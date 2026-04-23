بازی تهران با اعصاب واشنگتن
تهران معامله ای گران برای ترامپ شد، تاکتیک فعلی ایران، "نه جنگ و نه مذاکره فوری". 23.04.2026, اسپوتنیک ایران
علی ودایع، کارشناس مسائل بین الملل و مدرس داشنگاه، پیرامون تاکتیک مذاکراتی ایران به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
با توجه به تحولات میدانی و بنبست دیپلماتیک در آستانه دور دوم مذاکرات اسلامآباد تاکتیک مذاکراتی ایران بر پایه مدل "توازن وحشت اقتصادی" و "فرسایش تدریجی" استوار شده است. در قلب چانه زنی های آشکار و پنهان تهران و واشنگتن ، زمان یک عنصر تعیین کننده است ؛ در نگاه کلان تاب آوری برنده آخر را تعیین می کند.
وی در ادامه افزود: تیپیکال شخصیتی ترامپ ، رسیدن به معامله ارزان در کوتاه ترین زمان ممکن است اما تهران به یک هدف فرسایشی و گران قیمت برای مرد دیوانه تبدیل شده است. سود و زیان جنگ و صلح با تهران برای رئیس جمهوری آمریکا به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است که نتیجه آن را در بازگشت ترامپ از لبه بازگشت به جنگ مشاهده کردیم. در عین حال ، ساختار کاخ سفید با مشکل عدم قطعیت مواجه شده است.
این کارشناس روابط بین الملل تاکید کرد: ایران با هوشمندی استراتژیک، از ارائه تعهد رسمی برای مذاکره خودداری کرد تا ونس را در موقعیت تحقیرآمیز"انتظار برای رقیب" قرار دهد. این یعنی تهران به خوبی میداند که ترامپ، برخلاف لفاظیهایش، پس از 47 روز جنگ، به شدت به یک "پیروزی دیپلماتیک" نیاز دارد تا درد اقتصادی آمریکا را تسکین دهد و مانع تساعد ریزش حامیان اردوگاه ماگا شود.
ودایع گفت: واقعیت این است که ایران با خودداری از ارائه تعهد رسمی برای حضور در اسلامآباد، ترامپ را در موقعیت "بنبست انتظار" قرار داد. اگر جیدی ونس به پاکستان میرفت و نماینده ایران ظاهر نمیشد، این یک فاجعه سیاسی برای دولت ترامپ در آستانه دوماهگی جنگ بود. تهران با این هوشمندی، ونس را مجبور کرد در واشنگتن بماند ؛ البته تهران دست به یک "قمار بزرگ" با مرد دیوانه زد تا رئیس جمهوری آمریکا را درگیر جنگ اعصاب کند. جنگ اعصاب یعنی ایران با استفاده از عنصر زمان، ترامپ را به نقطهای رسانده که او باید بین "ادامه محاصره بیحاصل" و "عقبنشینی آبرومندانه" یکی را انتخاب کند. لغو سفر ونس، پیروزی "صبر راهبردی"تهران بر "شتابزدگی معاملهگرایانه" واشنگتن بود.
وی در ادامه افزود: تاکتیک فعلی ایران، "نه جنگ و نه مذاکره فوری" است.در این فرآیند ، مدل "بازی چیکن" (Game of Chicken) یا "جوجه" یکی از بهترین چارچوبها برای تحلیل موقعیتهایی است که در آن دو طرف در یک مسیر برخورد قرار دارند و هیچکدام نمیخواهند عقبنشینی کنند، زیراعقبنشینی به معنای باخت اعتبار (تبدیل شدن به "جوجه") است. مدل رفتاری ایران در مقابل ادبیات تهاجمی آمریکا و ماجرای اسلام آباد نشان داد که تهران در مقابل مرد دیوانه عملا از تکنیک "پرتاب کردن فرمان به بیرون از پنجره" استفاده میکند. در بازی چیکن، پیروز کسی است که بتواند طرف مقابل را متقاعد کند که او نسبت به فاجعه "بیحس" شده است. ایران با استراتژی "اقتصاد مقاومتی" و انسداد تنگه هرمز در فضای آتش بس موقت و اتمسفر جنگ 40 روزه نشان داده ترسی از برخورد انتحاری ندارد.