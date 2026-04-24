به گزارش سرویس امنیت فدرال، ترور مقامات ارشد سرویس نظارت بر فناوری اطلاعات و رسانه‌ روسیه خنثی شد

2026-04-24, اسپوتنیک ایران

سرویس امنیت فدرال روسیه گزارش داد که قصد ترور مقامات ارشد سرویس فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های روسیه خنثی شدآنچه تاکنون مشخص شده است: هفت نفر از هواداران ایدئولوژی راست افراطی و نئوفاشیستی به دلیل مشارکت در آماده‌سازی یک حمله تروریستی بازداشت شده‌اند. آنها قصد داشتند یک وسیله انفجاری را در یک خودرو منفجر کنند. آنها توسط سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین از طریق تلگرام استخدام شده بودند. رهبر این گروه، یک مسکویی، مقاومت مسلحانه نشان داد و خنثی شد. یک وسیله انفجاری 1 کیلوگرمی، یک نارنجک، تپانچه و نمادهای شبه‌نظامیان اوکراینی از کسانی که قصد حمله تروریستی علیه "روس‌کوم‌نادزور" (سرویس فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های روسیه) را داشتند، کشف و ضبط شد. سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین در تلاشند تا تلاش‌ها برای تضمین امنیت فضای اطلاعاتی در روسیه، از جمله مسدود کردن تلگرام، را مختل کنند. دشمن به طور گسترده از تلگرام برای ارتکاب خرابکاری، تروریسم، افراط‌گرایی، کلاهبرداری سایبری و سایر جرایم جدی استفاده می‌کند.

اسپوتنیک ایران

