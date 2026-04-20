چرا ایران به درخواست نشست اسلام آباد تا به حال پاسخ نداده

چرا ایران به درخواست نشست اسلام آباد تا به حال پاسخ نداده

اسپوتنیک ایران

ایرانی ها که دیگر دست ترامپ را خوانده اند خواستند که بگویند دیگر این بازی دست آمریکا نیست و دست ایران است و اقتصاد آمریکا در حال حاضر توسط آنها بالا و پایین می... 20.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-20T16:18+0430

2026-04-20T16:18+0430

2026-04-20T16:18+0430

علیرغم اعلام آمریکایی ها مبنی بر اینکه دور جدید گفتگو ها میان ایران و آمریکا قرار است روز سه شنبه برگزار شود اما تا به این لحظه ایرانی ها از اعلام و یا عدم اعلام حضور خودداری می کنند.ایرانیها چندین دلیل برای این عمل دارند.در واقع توافقی برای مذاکرات وجود نداشته و به یکباره ترامپ روز یک شنبه از تصمیم برای اعزام مذاکره کننده های خود به مذاکرات را اعلام کرد در حالی که نه ایرانی ها و نه حتی میانجی گر های پاکستانی در جریان نبودند.بسیاری باور دارند که پس از اعلام باز شدن تنگه هرمز توسط آقای عراقچی بازارهای بورس و نفت در آمریکا یک آرامش نسبی پیدا کردند و این مساله آنقدر برای ترامپ خوش آیند بود که تصمیم گرفت آخر هفته را به بازی مورد علاقه خود یعنی گلف اختصاص دهد اما به یکباره اعلام بسته شدن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موجب آن شد که همه آرامش ترامپ به هم بریزند و تویت های تهدید آمیز او نسبت به ایرانی ها هم نشان از آشفتگی و به هم ریختگی شدید او دارد.با توجه به اینکه بورس آمریکا روز دوشنبه باز می شود وی بسیار دلواپس بود که بورس با ریزش مواجه شود و قیمت نفت دوباره افزایشی شود و به این دلیل تصمیم گرفت روز یکشنبه این خبر را اعلام کند تا بورس ها آرام شود.اما از سوی دیگر ایرانی ها که دیگر دست ترامپ را خوانده اند خواستند که بگویند دیگر این بازی دست آمریکا نیست و دست ایران است و اقتصاد آمریکا در حال حاضر توسط آنها بالا و پایین می شود.علیرغم ادعاهای مقامات آمریکایی بر اینکه آنها هیچ نیازی به تنگه هرمز ندارند اما ساده ترین کارشناس بین المللی هم می تواند تایید کند که این حرف دروغ است و تنگه هرمز مستقیم روی اقتصاد آمریکا تاثیر میگذارد چرا که قیمت بسیاری کالاها از جمله نفت جهانی است و با بالا رفتن آن اقتصاد آمریکا تحت تاثیر قرار می گیرد.بر خلاف بسیاری کشورهای دیگر قیمت کالا و از جمله سوخت در آمریکا ثابت نیست و وابسته به قیمت های لحظه ای است و به این دلیل آمریکایی ها بیشترین آسیب را از بالا و پایین رفتن قیمت سوخت می بینند.در بسیاری از کشورهای دیگر قیمت سوخت توسط حکومت ها تعیین می شود و ثابت می باشد که ایران هم یکی از آنها می باشد و هر چه قدرت قیمت سوخت بالا و پایین شود باز هم مصرف کننده سوخت را با قیمت ثابت دریافت می کند.ایرانی ها موفق شدند که این روزنه را پیدا کنند تا جنگ را به داخل آمریکا بکشانند و ایرانی ها به خوبی می دانند قیمت سوخت که مستقیم به جیب مردم ارتباط دارد روی قشری که به ترامپ رای داده اند تاثیر می گذارد و عملا این ماجرا موجب ریزش در بین طرفداران او می گردد.همین هم شده، آمار رسانه های آمریکایی نشان می دهد که ریزش محبوبیت ترامپ در آمریکا به شدت زیاد است و امروزه محبوبیت او میان آمریکایی ها به چیزی حدود 13% رسیده، امری که به خودی خود یک رکورد بی سابقه در تاریخ آمریکا به حساب می آید و قطعا در تاریخ به نام ترامپ ثبت خواهد شد که نا محبوب ترین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا بوده.این مساله یعنی ثبت نام ترامپ به عنوان نا محبوب ترین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا عملا روی روحیه ترامپ بسیار تاثیر گذار است و به همین دلیل می باشد که می بینیم وی به هر قیمتی شده به دنبال یک توافق با ایران و خروج از باتلاق ایران می باشد.از سوی دیگر ایرانیها طی 40 روز جنگ دست آوردهای بسیار زیادی را داشته اند و حاضر نیستند این دست آوردها را کنار بگذارند و امتیازی به ترامپ بدهند.