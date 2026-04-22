ایران در نبرد با استعمار نو/ تحلیل تغییر پارادایم ایالات‌متحده از اشغال به جنگ ترکیبی

تحلیل نئوکولونیالیسم معاصر آمریکا بدون درک پیوستار تاریخی آن در قبال ایران ممکن نیست. این پیوستار از مداخله سخت و بطور مشخص کودتای 28 مرداد به سلطه نرم و... 22.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-22T11:38+0430

کودتای 1953 علیه دولت دکتر محمد مصدق را نمی‌توان تنها یک حادثه تاریخی دانست، این واقعه نقطه آغاز یک الگوی عملیاتی از سوی ایالات‌متحده است. اسناد رسمی نشان می‌دهد که آمریکا و بریتانیا با طراحی عملیات اطلاعاتی، دولت منتخب را سرنگون کردند تا کنترل بر منابع نفتی و جهت‌گیری ژئوپلیتیک ایران را بازپس بگیرند. این رخداد به نوعی نشان داد که در صورت لزوم حاکمیت ملی در برابر منطق ژئوپلیتیک غرب قابل تعلیق است.این الگو در دهه‌های بعد به اشکال پیچیده‌تری بازتولید شد. برخلاف روایت رسمی غرب که بحران را به برنامه هسته‌ای تقلیل می‌دهد، واقعیت این است که مداخله در ایران دهه‌ها پیش از طرح مسئله هسته‌ای آغاز شده بود.در فوریه 2026، حمله مستقیم نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران که به‌عنوان یک عملیات مشترک موشکی، نشان داد که این الگو هنوز فعال است . این حمله که از سوی غرب اقدامی پیشگیرانه خوانده شد یک واکنش مقطعی نیست، بلکه ایالات متحده از استقلال ایران خشمگین است و به نظر می‌رسد امتداد همان منطق تنبیه به خاطر "استقلال" باشد.نئوکولونیالیسم معاصر دیگر الزاماً به اشغال نظامی نیاز ندارد، چراکه تحریم‌های ساختاری جایگزین آن شده‌اند. ایران دهه‌ها تحت یکی از پیچیده‌ترین رژیم‌های تحریمی جهان قرار داشته است. تحریم‌هایی که دولت، کل ساختار اقتصادی و اجتماعی را هدف قرار داده‌اند.به هر حال تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد این فشارها اثراتی هم‌تراز با یک جنگ فرسایشی داشته و منجر به کاهش پایدار تولید ناخالص داخلی و افت سرمایه‌گذاری خارجی شد. این یعنی تحریم، در عمل، کارکردی مشابه جنگ اما بدون هزینه سیاسی اشغال برای مهاجم دارد.لازم است به این نکته اشاره شود که در این چارچوب، تحریم‌ها سه کارکرد کلیدی شامل مهار ظرفیت توسعه مستقل، ایجاد نارضایتی داخلی برای تغییر رفتار سیاسی و ادغام ناخواسته اقتصاد هدف در نظم مالی تحت کنترل غرب دارند. این دقیقاً همان چیزی است که نظریه‌پردازان آن را امپریالیسم مالی می‌نامند.اما تحولات روزهای اخیر ایران نشان می‌دهد که ایالات متحده در سال 2026 وارد فاز پیشرفته‌تری از نئوکولونیالیسم از جمله کنترل شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی، اعمال محاصره دریایی گسترده علیه ایران و حتی تعقیب کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی، تلاش برای کنترل تنگه هرمز به‌عنوان گلوگاه انرژی جهان، استفاده همزمان از فشار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک برای تحمیل شروط حداکثری شده است.در مقابل، ایران نیز با استفاده از اهرم‌های ژئوپلیتیک مانند توانایی اختلال در تنگه هرمز تلاش کرده این معادله را متقارن کند، که نشان‌دهنده ورود به یک "بازدارندگی نئوکولونیال" است.در این میان نکته کلیدی که اغلب در تحلیل‌های سطحی نادیده گرفته می‌شود، این است که ایران صرفاً یک بازیگر منطقه‌ای نیست، بلکه در سال‌های اخیر در چارچوب‌هایی مانند جنبش عدم تعهد تلاش کرده نوعی استقلال ساختاری را بازتعریف کند.همین تلاش برای خروج از نظم هژمونیک غرب، ایران را به هدف فشار تبدیل کرده است. چراکه در منطق نئوکولونیالیسم، مسئله اصلی رفتار کشورها نیست، بلکه درجه استقلال آنها از نظم مسلط است. به همین دلیل، حتی زمانی که هیچ شواهد قطعی از نظامی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد، اما فشارها ادامه می‌یابد.آنچه امروز در قبال ایران مشاهده می‌شود، یک استراتژی بلندمدت ایجاد و مدیریت بحران است. به بیان دقیق‌تر، نئوکولونیالیسم آمریکایی در قرن 21 به جای کنترل خاک، به دنبال کنترل تصمیم‌سازی کشورهاست و ایران یکی از مهم‌ترین میدان‌های این نبرد است که عملکرد آن بسیار تعیین کننده خواهد بود.

سمیه پسندیده

