی عمیق روبروست. این بیثباتی فقط سیاسی و امنیتی نیست، اقتصاد جهانی را هم درگیر کرده است.
او یکجانبهگرایی آمریکا شامل جنگهای تعرفهای، تحریمها و فشار مالی را عامل اصلی نااطمینانی در اقتصاد جهان دانست و افزود: اقتصاد ابزار فشار سیاسی شده، که تجارت جهانی را مختل کرده و هزینه زیادی به کشورها تحمیل کرده است.
سرکنسول ایران همچنین با اشاره به اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران تأکید کرد: مقاومت ایران نشان داد که دیگر اراده یک کشور تعیینکننده نظم بینالملل نیست.
او نقش بریکس و شانگهای را در شکلدهی به نظم نوین اقتصادی کلیدی خواند و گفت: باید همکاری مالی، بانکی، تجاری و زیرساختی خود را سرعت ببخشند.
استفاده از ارزهای ملی، توسعه تجارت، تقویت کریدورهای ترانزیتی و ایجاد نظامهای پرداخت منطقهای راهکارهای عملی مقابله با یکجانبهگرایی است.
سرکنسول ایران در پایان گفت: آینده باثبات و عادلانه فقط از مسیر همکاری و احترام متقابل کشورهای مستقل محقق میشود.