تأکید سرکنسول ایران در کازان بر نقش بریکس و سازمان شانگهای در مقابله با بی‌ثباتی افتصاد جهانی

اسپوتنیک ایران

24.04.2026, اسپوتنیک ایران

سرکنسول ایران در کازان در همایش "افق‌های نو" در استان زابایکالسکی گفت: جهان امروز با بی‌ثباتی عمیق روبروست. این بی‌ثباتی فقط سیاسی و امنیتی نیست، اقتصاد جهانی را هم درگیر کرده است.او یک‌جانبه‌گرایی آمریکا شامل جنگ‌های تعرفه‌ای، تحریم‌ها و فشار مالی را عامل اصلی نااطمینانی در اقتصاد جهان دانست و افزود: اقتصاد ابزار فشار سیاسی شده، که تجارت جهانی را مختل کرده و هزینه زیادی به کشورها تحمیل کرده است.سرکنسول ایران همچنین با اشاره به اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران تأکید کرد: مقاومت ایران نشان داد که دیگر اراده یک کشور تعیین‌کننده نظم بین‌الملل نیست.او نقش بریکس و شانگهای را در شکل‌دهی به نظم نوین اقتصادی کلیدی خواند و گفت: باید همکاری مالی، بانکی، تجاری و زیرساختی خود را سرعت ببخشند.استفاده از ارزهای ملی، توسعه تجارت، تقویت کریدورهای ترانزیتی و ایجاد نظام‌های پرداخت منطقه‌ای راهکارهای عملی مقابله با یک‌جانبه‌گرایی است.سرکنسول ایران در پایان گفت: آینده باثبات و عادلانه فقط از مسیر همکاری و احترام متقابل کشورهای مستقل محقق می‌شود.