ایرانی ها به خوبی می دانند که مذاکرات با فردی به نام ترامپ و یا تیم او هیچ فایده ای ندارد و باید امتیازها را در میدان از آنها و به صورت نقدی گرفت چون اینها حد اقل دو بار به مذاکرات خیانت کردند و در حین مذاکرات به ایران حمله کردند، پس اگر نقشه حمله در ذهن داشته باشند چه ایران برود پای میز مذاکره چه نرود آنها کار خود را می کنند اما اینکه ایرانی ها چه غافلگیری هایی برای آمریکایی ها در چنته دارند مهم است.طی 50 روز گذشته ایرانی ها ثابت کردند که برای مقابله با آمریکایی ها استراتژ و تاکتیک های زیادی را آماده کرده بودند و همه این تاکتیک ها جواب داده و به قول معروف طرف مقابل را آچمز کرده.ایرانی ها همچنین به خوبی می دانند اگر می خواهند موجودیت خود را حفظ کنند باید اورانیوم های غنی سازی شده خود در سطح بالا را حفظ کنند و حتی (اگر تا به حال چنین کاری نکرده اند) سطح غنی سازی آنها را بالاتر هم ببرند تا در مرز ساخت تسلیحات هسته ای باشد چرا که با طرفهایی مواجه می باشند که هیچ ابایی از انجام جنایات جنگی ندارند و حتی به اینکه تصمیم به انجام آن دارند افتخار هم می کنند، یعنی هیچ بعید نیست که اینها از تسلیحات هسته ای بر علیه ایران استفاده کنند و اگر هم چنین کاری کنند هیچ کس در جهان حتی سراغ ایرانی ها را نخواهد گرفت.تنها راه باقیمانده برای ایرانی ها این است که برای حفظ موجودیت خود تهدید کنند در صورت استفاده از تسلیحات هسته ای بر علیه ایران آنها نیز این تسلیحات را تولید و استفاده خواهند کرد.طرف های مقابل هم به خوبی می دانند که ایرانی ها در این باره با هیچ کس شوخی ندارند و اگر چنین تصمیمی را بگیرند قطعا انجام خواهند داد و به این دلیل به دنبال آن هستند که توانمندی های بالقوه ایران یعنی هسته ای و موشکی و نفوذ منطقه ای را از ایران سلب کنند چون در آن زمان دیگر شرایط حمله فراگیر به ایران و نابودی آن آماده خواهد بود.توجه داشته باشید خواسته های آمریکا از ایران همان خواسته هایی است که آمریکایی ها و غربی ها از لیبی و کره شمالی داشتند.لیبی تسلیم شد و برنامه هسته ای و موشکی خود را تفکیک کرد و ارتباطات با متحدانش را نیز قطع کرد وکشور اش نابود شد و مردم اش به بردگی گرفته شدند، اما کره شمالی رفت به سمت ساخت سلاح هسته ای رفت و علیرغم همه فشارها و تاوانی که داد اما موجودیت کشور حفظ شد و مردم اش را به بردگی در بازار برده فروشان خرید و فروش نکردند.بدیهی است که ایران اجازه نخواهد داد خواست نتانیاهو (که در دفتر بیضی کاخ سفید در مقابل خبرنگاران اعلام کرد) مبنی بر پیاده سازی سناریوی لیبی برعلیه ایران محقق گردد و به هر وسیله ای شده در مقابل آن خواهد ایستاد.علیرغم مذاکرات و گفتگوهای پشت پرده میان ایالات متحده و ایران و تفاهماتی که انجام شده ولی مشکل اصلی در این است که آمریکایی ها در تفاهمات و خواسته هایشان ثبات ندارند و هر لحظه نظر خود را تغییر می دهند امری که امکان رسیدن به توافق را به صفر می رساند و این واهمه را ایجاد می کند که آمریکایی ها اصلا دنبال توافق نیستند و فقط به دنبال وقت کشی هستند تا شرایط حمله جدیدی به ایران فراهم شود و بس و اگر چنین باشد بهتر است ایرانی ها زمان و مکان درگیری رامشخص کنند و اجازه ندهند آمریکایی ها هر وقت آماده بودند دوباره حمله کنند.مضاف بر همه اینها عدم اعتماد به آمریکایی ها امروزه در ایران به حد اعلا رسیده، نه فقط میان مسئولین و مقامات بلکه حتی میان عامه مردم و هیچ کس به آمریکایی ها اعتماد ندارد و به این دلیل تا زمانی که آمریکایی ها به نقض تعهدات خود ادامه دهند ایرانی ها باور ندارند می توانند به توافقی نتیجه بخش با آنها برسند و در راس این تعهدات همین ماجرای نقض آتش بس از طریق محاصره بنادر ایران و انجام کارهای خصمانه توسط آمریکایی ها وتهدیداتی که نثار ایرانی ها می کنند است که باید همین اول کار جلویش گرفته شود وگرنه آمریکایی ها بعدها کارهای بدتر خواهند کرد.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

